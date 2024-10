Anleger nehmen Gewinne mit: Shanghai Composite fällt tief

An den wichtigsten asiatischen Börsen sind am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Dienstagshandel nach. Die US-Börsen verbuchten am Dienstag leichte Gewinne.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Rot.

Der ATX fiel bereits kurz nach Eröffnung ins Minus, baute dieses im weiteren Verlauf kräftig aus und schloss letztlich 1,00 Prozent tiefer bei 3.576,21 Punkten.

Die Konsolidierung am Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch voraussichtlich fortsetzen. Während Aktien mit China-Bezug erneut unter der eingeleiteten Korrektur an den chinesischen Börsen leiden dürften, könnten Technologietitel von günstigen Vorlagen der US-Wettbewerber profitieren. Daneben könnten Atien aus defensiven Branchen ihre Outperformance fortsetzen - zumindest bis zur Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Abend. Nachdem die Zinssenkungsfantasie zuletzt wieder nachgelassen hat, könnte das Fed-Protokoll hier für frische Impulse sorgen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts.

Der DAX startete auf rotem Terrain und notierte auch anschließend tiefer. Vorübergehend fiel er sogar unter 19.000 Einheiten zurück. Letztlich beendete er den Handel 0,20 Prozent im Minus bei 19.066,47 Zählern.

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Mittwoch zunächst über 19.000 Punkten behaupten. Am Vortag konnte er die runde Marke nach einem zwischenzeitlichen Test ein weiteres Mal verteidigen. Nun zeichnet sich unter dem Einfluss uneindeutiger Vorgaben ein Start knapp im Plus ab.

Kursgewinne gab es am Vorabend in New York vor allem im Technologiesektor, der in Deutschland jedoch nicht soviel Gewicht hat. Die globalen Vorgaben sind aber gemischt, denn in China bekommt die jüngste Rally der Aktienmärkte neuerdings einen herben Dämpfer. Dort wächst die Sorge, dass die zuletzt für Kurssprünge nach oben verantwortlichen Konjunkturimpulse nicht ausreichen könnten, um die Anleger von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes zu überzeugen. Am Vortag hatten in China im Verlauf schon Gewinnmitnahmen begonnen, die sich jetzt fortsetzten.

Der CMC-Markets-Experte Konstantin Oldenburger betonte am Dienstagabend mit Blick auf die 19.000 Punkte beim DAX: "Zurück über der Unterstützung kommt erstmal kein weiterer Verkaufsdruck auf, bevor nicht die Daten in der zweiten Wochenhälfte eventuell eine neue Richtung vorgeben." Wichtig für die wieder umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird.

WALL STREET

Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn verbuchte die Wall Street am Dienstag Zuschläge.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Kursplus von 0,30 Prozent bei 42.080,37 Zählern in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben deutlicher zu und schloss mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 18.182,92 Indexpunkten.

Angesichts der anhalten Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, agierten jedoch auch die Anleger in den USA weiter vorsichtig. Bremsend wirkte zuletzt auch der jüngste Anstieg der Marktzinsen. Nachdem sich die US-Wirtschaft weiter solide zeigt, wurde am Markt eine weitere grosse Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte im November ausgepreist, woraufhin die Marktzinsen wieder deutlich stiegen. Im Blick stehen nun die US-Inflationsdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Grosse Überraschungen werden hier am Markt jedoch nicht erwartet. Auch vom Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erwartet man wenig Neuigkeiten hinsichtlich des weiteren Zinskurses der US-Notenbank.

In den Fokus der Anleger rückte nun auch zunehmend die anlaufende Berichtssaison. Bereits vor Handelsbeginn hat PepsiCo Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Getränke- und Snackkonzern enttäuschte dabei bei den Umsätzen, die unter den Markterwartungen lagen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Mittwoch gemischte Vorzeichen auf.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,78 Prozent auf 39.242 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bricht der Shanghai Composite nach seinem gestrigen Kurssprung wieder ein und fällt zur gleichen Zeit um 5,30 Prozent auf 3.305 Zähler.

Auch in Hongkong geht es zur Wochennmitte weiter abwärts: Der Hang Seng verliert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 1,39 Prozent auf 20.635 Einheiten.

In Japan sind die Sorgen vor einer strafferen Fiskalpolitik, ein Grund für die jüngsten Kursverluste bei japanischen Aktien, etwas zurückgegangen, nachdem der neue Premierminister Shigeru Ishiba erklärt hat, dass er keine unmittelbaren Pläne für die Erhöhung einer Steuer auf Kapitalerträge habe.

In Hongkong setzen sich die Verluste nach dem gestrigen Kursrutsch fort. Da hatte Enttäuschung über ausgebliebene weitere Konjunkturprogramme Pekings für umfangreiche Gewinnmitnahmen gesorgt. Zuvor waren die Aktienkurse tagelang stark gestiegen, gestützt von massiven Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung und geldpolitischen Lockerungen.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Schanghai-Composite die kräftigen fortgesetzten Rallygewinne vom Vortag wieder ein. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Index gestützt von den Konjunkturprogrammen innerhalb eines Monats um 23 Prozent gestiegen war.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX