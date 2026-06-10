Iran-Krieg eskaliert: Asiens Börsen fallen

Am Mittwoch geben die asiatischen Börsen teilweise deutlich nach.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gab am Dienstag nach.

Der ATX zeigte sich im frühen Handel fester und baute seine Gewinne im Anschluss aus. Im Laufe des Tages drehte die Stimmung jedoch. Er verabschiedete sich 0,12 Prozent tiefer bei 5.998,70 Punkten in den Feierabend.

Der Wiener Aktienmarkt ist nach einem positiven Handelstag leicht tiefer aus dem Tag gegangen. Für Beruhigung sorgte derzeit, dass US-Präsident Donald Trump den Abschluss einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt hat. "Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird", sagte Trump am Dienstag. Zudem wurden nach den Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu die Angriffe auf den Iran eingestellt.

Die Augen waren am Dienstag konjunkturell auf die USA gerichtet.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt verließ am Dienstag der Mut.

So notierte der DAX zum Sitzungsstart knapp tiefer, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone. Am Abend ging es jedoch wieder nach unten, sodass er 0,74 Prozent schwächer bei 24.433,06 Zählern aus dem Handel ging.

Der DAX konnte seine Gewinne am Dienstag nicht verteidigen. Anleger blickten auf diesem Niveau weiter von unten auf die 21-Tage-Linie, die der DAX zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte. Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den DAX, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung wenig bewegt. Im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück, wo er sich größtenteils aufhielt. Im Späthandel ging es jedoch leicht aufwärts. Er schloss 0,17 Prozent höher bei 50.870,94 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Start noch zu, drehte im Verlauf allerdings ins Minus. Letztlich verabschiedete er sich 0,97 Prozent tiefer bei 25.678,82 Zählern.

Die US-Aktienmärkte gerieten am Dienstag im Handelsverlauf teilweise deutlich unter Druck. Belastet wurden sie vor allem durch erneute Kursverluste bei zuvor stark gelaufenen Halbleiterwerten. Zudem sorgten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Konflikt für Verunsicherung unter den Anlegern. Im weiteren Verlauf konnten die Indizes ihre zwischenzeitlichen Tiefstände jedoch teilweise wieder wettmachen.

Im Fokus der Anleger stehen zudem mehrere große Kapitalmarkttransaktionen. Der bevorstehende Börsengang von SpaceX sowie die Kapitalmaßnahmen bei großen Technologiekonzernen könnten die hohe Nachfrage nach KI-Aktien auf die Probe stellen. Marktbeobachter verweisen auf die Gefahr, dass das zusätzliche Aktienangebot die Aufnahmekapazität der Investoren belastet und die Volatilität erhöht.

Auch Unternehmen aus dem KI-Sektor drängen verstärkt an den Kapitalmarkt. Nach Anthropic hat inzwischen auch OpenAI eine Aktienplatzierung beantragt. Angesichts der milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur wächst jedoch die Diskussion, ob sich diese Ausgaben langfristig ausreichend auszahlen werden. Die anstehenden Börsengänge gelten daher als wichtiger Test für das Vertrauen der Anleger in den KI-Boom.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Mittwoch teils mit deutlichen Verlusten.

So verliert der Nikkei 225 in Japan zeitweise kräftige 2,39 Prozent auf 63.853,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach unten: Der Shanghai Composite gibt 0,58 Prozent ab auf 3.986,66 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,11 Prozent tiefer bei 24.292,95 Einheiten.

Eine Eskalation des Iran-Kriegs setzt die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch unter Druck. Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers haben die USA mit massiven Angriffen auf iranische Ziele zurückgeschlagen. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an. Die militärischen Auseinandersetzungen lassen Zweifel am Fortschritt eines möglichen Friedensabkommens aufkommen. Die nur moderat steigenden Ölpreise zeigen aber, dass Anleger weiterhin auf ein Abkommen zur Beendigung des Krieges hoffen.

Zudem berichten Händler auch wieder über aufkommende Zweifel an den langfristigen Renditen bei Künstlicher Intelligenz, weswegen der Technologiesektor in einigen Teilen der Region unter Druck steht. Bereits an der Wall Street hatten Technologiewerte gelitten. Die in den USA am Nachmittag (MESZ) anstehenden Verbraucherpreise vergrößern die Vorsicht gegenüber Technologietiteln. "Ein hoher Inflationswert würde die Erwartungen an 'länger hohe' US-Zinsen untermauern, (...) insbesondere da der Konflikt zwischen den USA und dem Iran keine Anzeichen für eine schnelle Lösung zeigt, urteilt MUFG-Analyst Lloyd Chan. Die Spannungen im Nahen Osten stünden weiterhin im Mittelpunkt, die Spannungen belasteten die globale Risikostimmung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX