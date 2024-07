ATX leichter erwartet -- DAX wohl fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt dürfte im Freitagshandel abgeben, wohingegen der deutsche Leitindex zulegen wird. Die Märkte in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freistag nachgeben.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,1 Prozent leichter bei 3.681 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger zum Wochenschluss vorsichtig zu.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steigt der DAX vorbörslich um 0,2 Prozent auf 18'572 Zähler.

Mit seiner zuletzt positiven Tendenz hat sich der Leitindex DAX wieder dem oberen Rand seines etwa einen Monat alten Erholungskorridors genähert, der mittlerweile bis etwa 18'600 Punkten reicht.

Zum Wochenschluss rückt der Auftakt zur Saison der Quartalsbilanzen in den Mittelpunkt - mit den Resultaten erster US-Grossbanken, darunter JPMorgan und Citigroup. Allerdings dürfte sich Börsianern zufolge deren Einfluss auf das Geschehen am deutschen Aktienmarkt in Grenzen halten.

WALL STREET

Nach dem Rekordlauf zur Wochenmitte hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Donnerstag wieder eingetrübt.

So eröffnete der Dow Jones Index mit einem kleinen Minus und schaffte es anschließend nur ganz knapp ins Plus. Zu Handelsende notierte er marginale 0,08 Prozent höher bei 39.753,49 Punkten.

Anders das Bild bei den Technologiewerten: Der NASDAQ Composite war zum Start minimal gestiegen, hatte sich danach zunächst noch zu Höchstständen aufgerafft, doch im Verlauf drehten die Tech-Werte dann deutlich ins Minus. Er beendete den Donnerstag mit einem Abschlag von 1,95 Prozent auf 18.283,41 Einheiten.

Der S&P 500 und NASDAQ Composite markierten erneut Allzeithochs, die allerdings nur wenige Punkte über den alten liegen. Schwächer als veranschlagt ausgefallene US-Inflationsdaten stützten die Kurse, lösten aber keine Euphorie aus. Die Preise sind entgegen der Erwartung im Juni um 0,1 Prozent gesunken und in der Kernrate nur um 0,1 Prozent gestiegen. Auch die Jahresraten sind weniger deutlich geklettert als erwartet. "Damit geht die Inflation weiter in die richtige Richtung", kommentiert ein Marktteilnehmer.

Allerdings gibt es auch vorsichtigere Einstufungen. Die Inflation kühle sich zwar ab, aber es könnte sechs bis acht Monate dauern, bis sie das 2-Prozentziel der Fed erreiche. Dies führe dazu, dass die Zinssätze langsamer fielen als von den Märkten erwartet, warnt Marktatratege Skyler Weinand von Regan Capital. Auch deutlich besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten bremsen die Zinssenkungsfantasie.

Die US-Verbraucherpreise für Juni stellen einen wichtigen Katalysator für Aktien dar. In der aktuellen Zinsdebatte erhoffen sich Anleger weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der Fed. Die niedrigeren Werte verleihen der Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen. Unterstützt wird diese Sicht durch ein abklingendes Wachstum bei den Realeinkommen im Juni. "Mit zunehmenden Anzeichen einer sich abkühlenden US-Wirtschaft glauben wir, dass die Fed in der Lage sein könnte, die Zinssätze im September zu senken", erläutert Marktstratege Julien Lafargue von Barclays Private Bank.

Am Freitag steht zudem der Auftakt der Berichtssaison auf der Agenda mit den Quartalsbilanzen grosser Wall Street-Banken.

ASIEN

Die Märkte Asiens schlagen am Freistag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:44 Uhr) einen Verlust von 2,28 Prozent bei 41.261,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,21 Prozent auf 2.964,25 Zähler. Daneben zieht der Hang Seng in Hongkong um 1,98 Prozent auf 18.185,53 Einheiten an.

Die Vorgaben aus den USA sind klar negativ. Dort hatten Anleger vor allem in Technologiewerten Gewinne mitgenommen, obwohl neue Inflationsdaten die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung erhöht hatten. Die Verbraucherpreise in den USA waren im Juni entgegen der Erwartung um 0,1 Prozent auf Monatssicht gesunken und in der Kernrate mit 0,1 Prozent weniger stark gestiegen als gedacht.

Ein Dämpfer kommt vom Yen. Er hat zur gleichen Vortageszeit nach der wochenlangen Talfahrt mit immer neuen Mehrjahrestiefs deutlich aufgewertet. Beobachter vermuten, dass die japanische Regierung unmittelbar nach Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Devisenmarkt zugunsten der heimischen Währung interveniert hat. Der Dollar war nach den Inflationsdaten mit deutlich sinkenden US-Marktzinsen zwar auf breiter Front abgerutscht, besonders stark fiel die Bewegung aber zum Yen aus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX