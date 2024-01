Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

An den Märkten in Fernost werden zur Wochenmitte überwiegend Verluste gemacht.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt hatte am Dienstag starke Vorgaben vor der Brust, konnte diese aber nicht dauerhaft verwerten.

Der ATX gab seine frühen Gewinne wieder ab und rutschte im weiteren Verlauf zunächst auf rotes Terrain ab. Am Nachmittag arbeitete er sich dann wieder an die NUlllinie vor und schloss quasi unverändert bei 3.426,39 Punkten (+0,02 Prozent).

Zuletzt wurden die Hoffnungen auf Zinssenkungen größer, nachdem optimistische Annahmen von Mitgliedern der US-Notenbank Federal Reserve bekannt geworden waren, schrieben Marktbeobachter. Zum Jahresauftakt wurden diese von positiven Konjunkturdaten teils deutlich gebremst.

Analysenseitig meldete sich die Erste Group zur EVN zu Wort. Die Erste-Wertpapierexperten haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Energieversorgers von 32,5 auf 34,4 Euro erhöht. Das "Buy"-Votum wurde bestätigt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag Verluste zu sehen.

Der DAX war zwar zunächst freundlich in den Handel eingestiegen, im weiteren Verlauf dominierten dann aber doch die Verkäufer. Somit ging der deutsche Leitindex 0,17 Prozent schwächer bei 16.688,36 Punkten in den Feierabend.

Dem DAX hat nach schwachen deutschen Industriedaten der Schwung für weitere Kursgewinne gefehlt. Vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögerten die Anleger also mit weiteren Käufen, die Kurskonsolidierung setzte sich fort.

Es fehlten derzeit neue, positive Treiber, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Investoren hätten womöglich Signale der Notenbanken für eine künftig nicht mehr ganz so strikte Geldpolitik zu stark eingepreist, sodass die Risikoneigung wieder etwas abnehme.

Marktexperte Andreas Lipkow verwies außerdem auf die schwachen Daten zur Industrieproduktion in Deutschland, die bei den Investoren nicht gut ankämen. Insbesondere die zyklischen Chemie- und Automobil-Aktien würden von diesen Nachrichten getroffen.

Selbst eine tags zuvor starke NASDAQ-Börse in New York zog den europäischen Technologiesektor am Dienstag nicht nach oben. Der Grund dafür sind Geschäftszahlen von Microchip, die im nachbörslichen US-Handel veröffentlicht und schwach ausgefallen waren.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Dienstag nach den teils deutlichen Kursgewinnen unentschlossen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 37.525,16 Punkten. Der NASDAQ Composite legte unterdessen marginal um 0,09 Prozent auf 14.857,71 Punkte zu.

Unter den an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerten hatte es am Vortag nach ihrem besonders schwachen Jahresauftakt eine Erholungsrally gegeben, es fanden sich nun aber nicht genug Anschlusskäufer für die Fortsetzung. Anleger tendierten eher zu Gewinnmitnahmen.

Die Anleger wägten Beobachtern zufolge den Optimismus in Bezug auf Künstliche Intelligenz, der am Montag kurz wieder aufflammte, umgehend wieder gegen die Sorge ab, dass es die US-Notenbank Fed mit einer Zinssenkung nicht eilig haben könnte.

Von den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten könnte es diesbezüglich neue Erkenntnisse geben. Vor deren Bekanntgabe agierten die Anleger lieber vorsichtig, hiess es.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Juniper Networks im Fokus. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass sich der Netzwerkausrüster in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf an Hewlett Packard Enterprise (HPE) befindet.

ASIEN

Die Märkte Asiens tendieren am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 aktuell 2,13 Prozent auf 34.482,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil nach unten, der Shanghai Composite verbucht ein Minus von 0,46 Prozent auf 2.879,80 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gib unterdessen 0,72 Prozent auf 16.073,37 Zähler ab.

Uneinheitlich geht es am Mittwoch an den Börsen in Asien zu. Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street zieht der Nikkei-Index in Tokio deutlich an. Unterstützung kommt von der Devisenseite, wo sich der Yen zur gleichen Vortagszeit von 143,60 auf 144,80 je Dollar deutlich abgeschwächt hat, was insbesondere für exportorientierte Unternehmen günstig ist. An den chinesischen Börsen in Shanghai und Hongkong ist die Tendenz leichter. Marktteilnehmern zufolge wartet man auf die neuesten Verbraucherpreise aus den USA und aus China im weiteren Wochenverlauf, um Rückschlüsse auf den weiteren Zinskurs zu erhalten.

