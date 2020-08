Asiatische Märkte vorwiegend im Minus

An den asiatischen Börsen werden am Mittwoch überwiegend Verluste verbucht.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt wurden am Dienstag Gewinne verbucht.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsstart mit Pluszeichen, die bis Sitzungsende mit einem Aufschlag von 2,17 Prozent auf 2.272,39 Punkte anhielten.

Nachdem gute US-Börsenvorgaben und Hoffnungen auf eine Einigung auf ein US-Konjunkturpaket einen positiven Start beschert hatten, lieferte der deutsche ZEW-Index am Vormittag weitere positive Impulse. Der vom ZEW-Institut in Umfragen unter Finanzexperten ermittelte Index der Konjunkturerwartungen stieg im August überraschend auf 71,5 Punkte und damit den höchsten Stand seit Anfang 2004.

Die am Nachmittag gemeldeten Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Die Erzeugerpreise sind auch im Juli gefallen, mit einem Minus von 0,4 Prozent auf Herstellerebene aber deutlich schwächer als in den Vormonaten und auch schwächer als von Analysten erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt übernahmen am Dienstag die Bullen das Ruder.

Der DAX zeigte sich zum Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain und notierte im weiteren Verlauf mit Zuschlägen. Zwischenzeitlich kletterte er über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, notierte letztlich mit Plus 2,04 Prozent bei 12.946,89 Zählern aber knapp darunter.

An diesem Dienstag halfen dem deutschen Aktienbarometer nun gleich mehrere positive Faktoren wieder auf die Sprünge: Ein deutlich besser als von Analysten erwartet ausgefallener ZEW-Konjunkturindex und Rückenwind vom chinesischen Automarkt. Auch die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket lebt weiter. Dass US-Präsident Trump geringere Steuern auf Kapitalgewinne erwägt, wirkte ebenso positiv wie zeitweise die Nachricht über einen angeblichen russischen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets stellte in einem aktuellen Kommentar zudem auf die Sektorrotation ab von den zuletzt stark gelaufenen Technologiewerten zu den Standardwerten der Old Economy. Dies sei der Idealfall für die laufende Aufwärtsbewegung an den Börsen. Denn die Technologieaktien könnten auf hohem Niveau bleiben, während die bislang schwächeren Aktien aufholten.

Der Automarkt in China erhole sich weiter und insbesondere die umweltfreundlicheren Elektroautos seien wieder gefragt, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comirect bank.

WALL STREET

Mit roten Vorzeichen beendeten die US-Börsen den Dienstagshandel.

Der Dow Jones eröffnete zunächst 0,61 Prozent im Plus bei 27.961,64 und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Sogar die Marke von 28.000 Punkten konnte zwischenzeitlich übersprungen werden. Im späten Verlauf drehte die Stimmung aber und der Leitindex rutschte ins Minus: Mit einem Abschlag von 0,37 Prozent ging es bei 27.688,29 Punkten in den Feierabend. Deutlicher abwärts ging es beim Techwerteindex NASDAQ Composite, der bereits schwächer gestartet war. Am Ende belief sich das Minus auf 1,69 Prozent - das Börsenbarometer schloss bei 10.782,82 Punkten.

US-Präsident Donald Trump brachte niedrigere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, das befeuerte die Rally zumindest im frühen Verlauf. Niedrigere Steuern auf Kapitalerträge würden eine Menge Jobs schaffen, sagte Trump am Montag auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus. "Ich bin nicht so sicher, ob die US-Wirtschaft oder der Staatshaushalt das im Moment wirklich brauchen", zeigte sich Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda skeptisch. Aber man befinde sich schliesslich in einem Wahljahr, und Trump, der sich wegen der Coronavirus-Pandemie im Nachteil sehe, wolle Nutzen aus Rekorden an den Aktienmärkten schlagen.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen vorwiegend im Minus.

In Tokio weist der Nikkei am Mittwoch Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent bei 22.849,16 Punkten aus. (6.56 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 1,99 Prozent auf 3.273,75 Stellen ab. In Hongkong notiert der Hang Seng um 0,19 Prozent schwächer bei 24.842,89 Zählern. (6.56 Uhr MESZ)

