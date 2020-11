ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen überwiegend leichter

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex verzeichnen am Donnerstag Verluste. In Fernost geben die Börsen am Donnerstag mehrheitlich nach.

AUSTRIA

Die Börse in Wien präsentiert dich am Donnerstag schwächer.

Der Leitindex ATX startete deutlich tiefer und liegt auch anschließend klar in der Verlustzone.

Nach drei starken Handelstagen mit einem Zuwachs beim ATX von in Summe mehr als elf Prozent neigen die Anleger nun zu Gewinnmitnahmen. Beflügelt hatten zuvor vor allem die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Nach einem sehr euphorischem Start in die Handelswoche beruhigt sich nun das Geschehen an den Aktienmärkten spürbar, schreiben die Helaba-Analysten. Die großzügig verteilten Vorschusslorbeeren müssen erst einmal verdient werden, hieß es weiter von den Experten.

Auf Unternehmensseite rückten am Donnerstag mit Quartalszahlen die Raiffeisen Bank International (RBI) und Mayr-Melnhof sowie mit einem Quartalszwischenbericht STRABAG ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex weist am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

So eröffnete der DAX 1,08 Prozent leichter bei 13.073,48 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Nach der Erholungsrally im November samt dem beeindruckenden Plus im DAX zum Wochenauftakt haben Anleger am Donnerstag Gewinne mitgenommen.

Trotz der aktuellen Verluste hat der DAX in dieser Woche bislang um etwas mehr als fünf Prozent zugelegt, auch wenn die Hürde von 13'300 Punkten nicht zurückerobert werden konnte. Dieser hatte sich das Börsenbarometer am Montag zeitweise wieder deutlich genähert. Seit Ende Oktober beläuft sich das Plus nun auf 13,6 Prozent.

"Es ist schon erstaunlich, was für eine relative Stärke der Dax trotz der konjunkturellen Widrigkeiten bewiesen hat", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect die Rally. Institutionelle Investoren sehen seines Erachtens mit Blick auf deutsche Standardwerte "eine gute Startposition für die Zeit nach der Pandemie".

Der Blick der Anleger richtete sich am Morgen vor allem auf die grosse Schar an Unternehmen, die ihre Quartalsberichte vorlegten: Aus dem DAX legten der Energiekonzern RWE, die Deutsche Telekom, Siemens und der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck ihre Quartalszahlen vor. Zudem veröffentlichten zahlreiche Unternehmen aus dem MDAX und SDAX ihre Zahlen.

WALL STREET

Der Dow Jones begann die Sitzung in Grün. Im Verlauf wechselte der US-Leitindex zwischen Minus und Plus, konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne jedoch nicht in den Feierabend mitnehmen. Er schloss 0,8 Prozent tiefer bei 29.397,63 Zählern. Dagegen fiel die Erholungsbewegung bei den zuletzt von Gewinnmitnahmen betroffenen Technologiewerten deutlicher aus: Der NASDAQ Composite verzeichnet ein Plus von 1,97 Prozent auf 11.786,43 Einheiten.

Der Dow Jones Index hat zur Wochenmitte vor der runden Hürde von 30.000 Punkten noch immer zurückgescheut. Der Anleihehandel war derweil wegen eines Feiertags geschlossen, was im Aktiengeschäft erfahrungsgemäß geringere Börsenumsätze zur Folge hatte.

Für eine grundsätzlich gute Stimmung am Aktienmarkt sorgte derweil wie schon in den vergangenen beiden Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit COVID-19. "Nachrichten zu Impfstoffen und ihre Anwendung dürften die Märkte in den kommenden Monaten weiter antreiben", sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Investmentbank UBS. Der Experte wertete den Markt als gut positioniert für die nächste Aufwärtsbewegung.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien geht es am Donnerstag überwiegend abwärts

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (06:38 Uhr) um 0,51 Prozent auf 25.480,03 Punkte.

Dagegen dominieren in China die Bären. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,21 Prozent auf 3.335,05 Zähler. Daneben fällt in Hongkong der Hang Seng um 0,26 Prozent auf 26.159,74 Zähler.

In einer Mischung aus abebbender Impfstoffeuphorie und Gewinnmitnahmen auf den zuletzt vielfach erreichten Langzeithochs ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten überwiegend etwas nach unten gegangen. Marktteilnehmer sprachen mit Blick auf die etwas abgekühlte Impfstoffeuphorie davon, dass die Märkte zunächst in einen Wartezustand übergingen. Bis der Impfstoff zugelassen sei und weltweit in der Breite zur Anwendung kommen könne, dauere es noch. Gleichzeitig schnellten vielerorts die Infektionszahlen weiter nach oben.

