ATX um Nulllinie -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Am Montag treten der heimische Markt und der deutsche Leitindex auf der Stelle. Zum Wochenstart präsentierten sich die Börsen in Asien in Rot.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt halten sich Anleger am Montag zurück.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart 0,34 Prozent im Minus bei 3.177,91 Punkten, übersteigt im Verlauf jedoch knapp seinen Schlusskurs von Freitag.

Während die US-Börsen am Freitag noch Aufschläge verbuchen konnten, mussten die Märkte in Asien heute Früh einheitlich Kursverluste verbuchen.

Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern und verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei einigen Werten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zu Wochenbeginn noch ausgesprochen dünn. Auch von Datenseite werden keine stärkeren Impulse erwartet.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart tendiert der deutsche Leitindex seitwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,03 Prozent höher bei 15.238,85 Zählern und kommt auch im weiteren Verlauf nicht vom Fleck.

Nach dem Rekord in der vergangenen Woche haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ruhiger angehen lassen. Die US-Börsen hatten am Freitag einen starken Wochenabschluss hingelegt, in Asien jedoch zeigten die Kurse zum Wochenbeginn nach unten. Der Blick richtet sich nun bereits auf die Berichtsaison, die in dieser Woche in den USA beginnt. Geschäftszahlen der Banken Goldman Sachs und JPMorgan stehen dabei zur Wochenmitte im Fokus.

Die Sorgen vor einem härteren Lockdown, steigende Inflationserwartungen und das schon erhöhte Kursniveau bremsen ein wenig die Kauflaune. Der Wirtschaftsoptimismus, vor allem in den USA, scheint eingepreist zu sein. Nach Einschätzung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell steht die US-Wirtschaft am Wendepunkt zu mehr Wachstum. Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb: Der DAX setze die Konsolidierung fort. Die Anleger warteten ab. Wirklich verkaufsbereit seien sie aber nicht.

WALL STREET

Vor dem Wochenende ging es an den US-Börsen letztlich nach oben.

Der Dow Jones ging kaum bewegt in den Freitagshandel und baute anschließend seine Gewinne aus. Er beendete die Woche 0,89 Prozent höher bei 33.800,60 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor zur Startglocke noch sichtlich, berappelte sich dann jedoch. Er ging 0,51 Prozent stärker bei 13.900,19 Indexpunkten ins Wochenende.

Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 markierten neue Allzeithochs bei 33.810,87 Punkten bzw. 4.129,48 Zählern.

Während Inflationssorgen die Aufholjagd an der Technologiebörse NASDAQ am Freitag zunächst stoppten, kletterten an der Wall Street der Dow Jones Industrial und der S&P 500 erneut in Rekordhöhen. Im späten Handelsverlauf konnten auch Tech-Anleger ihre Sorgen abschütteln. Wirtschaftsoptimismus und billiges Geld der Notenbank hatten insbesondere die Standardwerte zuletzt immer wieder angetrieben.

Inflationssorgen hielten an der NASDAQ die Kurse im frühen Handel im Zaum. In den USA stiegen die Erzeugerpreise im März stärker als erwartet und auch in China hatte sich der Anstieg im März fortgesetzt.

Steigen mit einer zunehmenden Inflation auch die Renditen an den Kapitalmärkten, dann können sich Kredite für Unternehmen verteuern. Das wiederum trifft Technologiekonzerne stärker, die auf Investitionen in IT und Software angewiesen sind.

ASIEN

Am Montag verbuchten die wichtigsten Indizes in Fernost Abschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich um 0,77 Prozent auf 29.538,73 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil 1,09 Prozent auf 3.412,95 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng bis zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 28.453,28 Einheiten nach unten.

Die Börsen in Asien haben sich zu Wochenbeginn mehrheitlich mit Abschlägen gezeigt und damit die positiven Vorgaben der US-Börsen ignoriert. Aufgrund der nahenden Bilanzsaison und in dieser Woche anstehender wichtiger Konjunkturdaten agierten die Anleger vorsichtig, hieß es aus dem Handel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX