Spannung vor US-Inflationsdaten: Asiatische Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich nach dem gestrigen Verlusttag zur Wochenmitte wieder klar höher.

Der ATX gewann in den ersten Handelsminuten moderat hinzu und hielt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Bis zum Handelsende legte er um 0,25 Prozent auf 3.249,87 Punkte zu.

Die Aktienmärkte erholten sich damit etwas von den Verlusten am Vortag und fügten sich wieder in den allgemein positiven Trend seit Jahresanfang ein. Am Mittwoch waren marktbewegende Datenveröffentlichungen Mangelware, so die Marktexperten der Helaba.

Analysten und Anleger warteten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger griffen am Mittwoch wieder zu.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus und legte im Verlauf weiter zu. Letztlich notierte er 1,17 Prozent höher bei 14.947,91 Punkten.

Die Hoffnung auf eine etwas weiter abflauende Inflation hat der Rally am deutschen Aktienmarkt neuen Schwung verliehen. Am Mittwochvormittag überwand der Leitindex DAX die Marke von 14.900 Punkten und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres.

Die Anleger warten gespannt auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Mit den Verbraucherpreisen für Dezember steht ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Zinskurs der Notenbank auf der Agenda.

"Die Anleger klammern sich an alle Daten, die auf einen nachlassenden Preisdruck hindeuten, und das dürfte morgen erneut der Fall sein", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Sie werden dem Experten zufolge aber immer wieder enttäuscht von den Geldpolitikern, die nicht müde werden zu betonen, dass noch nicht genug getan wurde, um die Inflation nachhaltig zu senken.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte knüpften am Mittwoch an ihre festere Tendenz vom Vortag an.

So ging der Dow Jones mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 33.973,01 Punkten aus der Sitzung. Er hatte etwas höher eröffnet und seine Gewinne dann im Verlauf ausgebaut. Der NASDAQ Composite legte bis zum Handelsende noch deutlicher zu und schloss bei 10.931,67 Zähler um 1,76 Prozent höher. Auch er war bereits zum Start gestiegen.

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. Die Anleger hielten sich vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Donnerstag allerdings zurück, heißt es. Diese könnten Aufschluss darüber geben, mit welchem Tempo die US-Notenbank ihren rigiden Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation fortführen wird. Zudem fällt am Freitag der Startschuss für die US-Berichtssaison - gleich vier große US-Banken werden ihre Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorlegen.

"Anleger scheinen die Erwartung einzupreisen, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird", so Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown. "Berichte über die Verbesserung bei Engpässen in der globalen Lieferkette und die Wiedereröffnung Chinas bedeuten, dass die Märkte letztlich wieder etwas Optimismus einkalkulieren. Diese gute Stimmung hat jedoch auch ihre Grenzen. Die Aktienmärkte sind nach wie vor sehr empfindlich und waren in den letzten Handelstagen anfällig für Irreführungen", fügte sie hinzu.

Die US-Notenbanker betonen jedoch nach wie vor, dass sie bereit seien, eine restriktive Haltung einzunehmen, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten zeigen am Donnerstag gemischte Vorzeichen.

In Japan notiert der Leitindex Nikkei zeitweise minimale 0,03 Prozent fester bei 26.453,83 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zeitweise unwesentliche 0,08 Prozent auf 3.159,24 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil 0,13 Prozent auf 21.408,89 Zähler ab (7.00 Uhr MEZ).

Das Thema Inflation beherrscht am Donnerstag an den asiatischen Börsen das Geschehen und lässt Anleger zu keiner einheitlichen Sicht der Dinge finden. Im Vorfeld der nach Börsenschluss in Asien erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember halten sich Investoren an den Aktienmärkten merklich zurück, die Aktienindizes bewegen sich kaum. Von den US-Daten erhoffen sich Anleger Erkenntnisse über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank. Auch aus China erreichen die Märkte neue Inflationsdaten. Während die Dezember-Verbraucherpreise wie erwartet gestiegen sind, zeugen deutlich gesunkene Erzeugerpreise, die unverändert prognostiziert worden waren, von der konjunkturellen Schwäche der Volksrepublik. Allerdings stammen die Daten noch aus der Zeit der strikten Corona-Abriegelungen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX