Vor Inflationsdaten am Mittwoch: ATX-Anleger dürften zurückhaltend agieren -- DAX vorbörslich ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schlagen unterschiedliche Richtungen ein

Der Handelsstart dürfte am Dienstag in ruhigen Bahnen verlaufen. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich nur wenig Bewegung. In Fernost sin die Anleger uneins.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte den Dienstagshandel unaufgeregt begrüßen.

Der ATX hatte am Montag 1,34 Prozent höher bei 3.259,84 Punkten geschlossen. Vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch ist am heimischen Aktienmarkt mit Zurückhaltung zu rechnen.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein kaum veränderter Start ab.

Der DAX hatte bereits am Vortag wenig Bewegung gezeigt und 0,05 Prozent tiefer bei 15.952,83 Punkten geschlossen.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag in der Eröffnung zunächst kaum verändert erwartet. Nach der "Nullnummer" am Vortag sprechen zwei Gründe für etwas mehr Volatilität. So sind die Marktteilnehmer aus London nach dem Feiertag zum Wochenbeginn wieder am Start. Zudem liefert die Berichtssaison wieder Impulse für die Einzelwerte. Ob es allerdings dazu reichen wird, das Jahreshoch im DAX bei 16.012 Punkten ernsthaft anzugehen, bleibt abzuwarten. Weiterhin ungeklärt ist, ob in den USA ein Zahlungsausfall des Landes vermieden werden kann. Ein Anlauf wird am Berichtstag genommen. Entspannungssignale gibt es von den Regionalbanken in den USA. US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte, dass einige regionale Bankaktien weiterhin unter Druck stünden, die Einlagen sich jedoch stabilisiert hätten und die Regulierungsbehörden bereit stünden, falls weitere Ansteckungsängste aufkämen. Der US-Bankensektor ist laut einem Bericht der Notenbank auch nach dem Kollaps mehrerer Regionalbanken weiterhin widerstandsfähig.

WALL STREET

Zum Beginn der Woche zeigten sich die US-Börsen uneins.

Der Dow Jones Index notierte im Handelsverlauf auf rotem Terrain und beendete den Handelstag 0,17 Prozent tiefer bei 33.618,69 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich am Montag oberhalb der Nulllinie. Zum Handelsschluss notierte er 0,18 Prozent höher bei 12.256,92 Einheiten.

Nach der Rally zum Wochenschluss schien die Luft an der Wall Street am Montag raus zu sein. Auch wenn die jüngste Leitzinserhöhung in den USA erst ein paar Tage her war, ließ das Zinsthema Anleger nicht los. Denn am Mittwoch werden mit den Verbraucherpreisen neue Inflationsdaten veröffentlicht. Nur bei weiter sinkenden Inflationsraten dürfte die von der US-Notenbank angedeutete Zinspause Wirklichkeit werden.

Sollten die Daten eine anziehende Teuerung offenbaren, müssten Anleger ihre Zinsannahmen nachjustieren, was sicher gegen den Kauf von Aktien spreche, hieß es im Handel. Daher blieben Anleger auch im Vorfeld der Daten vorsichtig und gingen nicht zu sehr ins Risiko. Von anderer Seite wird die Rezessionssorge für die Zurückhaltung bemüht. Einige Anleger rechneten mit einer harten Landung der US-Konjunktur - gerade wegen der jüngsten Zinsanhebungen: "Die letzten beiden Zinserhöhungen waren, um es offen zu sagen, verrückt", sagte Präsident Edward Yardeni von Yardeni Research. Allerdings sieht er noch immer eine Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung von 60 Prozent.

ASIEN

In Asien präsentieren sich die Börsen am Dienstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 1,04 Prozent auf 29.252,32 Punkte.

Der Shanghai Composite zeigt sich unterdessen zwischenzeitlich 0,31 Prozent fester bei 3.405,48 Indexpunkten. Der Hang Seng verliert unterdessen zeitweise 0,57 Prozent auf 20.181,02 Zähler.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX