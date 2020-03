Wall Street stürzt ab -- ATX bricht ein -- EZB-Maßnahmenpaket verstärkt den Absturz: DAX fällt zeitweise mehr als 10% -- Asiatische Börsen auf Talfahrt

An den Börsen in Wien und Frankfurt geht es am Donnerstag steil bergab. Auch am US-Aktienmarkt kommt es erneut zu einem Einbruch. Die asiatischen Aktienmärkte vollzogen ebenfalls einen neuerlichen Absturz. Die Rezessionsängste wegen der Coronavirusausbreitung lassen Anleger aus Aktien fliehen.

AUSTRIA

In Wien sind am Donnerstag tiefrote Kurse zu sehen, die Verluste werden nach der EZB-Zinssitzung nochmals ausgebaut.

Der Leitindex ATX weist aktuell kräftige Verluste aus. Er war bereits kurz nach Börsenstart um 3,97 Prozent auf 2.214,45 Zähler abgesackt, mittlerweile ist das Minus jedoch sogar noch deutlich größer.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag mit massiven Verlusten präsentiert. Die Coronavirus-Pandemie sorgt international für tiefrote Aktienkurse. Die nicht abschätzbaren Auswirkungen durch die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit lässt die Talfahrt an den Aktienbörsen beschleunigen. Die Nervosität der Anleger nimmt immer stärker zu und dadurch steigt auch die Volatilität an den Märkten rasant an.

Die Verkaufswelle erfasste Aktien aus allen Branchen.

Zahlenvorlagen von der Post und von Lenzing rückten im aktuellen Umfeld etwas in den Hintergrund.

An der Wall Street gab es bereits am Vorabend schwere Verluste zu sehen, mit einem beachtlichen Minus von fast sechs Prozent beim Dow Jones. Bereits am Montag hatte der weltbekannteste Börsenindex den stärksten Rückgang seit der Finanzkrise im Jahr 2008 hinnehmen müssen. Europaweit rauschen nun die Indizes nach unten.

Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank konnte die Anleger nicht beruhigen. Zwar ergriffen die Währungshüter Massnahmen, um die wegen des Coronavirus angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Analysten hatten aber bereits zuvor Befürchtungen geäußert, dass diese Schritte an den Märkten - wie zuvor schon in den USA und in Grossbritannien - wirkungslos verpuffen werden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Donnerstag zu einem neuen Crash.

Der DAX notiert tief in der Verlustzone, nachdem er bereits 5.51 Prozent tiefer bei 9'863,99 Punkten in den Handel gegangen war - damit ist der deutsche Leitindex erstmals seit 2016 unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Zählern gerutscht.

Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der DAX büsste gleich zum Handelsstart mehr als 500 Punkte ein und sackte unter 10.000 Punkte. Die bereits strapazierten Nerven der Anleger liegen blank. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die sich weltweit verbreitende Virusseuche als Pandemie ein. Ausserdem verhängten die USA einen Einreisestopp für einen Grossteil der Europäer.

In nicht einmal einer Handelswoche hat der DAX nun bereits 16 Prozent eingebüsst. Seit Mitte Februar geht die Angst vor den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus an den Finanzmärkten um. Der DAX hat in dieser Zeit inzwischen rund 30 Prozent an Wert verloren. Das keine vier Wochen zurückliegende Rekordhoch bei knapp unter 13'800 Punkten ist meilenweit entfernt.

"Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus. Die gestrigen Ankündigungen aus dem Weissen Haus schürten mehr Angst, als dass sie die Investoren beruhigen konnten", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Reisebeschränkungen für Europäer von einem "massiver Eingriff". Beim Konjunkturpaket sehe es zugleich so aus, als würden die Anleger Trump erst glauben, wenn er Fakten auf den Tisch legt, ergänzte er.

Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, die die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abmildern sollten, verpufften am Markt nicht nur, sondern trieben die Börsen sogar noch tiefer ins Minus. Die EZB hatte am Donnerstag bekannt gegeben, ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschiedet zu haben. Unter anderem soll es neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe geben.

WALL STREET

Mit einem weiteren Crash geht es am Donnerstag am US-Aktienmarkt weiter.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones verliert zur Handelseröffnung 5,81 Prozent auf 22.184,71 Indexpunkte. Auch für die Techwerte geht es abwärts: Der Nasdaq-Composite startet 6,96 Prozent schwächer bei 7.398,58 Zählern.

Weiter steil nach unten geht es mit den Aktien an der Wall Street am Donnerstag mit dem festen Blick auf die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Nach einem Minus von 7 Prozent im S&P 500 wurde der Handel den Regeln entsprechend für 15 Minuten unterbrochen. Vor der Aussetzung verlor der Dow-Jones-Index 7,2 Prozent auf 21.857 Punkte, der S&P und der Nasdaq-Composite fielen um jeweils 7 Prozent.

Am Vortag war die Wall Street in einen sogenannten Bärenmarkt übergegangen, das heißt das Minus vom Hoch hat sich auf 20 Prozent aufaddiert - und dies binnen weniger Wochen.

Neuen Anlass zur Sorge gibt ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer in die USA, das von Präsident Donald Trump verhängt wurde, was erhebliche wirtschaftliche Einbußen nach sich ziehen dürfte. Zudem macht sich Enttäuschung breit, dass Trump keine Details liefern konnte, wie er sein geplantes Stimulierungspaket über die Bühne bringen will. Erste Versuche waren unlängst am Kongress gescheitert.

Derweil hat die EZB einige Maßnahmen mitgeteilt, die an den europäischen Aktienmärkten aber eher für milde Enttäuschung sorgten. Die Anleihekäufe werden ausgeweitet und zusätzliche Langfristtender angeboten, die Zinsen bleiben aber unverändert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht von einem großen Schock für die Weltwirtschaft und hat erneut an die Regierungen appelliert, dass eine abgestimmte fiskalische Reaktion nötig sei.

IHS Markit hat ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr um 0,8 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent reduziert, für die Eurozone wird ein Nullwachstum erwartet.

ASIEN

Die kräftigen Verluste in Asien setzten sich auch am Donnerstag fort.

In Japan fiel der Nikkei bis zum Handelsschluss um 4,41 Prozent auf 18.559,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 1,52 Prozent nach unten auf 2.923,49 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigte sich ebenfalls tiefrot: Er büßte 3,66 Prozent ein bei einem Schlussstand von 24.309,07 Einheiten.

Die Rezessionsängste wegen der Coronavirusausbreitung ließen Anleger aus Aktien fliehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des neuartigen Coronavirus nun auch offiziell als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Verbreitung des Erregers sei er "tief besorgt" über das "alarmierende Niveau der Untätigkeit" im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da die globale Wirtschaft ohnehin schon am Stock gehe, dürften weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Konjunktur weiter abwürgen, hieß es im Handel.

Die USA haben postwendend reagiert und für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa verhängt. Diese Maßnahmen dürften der globalen Konjunktur einen schweren Schlag versetzen, mutmaßten Händler nicht nur mit Blick auf das Geschäft der Fluggesellschaften. Derweil beeilen sich immer mehr Staaten mit der Verkündung von Wirtschaftshilfen für die einbrechende Konjunktur. China will zum Beispiel die Banken des Landes zu mehr Kreditvergabe für die von der Coronakrise gebeutelten Privatunternehmen anregen. Der Mindestreservesatz soll weiter sinken und damit Liquidität ins Bankensystem fließen. Doch überzeugen diese Schritte Händler nicht. "Wenn man nach massiv negativen Vorgaben aus dem US-Handel noch mehr Argumente benötigt, um zu verkaufen, dann fallen diese einem förmlich in den Schoß", kritisierte Chefmarktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

