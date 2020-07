ATX im Minus -- DAX mit roten Vorzeichen erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag schwächer. Der DAX tendiert am letzten Handelstag der Woche in der Verlustzone. Die Märkte in Fernost geben vor dem Wochenende nach. Die Anleger in den USA zeigten sich am Donnerstag pessimistisch.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt agieren Anleger vor dem Wochenende vorsichtig.

Der ATX tendiert am Freitag kurz nach Handelseröffnung zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 2.249,74 Punkten.

Die Wiener Börse tendiert am Freitag im Minus. Die Stimmung an den Finanzmärkten habe sich angesichts des Pandemieverlaufs in den USA und des holprigen konjunkturellen Erholungspfads etwas eingetrübt, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. "Da in inzwischen viel Positives eskomptiert ist und Risiken bislang ausgeblendet wurden, steht nun das dritte Quartal unter dem Motto Realitätscheck", kommentierten sie weiter.

Seitens konjunktureller Impulsgeber dürften am Vormittag Daten zur französischen und italienischen Industrieproduktion im Mai in den Vordergrund rücken. Hier ist laut Helaba darauf zu achten, ob die hohen Konsensschätzungen erreichbar seien. Am Nachmittag stehen die für den Juni erhobenen Erzeugerpreise aus den USA am Datenkalender. Ihnen schreiben die Analysten jedoch wenig Impulskraft zu: "Sie liefern eine Indikation für die Verbraucherpreise des Monats Juni." Inflation sei derzeit allerdings kein Thema, was zuletzt auch Vertreter der Fed zum Ausdruck gebracht hätten.

DEUTSCHLAND

AAm deutschen Aktienmarkt dominieren am Freitag die Bären.

Der DAX geht 0,38 Prozent leichter bei 12.442,22 Einheiten in den letzten Handelstag der Woche.

Am deutschen Aktienmarkt kann der DAX am Freitag die Marke von 12.500 Punkten zu Beginn nicht halten. Der DAX schwankt weiter zwischen der Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur in Deutschland, ersten positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen und Sorgen über die Corona-Entwicklung weltweit, allen voran in den USA.

Seit dem Jahrestief von rund 8.256 Punkten im Zuge des Corona-Crashs im März konnte sich der DAX bis Anfang Juni auf 12.913 Zähler erholen. Für den Sprung über die Marke von 13.000 Punkte fehlte aber die Kraft und jedes Mal, wenn der Leitindex Richtung 12.000 Zähler absackte, ging es bislang wieder nach oben.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Donnerstag Unsicherheit.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete den Handelstag mit einem kleinen Plus von 0,10 Prozent bei 26.094,92 Einheiten, fiel im Verlauf aber auf rotes Terrain zurück und ging schließlich 1,39 Prozent tiefer bei 25.706,09 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite zeigte sich derweil freundlich und beendete den Handel 0,53 Prozent fester bei 10.547,75 Punkten. Zwischenzeitlich erreichte er bei 10.578,10 Punkten ein neues 52-Wochen-Hoch.

An den US-Börsen ist die Vorsicht am Donnerstag zurückgekehrt. Neu entflammte Corona-Sorgen ließen die Gewinne abschmelzen. Die Wall Street, die bereits etwas schwächer gestartet war, gab indes noch kräftiger nach.

Angesichts der Ausbreitung der Neuinfektionen im Sonnengürtel der USA nehmen die Virussorgen wieder zu. Die Furcht vor neuen Shutdowns und traurige Rekordzahlen von COVID-19-Toten in Florida verschreckten, hieß es am Markt. Die mit Spannung erwartete wöchentliche Zahl zum US-Arbeitsmarkt hatte indes kaum Einfluss auf die US-Börsen. Sie fiel mit 1,3 Millionen Neuanträgen auf Arbeitslosenhilfe zwar etwas besser aus als erwartet, lieferte aber dennoch kaum Impulse.

ASIEN

Vor dem Wochenende kommt es an Asiens Börsen zu Gewinnmitnahmen.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,44 Prozent auf 22.430,84 Punkte ab.

Der Shanghai Composite verliert derweil 1,05 Prozent auf 3.414,21 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Minus von 1,17 Prozent auf 25.902,86 Einheiten.

Am Ende einer starken Woche mit Kursaufschlägen neigen die Anleger an den asiatischen Plätzen zu Gewinnmitnahmen. Als Begründung dient einmal mehr die Dynamik der Corona-Pandemie, die insbesondere in den USA steigende Neuinfiziertenzahlen aufweist. Weltweit ist die Zahl der Infizierten mittlerweile auf über 12 Millionen hochgeschnellt. Die in verschiedenen Ländern wieder diskutierten oder bereits vorgenommenen Schließungen der Wirtschaft wecken Zweifel an der zum Teil optimistischen Sicht vieler Marktteilnehmer. Allerdings bewegen sich die Kursverluste in einem bescheidenen Rahmen und werden als gewöhnliche Gegenbewegung gesehen.

