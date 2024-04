Vor US-Verbraucherpreisen: Asiatische Börsen uneins

Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Indizes mit gemischten Vorzeichen. Der heimische Aktienmarkt fiel am Dienstag ins Minus. In Deutschland dominierte Vorsicht den Handel. An den US-Börsen waren am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen auszumachen.

AUSTRIA

Der ATX zeigte sich am Dienstag mit Abgaben.

Der ATX notierte im frühen Verlauf bereits tiefer, konnte dann aber zeitweise an die Nulllinie klettern. Am Nachmittag fiel er dann jedoch erneut in die Verlustzone zurück, wo er den Handel 0,18 Prozent im Minus bei 3.585,94 Punkten beendete.

Nach dem Rücksetzer vom Vortag dürfte es am Mittwoch wieder leicht nach oben gehen, die Erholung in der letzten Handelsstunde an der Wall Street gibt dabei die Richtung vor. Um 14:30 Uhr stehen am Nachmittag die wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA auf der Agenda. Die Anleger erhoffen sich hier mehr Klarheit, wann die Fed mit den Zinssenkungen beginnen wird. Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am morgigen Donnerstag wird fest davon ausgegangen, dass die Leitzinsen vorerst bestätigt werden. Eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte prognostizieren die Experten hier mehrheitlich für den Juni.

DEUTSCHLAND

Der DAX musste im Dienstagshandel deutliche Verluste hinnehmen.

Der DAX startete marginal tiefer, rutschte aber im weiteren Handelsverlauf deutlicher in die Verlustzone ab. Am Abend verlor das Börsenbarometer schließlich noch 1,32 Prozent auf 18.076,69 Punkte.

Auf den kräftigen Rücksetzer vom Vortag am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte eine kleine Erholung folgen. Der DAX, der am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Wochen gefallen war, wird am Mittwochmorgen etwas fester erwartet. Am Dienstag gab es den dritten größeren DAX-Verlust seit dem Rekordhoch von Ende März - jeweils gefolgt von Erholungen. "Noch verfahren viele Anleger nach dem Muster, schon leichte Schwächetage zum Einstieg zu nutzen. Sollte hier die Erkenntnis reifen, dass es für neue Höchstkurse nicht mehr reicht, dürften Gewinnmitnahmen in großem Stil einsetzen", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Im Fokus stehen zur Wochenmitte die Verbraucherpreise in den USA für den März. Die Teuerung ist der wesentliche Einflussfaktor für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed waren zuletzt geschwunden, was den Rekordlauf der Aktienbörsen gebremst hatte.

WALL STREET

An den US-Börsen war die Stimmung der Anleger am Dienstag durchwachsen.

Der Dow Jones Index schloss marginale 0,02 Prozent tiefer bei 38.883,94 Punkten. Der NASDAQ Composite holte unterdessen seine Verluste im späten Verlauf auf und schloss 0,32 Prozent höher bei 16.306,64 Zählern.

Mit der vermeintlichen Ruhe am Aktienmarkt könnte es aber bereits am Mittwoch wieder vorbei sein, kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets: "Denn ganz gleich, wie die Inflationsdaten aus den USA dann ausfallen, das Potenzial an Zinssenkungsfantasie noch vor einigen Monaten werden auch sie nicht zurückbringen können." Eine Zinswende in den USA rücke immer weiter nach hinten. Entsprechend stiegen die Renditen am Anleihenmarkt, was die Wall Street weiterhin bremste.

"Die Zeit, in der sich der Aktienmarkt auf schnelle Hilfe der US-Notenbank Fed verlassen konnte, ist vorbei", schrieb Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Daher starte die Berichtssaison zur richtigen Zeit, am Freitag geht es mit den Bilanzen einiger grossen Banken los. "Wenn alles gut läuft, wird es in den USA das dritte Quartal in Folge geben mit Gewinnsteigerungen gegenüber dem Vorjahr", so Stanzl. Nun steige aber der Druck auf die Unternehmensgewinne, die mittlerweile ambitionierten Bewertungen an der Wall Street zu stützen.

ASIEN

Zur Wochenmitte entwickeln sich die asiatischen Aktienmärkte uneinheitlich.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,33 Prozent auf 39.640 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,34 Prozent auf 3.038 Zähler nach. In Hongkong klettert der Hang Seng hingegen gleichzeitig um 1,88 Prozent auf 17.145 Stellen.

Am Mittwochnachmittag werden die wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA veröffentlicht. Die Anleger erhoffen sich von den Daten mehr Klarheit, wann die Fed mit den Zinssenkungen beginnen wird. Zuletzt hatten starke US-Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank die Zinssenkungshoffnungen deutlich schwinden lassen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX