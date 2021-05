ATX verliert -- DAX knapp im Plus -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Markt verbucht zur Wochenmitte Abschläge. Der DAX tendiert knapp in der Gewinnzone. Die asiatischen Aktienmärkten bewegen sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dominieren zur Wochenmitte die Bären.

Der ATX bewegt sich im frühen Handel in der Verlustzone.

Schwache Vorlagen aus Asien drücken auch die Kurse an den europäischen Börsen erst einmal weiter nach unten. "Die Märkte sorgen sich, dass der Anstieg der Rohstoffpreise und die Probleme bei den Lieferketten den Aufschwung bremsen oder gar ersticken", so ein Marktteilnehmer. "Marktteilnehmer blicken daher gebannt auf die Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für April am heutigen Nachmittag", sagt Dirk Steffen, Anlagestratege der Deutschen Bank. Erwartet wird ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Da die US-Notenbank nach eigenen Aussagen überschiessende Inflation tolerieren wird, drohen bei US-Staatsanleihen weitere Verluste", so der Anlagestratege. Daneben steht auch die Berichtssaison weiter im Blick mit einer Flut von Zahlen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,16 Prozent höher bei 15.144,04 Punkten.

Weltweit beschleunigt sich derzeit angesichts der Inflationssorgen an den Börsen der Abverkauf. Bereits am Vortag hatte der DAX deutlich tiefer geschlossen und den Rutsch unter die 15.000er-Marke zeitweise nur knapp vermeiden können.

Das beherrschende Thema der Inflation und den damit verbundenen Sorgen vor steigenden Zinsen rückt am Nachmittag verstärkt in den Fokus, wenn in den USA Preisdaten veröffentlicht werden. In Deutschland wiederum geht es in der Berichtssaison noch einmal rund. Vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag, an dem die Börsen geöffnet haben, legen an diesem Mittwoch besonders viele Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter aus dem DAX Merck, Allianz, Deutsche Telekom, RWE und Bayer.

WALL STREET

Die Wall Street geriet im Dienstagshandel unter Druck.

Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlicher aus und ging mit einem Abschlag von 1,36 Prozent bei 34.270,61 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlich deutlichen Verluste unterdessen im Dienstagshandel reduzieren, am Ende stand noch ein leichtes Minus von 0,09 Prozent auf 13.389,43 Indexpunkte an den Kurstafeln.

Inflationsangst ließ Anleger dem Aktienmarkt den Rücken kehren. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kroch weiter nach oben, sie lag schon wieder bei 1,61 Prozent, nachdem sie am Freitag nach dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht kurz auf fast 1,50 Prozent abgerutscht war. Der jüngste steile Anstieg der Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und das Nachholen aufgeschobener Anschaffungen befeuerten Befürchtungen, dass die Inflation in den kommenden Monaten kräftig anziehen wird. Das würde sowohl die Renditen festverzinslicher Wertpapiere verringern als auch Aktien von Unternehmen belasten, deren Bewertungen sehr stark mit der zukünftig erwarteten Ertragslage korreliert. In der Folge könnte sich die US-Notenbank gezwungen sehen, die geldpolitischen Zügel früher als bislang erwartet anzuziehen.

ASIEN

Asiens Börsen verbuchen auch zur Wochenmitte Abschläge.

In Tokio sackt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 2,17 Prozent auf 27.989,00 Punkte ab.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland nur marginale 0,01 Prozent tiefer bei 3.441,42 Zählern notiert, gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,37 Prozent auf 27.910,60 Einheiten nach.

Nach der Talfahrt des Vortages kehrt an den Börsen in Asien am Mittwoch keine Ruhe ein. Es geht erneut auf breiter Front nach unten. Wie schon am Vortag belasten Inflations- und Coronasorgen die regionalen Aktienmärkte. In den USA stehen im Tagesverlauf, aber nach Börsenschluss in Asien die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für April auf der Agenda, im Vorfeld zeigen sich Anleger stark verunsichert.

Zwar haben die US-Notenbanker James Bullard (St. Louis) und Patrick Harker (Philadelphia) versucht zu beschwichtigen, indem sie betonten, der Zeitpunkt für ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe sei noch nicht gekommen, Bullard befeuerte die Debatte aber gleichzeitig mit seiner Inflationsprognose 2,5 bis 3 Prozent im laufenden Jahr.

Der jüngste steile Anstieg der Rohstoffpreise, der Kupferpreis bewegt sich nahe eines Allzeithochs, Lieferkettenprobleme und das Nachholen aufgeschobener Anschaffungen befeuern die Inflationsbefürchtungen. In China greifen die Behörden bereits zu regulativen Maßnahmen, um die Explosion der Rohstoffpreise einzudämmen. In der Folge könnten Notenbanken gezwungen sein, die Geldpolitik zu straffen und damit einen Pfeiler der globalen Aktienrally angehen. Aber auch die Coronaängste werden nicht kleiner.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX