Neue Zolldrohungen aus Washington: ATX im Freitagshandel mit Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer -- Mehrheitlich Gewinne in Asien

Der heimischer Aktienmarkt zeigt sich im Minus. Auch am deutschen Aktienmarkt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren am Freitag die Bullen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt agiert am Freitag vorsichtig.

Der ATX startet bei 4.505,40 Punkten in den Handel und kommt auch im Verlauf nicht auf grünes Terrain.

Damit erlebt der Wiener Aktienmarkt einen Rücksetzer. Im Fokus steht einmal mehr US-Präsident Donald Trump, der seine Zollrhetorik wieder verschärfte. Trump kündigte am Donnerstag an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf die meisten Handelspartner zu erheben. Die EU und Kanada könnten bereits am Freitag entsprechende Schreiben erhalten, sagte Trump dem Sender NBC News. Für Waren aus Kanada kündigte Trump zudem eine Abgabe von 35 Prozent an. Diese soll ab dem 1. August gelten.

Datenseitig stehen zum Wochenausklang keine wichtigen Veröffentlichungen an. Auch unternehmensseitig blieb die Meldungslage bisher ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Verlusten.

Der DAX büßte zum Auftakt 0,51 Prozent auf 24.333,11 Indexpunkte ein und hält sich im Verlauf weiter in der Verlustzone auf.

Hintergrund der Verluste sind einmal mehr Zollsorgen: US-Präsident Donald Trump drohte der Europäischen Union mit pauschalen Strafzöllen von 15 oder 20 Prozent. "Damit dürfte die Unsicherheit wieder steigen, denn Zollhoffnungen wurden zuletzt auch für den Dax-Anstieg verantwortlich gemacht", kommentierten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Zuletzt hatte der Zollstreit die Anleger weitgehend kaltgelassen. "Die Zölle haben aber weiterhin das Potenzial, Welthandel und Unternehmensgewinne massiv zu bremsen", mahnte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies sollten die Anleger trotz des mittlerweile eingetretenen Gewöhnungseffekts im Blick behalten. Neben der Drohung in Richtung EU verhängte Trump ausserdem neue Zölle gegen Kanada in Höhe von 35 Prozent.

"Eine Verhärtung der Fronten im Handelskonflikt könnte die Exportdynamik bremsen und die jüngste DAX-Rally ins Wanken bringen", schrieb Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Finanzdienstleister eToro. Aus seiner Sicht könnten ein wieder rauerer Ton oder enttäuschende Unternehmenszahlen in den kommenden Wochen rasch neue Volatilität am deutschen Aktienmarkt auslösen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones verabschiedete sich 0,43 Prozent höher bei 44.650,70 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen 0,09 Prozent fester bei einem Endstand von 20.630,66 Zählern.

Es fehlten die Impulse, denn die Saison der Quartalsbilanzen nimmt erst in der kommenden Woche Fahrt auf und auch von der Konjunktur gab es keine kursbewegenden Nachrichten. Für Aufsehen sorgten auf Unternehmensseite die Aktien des Lebensmittelkonzerns WK Kellog. Der italienische Nutella-Produzent Ferrero will den US-Hersteller von Cornflakes und Pringles für drei Milliarden US-Dollar übernehmen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag höher.

Wenig Bewegung zeigte sich in Japan, wo der Leitindex Nikkei 225 im Freitagshandel 0,19 Prozent auf 39.569,68 Punkte verlor.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite daneben 0,50 Prozent auf 3.527,15 Zähler.

In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng notiert 1,56 Prozent höher bei 24.402,39 Indexpunkten.

Die Aussicht auf neue US-Handelsbarrieren sorgt am Freitag nur bedingt für Unruhe an den Börsen. US-Präsident Donald Trump stellte in Aussicht, auf Importe aus zahlreichen Ländern künftig deutlich höhere Abgaben zu erheben. Laut Trump sollen künftig Zölle von 15 bis 20 Prozent für viele Länder gelten - für Kanada ist ab dem 1. August sogar ein Einfuhrzoll von 35 Prozent vorgesehen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX