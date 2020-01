ATX freundlich -- DAX legt moderat zu -- US-Börsen vorbörslich behauptet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Freitag freundlich. Der deutsche Leitindex verbucht kleine Gewinne. An der Wall Street dürfte es zunächst ruhig zugehen. Die asiatischen Börsen beruhigten sich am Freitag nach einer wechselhaften Woche.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zieht am Freitag leicht an.

Der Leitindex ATX hat behauptet eröffnet und liegt auch aktuell leicht in der Gewinnzone.

Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich ebenfalls mit leichten Zugewinnen. Wegen des Abklingens im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, blickten Börsianer laut Auffassung der Experten der Helaba zunehmend auf Konjunkturdatenveröffentlichungen. Die am Vormittag veröffentlichten Daten aus der Industrieproduktion diesseits des Atlantiks spielten eine untergeordnete Rolle. Auch wenn in Frankreich die Erzeugung im verarbeitenden Gewerbe im November einen Zuwachs von 1,3 Prozent zum Vorjahr verzeichnete, obwohl Experten lediglich mit 0,4 Prozent gerechnet hatten. Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht zieht daneben etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legt am Freitag moderat zu.

Der DAX startete 0,28 Prozent stärker bei 13.533,46 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf leicht im Plus.

Der DAX macht am Freitag einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Rekordhoch. Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stützt den Markt weiter. Zeitweise fehlten dem Leitindex nur etwa 50 Punkte zur Bestmarke von 13.596 Zählern, die vom Januar 2018 datiert. "Der deutsche Leitindex spiegelt die Zuversicht der Investoren für das noch junge Börsenjahr wider", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Auf Wochensicht zeichnet sich für den DAX derzeit ein Gewinn von mehr als zwei Prozent ab.

Während die Sorgen um das Säbelrasseln mit dem Iran abflauen, richten sich die Blicke auch weiter optimistisch auf den anderen Streitpartner der USA. In der kommenden Woche soll eine Teileinigung im Handelsstreit mit China unterzeichnet werden. Chinas Vizepremier Liu He reist deshalb Anfang nächster Woche nach Washington. Diese Ankündigung gilt als erste offizielle Bestätigung von chinesischer Seite.

Die am Nachmittag vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten bewegten den Markt kaum, wenngleich sie schwächer ausfielen als gedacht. "Der Arbeitsmarkt ist in einer robusten Verfassung, ungeachtet der konjunkturellen Schwäche im verarbeitenden Gewerbe", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba in einer ersten Einschätzung.

WALL STREET

Noch kennt die Partylaune an der Wall Street kein Ende.

Der Dow Jones beginnt den letzten Handelstag der Woche mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent bei 28.977,52 Punkte. Er dürfte seinen Rekordlauf im Verlauf fortsetzen und dabei abermals die 29.000er-Marke ins Visier nehmen. Der NASDAQ Composite gewinnt derweil zur Eröffnung 0,32 Prozent auf 9.232,94 Zähler.

Wiedergekehrter Konjunkturoptimismus wegen der Teileinigung der USA mit China im Zollstreit und der Beruhigung der Lage in Nahost liefern der Wall Street auch am Freitag Rückenwind. Ein schwächer als gedachter US-Arbeitsmarktbericht trübte die Kauflaune am Freitag kaum.

Die jüngsten Kursanstiege trotz des "Ballyhoo" (Trubel) zwischen den USA und dem Iran verdeutlichten, dass Anleger aktuell kleinere Kursrücksetzer immer wieder als Chance sehen, zuzugreifen, schrieben die Strategen der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Dies dürfe grundsätzlich als gutes Omen für 2020 verstanden werden. Allerdings erscheine die Luft nach oben nach der jüngsten Rally erst einmal dünner. Kurzfristig sei die Chance auf eine Fortsetzung der Rally daher geringer als das Risiko, dass Anleger erst einmal Kasse machten. Mit der bald startenden US-Berichtssaison verschiebe sich zudem nun der Fokus der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 0,47 Prozent auf 23.850,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsschluss hingegen 0,08 Prozent auf 3.092,29 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte aber um 0,27 Prozent zu auf 28.638,20 Punkte.

Die Anleger schienen etwas durchzuschnaufen nach dem wechselhaften Wochenverlauf vor dem Hintergrund der US-iranischen Spannungen. Insgesamt war die Stimmung dank der jüngsten Entspannung zwischen den beiden Staaten aber weiter positiv. Dazu trugen auch positive US-Vorgaben bei. Ausserdem sorgte für Zuversicht, dass die USA und China in der kommenden Woche ihren sogenannten Phase-1-Deal zur Eindämmung des Handelsstreits unterzeichnen wollen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa