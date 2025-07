Stimmung verhalten positiv: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte zum Start leicht zulegen -- Japanischer Leitindex gibt nach

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag kaum verändert erwartet, während der deutsche Leitindex wohl freundlich in den Handelstag gehen dürfte. Die wichtigsten Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen legten zur Wochenmitte zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zum Start in den Donnerstagshandel wohl nur wenig bewegen.

Der ATX zeigt sich vorbörsilch zeitweise kaum verändert bei 4.493 Punkten. Am Vortag beendete er die Sitzung 1,89 Prozent stärker bei 4.493,74 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung am heimischen Aktinemarkt könnte sich am Donnerstag dennoch fortsetzen, getrieben unter anderem durch ein Wiederaufleben der Zinssenkungsfantasie in den USA. Die meisten Vertreter der Federal Reserve erwarten Zinssenkungen in diesem Jahr. Sie sind sich nur nicht einig, wie viele es sein werden. Das geht aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 17. und 18. Juni hervor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet.

Der DAX legt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,16 Prozent auf 24.588,79 punkten zu. Am Vortag ging er 1,42 Prozent höher bei 24.549,56 Zählern aus dem Handel, nachdem er im Verlauf auf ein neues Allzeithoch geklettert war.

Mit einem leichten Plus steuert der DAX am Donnerstag wohl wieder sein am Vortag erreichtes Rekordhoch von 24.609,15 Punkten an. Im bisherigen Jahresverlauf zog der DAX rund 23 Prozent an. Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street. Hier legten die großen Indizes letztlich wieder klar zu. Die zwischenzeitlichen Tagestiefs waren just zum europäischen Handelsende angefallen.

"Der DAX ist auf Kurs Richtung 25.000", so ein Marktteilnehmer. Er verweist auf die Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits sowie das sich anbahnende Ende des Gazakriegs. Daneben lebt die Zinssenkungsfantasie in den USA wieder auf. "Die Euphorie ist zurück", kommentierte auch Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. "Wie gefährlich diese ist, wird erst die Zukunft zeigen."

Ähnlich wie zuletzt schon andere Experten warnt Altmann davor, die möglichen Auswirkungen weiterer US-Zollentscheidungen auf Inflation, Wachstum und Börsenkurse zu unterschätzen. Bei vielen Anlegern habe hier "mittlerweile ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt". Welchen Einfluss die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump habe, zeige indes die Ankündigung höherer Zölle auf Kupferimporte ab Anfang August, welche den in den USA gehandelten Kupferpreis auf ein Rekordhoch getrieben habe.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Er ging letztlich 0,49 Prozent stärker bei 44.458,30 Punkten aus dem Handel.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite stand im Plus, nachdem er zum Start schon zugelegt hatte. Er schloss 0,94 Prozent fester bei 20.611,34 Zählern.

Die Wall Street ist am Mittwoch von Zollhoffnungen und der Aussicht auf Zinssenkungen gestützt worden. Händler sprachen von Gewöhnungseffekten bei den immer neuen Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump. "Das Timing dieser Kupfer- und Pharma-Zolldrohungen, die zusammen mit wiederbelebten reziproken Zolldrohungen und der neuen Frist für bilaterale Handelsabkommen auftreten, deutet darauf hin, dass die Trump-Administration versucht, die EU und andere Handelspartner zu schnelleren Abkommen zu drängen", sagte Chefmarktstratege Mark Haefele von UBS Global Wealth Management.

Etwas Hoffnung machten aber Schlagzeilen aus Europa: Denn die Europäische Union strebt noch in diesem Monat, möglicherweise sogar schon in den nächsten Tagen, ein Handelsabkommen mit den USA an, wie ein Sprecher mitteilte. Gleichwohl wanderte das Interesse der Anleger auch in Richtung US-Geldpolitik. Denn das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung stützte ebenfalls. Es offenbarte eine Mehrheit unter den Fed-Vertetern, die Zinssenkungen zum Jahresende hin für denkbar hielt. Der Juli als Termin wurde immerhin diskutiert, aber nur eine kleine Minderheit sah Zinssenkungen im laufenden Monat.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fällt gegen 8:30 Uhr unserer Zeit um 0,40 Prozent auf 39.664 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit 0,63 Prozent auf 3.515 Zähler.

In Hongkong geht es derweil ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng steht zeitweise bei 24.047 Punkten um 0,65 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien profitierenam Donnerstag nur zum Teil von der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten. Der Zollstreit wird dort von vielen Anlegern zuletzt offenbar nicht mehr als allzu großer Schrecken gesehen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX