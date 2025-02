ATX etwas fester -- DAX im Plus- Asiens Börsen letztlich fester

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart fester.

Der ATX bewegt sich am Mittag auf grünem Terrain.

In den Fokus rückt zu Wochenbeginn einmal mehr die US-Zollpolitik: Präsident Donald Trump will Stahl-und Alu-Importe in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Sie sollen Anfang dieser Woche verkündet werden, wie der Republikaner vor Journalisten am Sonntag erklärt hatte. Sie sollen alle Länder betreffen, sagte Trump weiter.

Die EU-Kommission hat eine Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump geplanten Sonderzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. Sie werde jedoch erst reagieren, wenn sie detaillierte oder schriftliche Klarstellungen zu den Zöllen erhalten habe, teilt die Brüsseler Behörde mit.

Datenseitig liefert das sentix-Investorenvertrauen heute eine Indikation für die derzeitige Stimmungslage unter Finanzmarktteilnehmern. Marktbewegend ist dies nach Meinung der Helaba-Experten aber nicht und auch im Wochenverlauf stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen in der Eurozone auf dem Programm.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Montag etwas höher.

Der DAX bewegt sich auch aktuell auf grünem Terrain, nachdem er 0,2 Prozent höher bei 21.830,93 Punkten gestartet ist.

Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Die Zölle sollten alle Länder betreffen, sagte Trump weiter - auch die Nachbarn Kanada und Mexiko.

Die neueste Maßnahme mache zwar deutlich, dass der Handelsprotektionismus von Seiten der USA weiter vorangetrieben werde, sagte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die deutsche Wirtschaft aber werde davon nur in kleinen Teilen betroffen sein, da die Stahlproduktion von Deutschland global kaum noch eine Rolle spiele. Zu den Leidtragenden zählten hingegen Länder wie Indien und Südkorea.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Freitag signifikant bergab.

Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf sukzessive ab und verbuchte ein Tagesminus von 0,99 Prozent, um auf 44.303,40 Zählern zu schließen.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich schwächer und verlor zum Handelsschluss 1,36 Prozent auf 19.523,40 Punkte.

Ein insgesamt robust ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer verliehen, worauf am Aktienmarkt die Kurse nach einem gut behaupteten Start ins Straucheln gerieten. Unter anderem sank die Arbeitslosenquote wider Erwarten leicht und die Stundenlöhne stiegen stärker als gedacht, womit das Thema Inflation wieder präsenter wurde. Das dürfte der Notenbank weitere Zinssenkungen erschweren, wobei diese ohnehin bereits in den Wartemodus gewechselt ist und erst sehen will, welche Auswirkungen die Trumpsche Zollpolitik auf Konjunktur und Inflation hat. Am Anleihemarkt zogen die Renditen entsprechend weiter an.

Auf die Stimmung für Aktien drückte auch, dass der Index der Uni Michigan für das Verbrauchervertrauen die Prognose klar verfehlte und die Inflationserwartung für das Jahr auf das höchste Niveau seit November 2023 stieg. Für Verkaufslaune sorgte aber vor allem auch eine Ankündigung von Donald Trump , in der kommenden Woche neue reziproke Zölle beschließen zu wollen. Trump sagte nicht, gegen wen sich diese richten sollen, sie seien aber gedacht, Zölle auszugleichen, die andere Länder auf US-Importe erhöben.

ASIEN

Die Märkte in Fernost legten zum Wochenstart zu.

In Tokio notierte der Nikkei 225 letztlich marginale 0,04 Prozent im Plus bei 38'801,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite währenddessen 0,56 Prozent auf 3'322,17 Zähler.

Für den Hang Seng in Hongkong ging es daneben um 1,84 Prozent hoch auf 21'521,98 Stellen.

In der Breite wurden schwache US-Vorgaben ebenso gut weggesteckt wie neue Zollandrohungen aus den USA, die am Freitag bereits an der Wall Street gespielt wurden. Am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass er am Montag einen Zoll von 25 Prozent auf US-Einfuhren von Stahl und Aluminium aus allen Ländern ankündigen werde. Ab wann diese in Kraft treten sollen, sagte er nicht. Er drohte daneben gegenseitige Zölle für Länder an, die US-Einfuhren besteuerten, und dass dies im Laufe dieser Woche geschehen werde. Derweil treten mittlerweile von China im Gegenzug erhobene Zölle auf US-Produkte im Wert von 14 Milliarden Dollar am Berichtstag in Kraft.

Die Aktienmärkte in Ostasien steckten auch die US-Arbeitsmarktdaten für Januar gut weg. Sie waren insgesamt robust ausgefallen und bestätigten die US-Notenbank in deren abwartendem Kurs, was weitere Zinssenkungen betrifft.

Nach Ansicht der Analysten von Daiwa könnte die Stimmung an den chinesischen Börsen von einer Art "Nationalstolz" gestützt werden angesichts des Durchbruchs von Deepseek in Sachen KI. Das könne weniger anfällig für eine Konfrontation mit den USA machen und dazu beitragen, die Stimmungserholung länger aufrechtzuerhalten, so Daiwa. Dazu komme, dass sich der chinesische Konsum während der Neujahrsfeierlichkeiten etwas erholt habe. Neue Preisdaten aus China sind unterdessen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und sorgen ihrerseits kaum für Impulse. Sie deuten weiter auf eine wenig dynamische Wirtschaft hin.

