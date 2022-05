Stagflationsängste sorgen für Verunsicherung: ATX muss schwache Vorgaben verdauen -- DAX vor kaum verändertem Start -- Börsen in Fernost geben nach

Beim ATX ist die Richtung vorbörslich noch unklar. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig verändert. An den Börsen in Asien dominieren die Verkäufer.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dürften sich Anleger nach vier Verlusttagen in Folge am Dienstag in Zurückhahltung üben.

Der ATX war zum Wochenstart 3,60 Prozent auf 3.008,02 Einheiten eingebrochen.

Am Dienstag sind die Vorgaben erneut schwach: Aus Asien und den USA werden VErluste gemeldet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es nach der Kurskorrektur vom Vortag einen kaum veränderten Handelsstart geben.

Der DAX hatte zum Wochenstart 2,15 Prozent tiefer bei 13.380,67 Punkten und damit deutlich unter der 13.500 Punkte-Marke geschlossen.

An Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt wenig verändert starten. Angesichts der herrschenden ausgeprägten Unsicherheiten dürfte die Volatilität hoch bleiben. Am derzeit dominierenden "Giftcocktail", der am Montag an den US-Börsen erneut für schwere Verluste sorgte, hat sich nichts geändert: die hohe Inflation, die sich abschwächenden Weltwirtschaft, Lieferkettenprobleme, ein sich eintrübendes Verbrauchervertrauen und die Verschärfung der Geldpolitik lassen die Anleger die Flucht aus Aktien ergreifen. Besonders problematisch ist aus Marktsicht, dass die jahrelang herrschende Unterstützung der Börsen durch die Liquiditätsspritzen der Zentralbanken wegzufallen droht. Eine zunehmende Zahl an Marktteilnehmern hat zudem zunehmend Zweifel, dass es der US-Notenbank gelingen wird, im Kampf gegen die Inflation gleichzeitig eine weiche Landung der US-Wirtschaft zu gewährleisten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich nach ihrem Kursrutsch in der letzten Woche auch am Montag schwächer.

Der Dow Jones rutschte nach einem schwachen Start noch tiefer in die Verlustzone und schloss dann 1,99 Prozent leichter bei 32.245,57 Punkten. Die gleiche Entwicklung zeigte sich beim NASDAQ Composite, der somit zur Schlussglocke ein kräftiges Minus von 4,29 Prozent bei 11.623,25 Zählern auswies.

Die Talfahrt der Wall Street dauerte am Montag an. Stagflationssorgen hatten die US-Börsen im Anschluss an die Leitzinsanhebung der US-Notenbank belastet. Diese Sorgen seien übers Wochenende nicht weniger geworden, hieß es.

"Wir haben eine Verlangsamung des Wachstums und eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir in den 18 Monaten vor diesem Jahr hatten, was die ideale Kulisse für die Risikomärkte war", erläuterte Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge Investments.

"Die Umstände haben die Federal Reserve und die US-Inflation in einen Wettlauf verwickelt, um zu sehen, wer am aggressivsten sein kann, aber die Fed scheint immer im Aufholmodus zu sein. Die Frage, ob die Zentralbanken in der Lage sind, die Inflation wirksam zu bekämpfen, ist nach wie vor eine wichtige Quelle von Ängsten (...)", sagte Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten.

Der Nikkei verliert zwischenzeitlich 0,89 Prozent auf 26.085,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdesen leicht grüne Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite notiert 0,17 Prozent höher bei 3.009,22 Indexpunkten. Kräftig abwärts geht es in Hongkong, wo der Markt Nachholpotenzial hat, da am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der Hang Seng verliert zeitweise 2,83 Prozent auf 19.436,73 Punkte.

Mit sehr schwachen Vorgaben der Wall Street geht es auch am Dienstag an den meisten asiatischen Börsen abwärts. In der gesamten Region werden vor allem Technologiewerte verkauft, die ihren US-Pendants nach unten folgen. Stagflationsängste dominieren derzeit klar das Geschehen an der Wall Street und auch anderswo.

Als einer von wenigen Börsenplätzen kann sich Schanghai erneut der negativen Tendenz entziehen. Chinesische Anleger setzten darauf, dass die heimische Börse nach dem Ausverkauf im Zuge der jüngsten Pandemiewelle ihren Boden gefunden habe, heißt es. Marktteilnehmer verweisen überdies auf die Hoffnung, dass die strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen in Teilen des Landes bald gelockert werden und sich die chinesische Wirtschaft erholt.

