Frische Impulse weiterhin Mangelware: ATX mit moderaten Gewinnen erwartet -- DAX vorbörslich nahe Nulllinie -- Asiens Börsen verzeichnen Aufschläge

Der österreichische Aktienmarkt wird am Freitag im vorbörslichen Handel etwas höher taxiert. Der DAX dürfte in der Nähe seines Vortagesschlusskurses eröffnen. Die asiatischen Märkte zeigen sich am Freitag in starker Verfassung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag zum Auftakt leichte Gewinne verbuchen.

Der ATX bewegt sich vorbörslich knapp oberhalb der Nulllinie.

Die Seitwärtsbewegung des österreichischen Marktes hält im Großen und Ganzen an. Zu gering sind die Impulse, sowohl von Konjunktur- als auch von Unternehmensseite fehlen kursbewegende Nachrichten. Kommende Woche dürfte mit den Zinssitzungen der US-Zentralbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder etwas mehr Schwung in das Handelsgeschäft kommen.

Unterdessen nährten zuletzt schwach ausgefallene Konjunkturdaten immer wieder die Rezessionssorgen. Es ist indessen kein Geheimnis, dass die Weltwirtschaft derzeit schwächelt, was Anleger vor allzu starker Aktiengewichtung abhält. Zudem sind angesichts der steigenden Zinsen Aktienalternativen wie Anleihen wieder attraktiver geworden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag stabil losgehen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs herum.

Der DAX setzt seinen Pendelkurs um die runde Marke von 16.000 Punkten fort. Vor in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank agieren die Anleger weiter unentschlossen. Für etwas Auftrieb sorgen zum Wochenausklang Kursgewinne in den USA nach einem unerwartet klaren Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Was für die Konjunktur ein eher negatives Signal ist, bedeutet für die Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation möglicherweise einen Erfolg. Entsprechend kühlten die zuletzt hochgekochten Zinsspekulationen ab, die Anleiherenditen sanken wieder. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 machte seine Verluste vom schwachen Mittwoch am Vorabend fast wett. Im DAX bleibt das Wochenhoch bei 16.114 Punkten erste Orientierungsmarke nach oben. Nach unten würde die 21-Tage-Linie bei aktuell 15.966 Punkten wohl Halt geben. Sie ist Gradmesser für den kurzfristigen Trend und läuft aktuell seitwärts.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag stärker.

Der Dow Jones Index gab zur Eröffnung marginal nach, drehte anschließend jedoch ins Plus und notierte letztlich 0,50 Prozent im Plus bei 33.833,61 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete mit einem Mini-Plus und konnte dieses im Verlauf ausweiten. Schließlich legte er um 1,02 Prozent auf 13.238,52 Zähler zu.

Wie schon seit Tagen warteten die Anleger ab angesichts der Frage, ob nach überraschenden Leitzinsanhebungen der australischen und kanadischen Notenbank auch die US-Zentralbank Fed auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen noch einmal anheben oder eine Pause einlegen werde, schrieb Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI.

Wöchentliche Arbeitsmarktdaten standen im Fokus, die für die vergangene Woche eine unerwartet hohe Zahl an Erstanträgen hervorbrachten. Das ist zwar kein gutes Signal für die Wirtschaft, aber womöglich im Sinne der Fed - laut Marktbeobachter Andreas Lipkow sinkt damit schließlich der Lohnanhebungsdruck, was entspannend in puncto Inflation wirken könnte.

Bei den Einzelwerten schauten die Anleger auf den strauchelnden Videospiele-Händler GameStop, der mit seinem Umsatz für das erste Geschäftsquartal enttäuschte und seinen Geschäftsführer Matt Furlong feuerte.

ASIEN

Die asiatischen Anleger befinden sich am Freitag in guter Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt zeitweise 1,78 Prozent auf 32.203,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitweise marginale 0,03 nach oben auf 3.214,41 Zähler. Der Hang Seng gewinnt daneben stellenweise 0,28 Prozent auf 19.352,59 Einheiten.

Die asiatischen Börsen erleben einen positiven Wochenabschluss, besonders der japanische Aktienmarkt verzeichnet nach Gewinnmitnahmen an den letzten beiden Handelstagen erneut deutliche Zuwächse. Während diese Handelswoche insgesamt in recht ruhigen Bahnen verlief, stehen kommende Woche wieder wichtige Termine an: Vor allem die Zinssitzungen der Fed und der EZB besitzen das Potenzial, für frische Impulse am zuletzt ruhig gewordenen globalen Kapitalmarkt zu sorgen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX