ATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Börsen in Fernost unentschlossen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag volatil. Der DAX verbucht Zuschläge. In Asien geht es zum Wochenauftakt in unterschiedliche Richtungen - Japan im Feiertag.

AUSTRIA

Die Wiener Börse startet unentschlossen in die neue Woche.

Der ATX konnte im frühen Handel nach einem festen Start zunächst kräftig zulegen, fällt im Verlauf aber an die Nulllinie zurück.

Insgesamt wird ein ruhiger Start in die Woche erwartet. Marktrelevante Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda und unternehmensseitig legt die Berichtssaison in Wien eine Pause ein. Die nächste Zahlenvorlage steht erst wieder am morgigen Dienstag an, der Baustoffkonzern Wienerberger wird seine Halbjahresergebnisse präsentieren.

Am Montag zieht OSRAM die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem der österreichische Halbleiterkonzern ams erneut sein Interesse an einer Übernahme des in Bedrängnis geratenen Beleuchtungsherstellers bekundet hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt setzt zum Wochenbeginn erneut zu einer Erholung an.

Der DAX verbuchte zum Start einen Aufschlag von 0,92 Prozent auf 11.801,06 Punkte und zeigt sich auch weiterhin stark.

Nach der ausgeprägten Kursschwäche attestierte Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank dem DAX "eine gute Chance an, nun wieder etwas Boden gutmachen zu können". Die Kurse an der Wall Street hätten am Freitag im späten Handel einen Teil ihrer Verluste wieder aufgeholt, dies müsse der DAX nun noch nachholen.

"Die große Verkaufswelle ist erst einmal vorbei. Wir sehen nun eine Seitwärtsbewegung mit starken Schwankungen auf beiden Seiten", schrieb daneben Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar.

Das Thema Italien bleibt im Fokus der Anleger, während die Berichtssaison in Deutschland allmählich auf die Zielgerade biegt. Am Montag stehen Unternehmenszahlen von TLG IMMOBILIEN, Deutsche Pfandbriefbank (pbb), Talanx sowie Salzgitter auf der Agenda.

WALL STREET

Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag sind die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag wieder vorsichtiger geworden.

Der Dow Jones rutschte zum Handelsschluss um 0,34 Prozent auf 26.287,44 Zähler ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel deutlich stärker zurück und verlor 1,0 Prozent auf 7.959,14 Punkte.

Die Berg- und Talfahrt der US-Aktien in der zu Ende gehenden Woche hat die Kurse am Freitag nach unten geführt. Sie folgten damit den Vorgaben aus Asien und Europa. Die asiatischen Märkte waren von einem Bericht belastet worden, demzufolge die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für US-Unternehmen zur Wiederaufnahme der Geschäfte mit Huawei zurückhält. Damit rückte der US-chinesische Handelsstreit wieder in den Fokus. In Europa kam die Regierungskrise in Italien als Störfaktor hinzu.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten können sich die Indizes am Montag nicht auf eine Richtung einigen.

In Japan war die Stimmung vor dem Wochenende freundlich: Hier tendierte der Leitindex Nikkei um 0,44 Prozent höher bei 20.684,82 Zählern. Am Montag wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 1,45 Prozent auf 2.814,99 Punkte. In Hongkong geht es für den Leitindex Hang Seng aktuell (gegen 10.00 Uhr MEZ) um 0,17 bergab auf 25.895,18 Einheiten, nachdem er im frühen Handel noch höher tendiert hatte.

Nach der holprigen, vornehmlich von Verlusten dominierten Vorwoche, hat sich am Montag an den asiatischen Börsen eine moderate Aufwärtstendenz durchgesetzt. Händler sprachen von einem von Vorsicht und Zurückhaltung geprägten Geschäft angesichts des wieder stärker in den Vordergrund gerückten Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sei derzeit für einen Deal noch nicht bereit und ein weiteres Verhandlungstreffen im September könne möglicherweise abgesagt werden.

Das Geschäft war ausgedünnt, weil an den Börsenplätzen in Japan, Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand und Indien feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Allenfalls für leichte Entspannung sorgte, dass China den Yuan zwar weiter minimal abwertete, aber nicht so stark, wie am Markt befürchtet. Der neue Mittelkurs liegt nun bei 7,0211 Yuan je Dollar. Der Onshore-Kurs lag zuletzt minimal höher als am Freitag, der freie handelbare Offshore-Yuan wertete dagegen minimal auf.

Die Experten von Goldman Sachs warnten derweil, dass der Handelsstreit grössere Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben dürften und senkten ihre Wachstumsprognose. Zugleich rechnen sie nicht mit einer Einigung vor der Präsidentschaftswahl 2020 in den USA. Aus dem gleichen Grund hat die UBS ihre Wachstumsprognose 2019 für China auf 6,1 von 6,2 Prozent minimal gesenkt. Dabei gehen die Experten davon aus, dass es zu keiner Einigung kommen wird, aber auch zu keiner weiteren Eskalation. Allerdings dürfte Peking seine Geldpolitik lockern und auch den Yuan streng kontrolliert weiter abwerten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa