Asiens Börsen bewegungsar -- ATX und DAX schließen leichter

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag nur mit geringen Ausschlägen. Die Anleger am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt übten sich am Montag in Vorsicht.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich am Montag leicht abwärts.

Der Leitindex ATX hatte wenig verändert eröffnet, konnte sich über den Großteil des Tages nahe der Nulllinie halten, fiel im späten Handel jedoch tiefer ins Minus zurück. Er schloss 0,65 Prozent schwächer bei 3.124,09 Punkten.

Marktbeobachter berichteten von einem sehr ruhigen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen auf die sehr dünne Meldungslage. Zahlreiche Anleger schienen sich im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden Wahlen in Großbritannien sowie der kommenden Notenbankentscheidungen zurückzuhalten, hieß es weiter.

Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hat sich im Dezember erneut deutlich verbessert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindex stieg zum Vormonat um 5,2 Punkte auf plus 0,7 Zähler. Schon in der Früh war bekannt geworden, dass sich der deutsche Außenhandel im Oktober stärker als erwartet entwickelt hat.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrschte zum Wochenstart Pessimismus.

Der DAX startete etwas höher, hielt sich lange um die Nulllinie, rutschte im späten Handel jedoch zurück. Er beendete den Handel 0,46 Prozent im Minus bei 13.105,61 Einheiten.

Vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher ruhig angehen lassen. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China waren gezeichnet vom Handelsstreit mit den USA. Die chinesischen Ausfuhren im November waren überraschend gefallen.

"Damit müssen die Chinesen nun fertig werden und es ist die wichtigste Voraussetzung für weitere Gespräche", hieß es dazu im täglich erscheinenden Bernecker-Börsenbrief. Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Zollstreit gab es zuletzt nicht.

Die Aktien von OSRAM standen nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch ams im Fokus.

WALL STREET

Am Montag zeigten sich die US-Börsen etwas leichter.

Der Dow Jones hatte bereits mit einem Verlust eröffnet, baute diesen anschließend aus und ging schließlich 0,38 Prozent schwächer bei 27.909,60 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite vergrößerte sein anfängliches Minus im weiteren Handelsverlauf und beendete den Tag 0,40 Prozent tiefer bei 8.621,83 Einheiten.

"Nach dem arbeitsmarktgetriebenen Anziehen der Märkte am Freitag war es wohl unausweichlich, dass der Wochenstart nun etwas langsamer verlaufen wird", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson in einem Kommentar. "So ist es denn nun auch gekommen, in einer Woche, die ganz im Zeichen der Geldpolitik, dem Handelskrieg und der Wahl in Großbritannien steht."

Derweil gingen die Vorbereitungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump weiter. Trump brach einem führenden demokratischen Abgeordneten zufolge seinen Amtseid und stellte seine eigenen politischen Interessen über jene des Landes. Es gebe gewichtige und dringende Gründe, eine Amtsenthebung des Präsidenten zu prüfen, sagte Jerrold Nadler, der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhauses.

Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Zollstreit gab es darüber hinaus zuletzt nicht. Wenn es in dieser Woche nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersehnten ersten Teilabkommen kommt, werden wohl am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten.

ASIEN

Die asiatischen Indizes präsentieren sich am Dienstag zurückhaltend.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (07:05 Uhr) 0,03 Prozent auf 23'422,89 Punkte.

Auch die Börsen in China treten auf der Stelle. Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,06 Prozent auf 2'916,34 Zähler zulegt, gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,03 Prozent auf 26'486,48 Einheiten ab.

Zu viele Unwägbarkeiten liegen vor den Anlegern, die sich scheuen Risiken einzugehen. Denn im Laufe der Woche stehen die Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank an, zudem finden in Großbritannien Unterhauswahlen statt. Vor allem aber läuft die Frist für neue US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren am Sonntag aus, mit deren Hilfe die USA gegen Pekings Handelsüberschuss, aber auch die technologischen Ambitionen Chinas ankämpfen will. Betroffen wären Waren im Umfang von 160 Milliarden Dollar.

Es bleibt weiter unklar, ob es zu einem Phase-eins-Deal kommen wird, der die Gefahr neuer Zölle ausräumen würde. Am Markt kursieren Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump die neuen Zölle verschieben wird, auch wenn kein Abkommen vorliegt, aber weiter verhandelt wird. US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die neuen Zölle am Sonntag im Kraft treten. "Es wäre womöglich die Hölle los, wenn die Zölle nicht verschoben würden", lautet die Einschätzung von AxiTrader-Experte Stephen Innes.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa