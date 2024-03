ATX und DAX dürften gut behauptet starten -- Börsen in Fernost uneinig

AUSTRIA

An der Wiener Börse dürfte die Tendenz am Mittwoch zum Start ganz leicht nach oben gehen.

Der ATX zeigt sich vorbörslich knapp im Plus.

Vorbörslich sieht es nach einer gut behaupteten Eröffnung aus. "Die Chancen auf weiter steigende Kurse sind gut", so ein Marktteilnehmer. Störfeuer ist nicht in Sicht: Die Vorlagen von den US-Börsen sind günstig, die asiatischen Börsen tendieren in engen Grenzen uneinheitlich, der Euro stabilisiert sich nach dem jüngsten Rücksetzer schon wieder, und auch der Rententerminmarkt zeigt sich am Morgen in einer stabilen Verfassung.

DEUTSCHLAND

Nach seiner Rekordrally vom Vortag dürfte der deutsche Leitindex am Mittwoch zunächst langsamere Fortschritte machen.

Der DAX tendiert vorbörslich etwas höher.

Tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex bis auf 27 Punkte der 18.000er Marke genähert, doch für einen Sprung darüber fehlt ihm nun zunächst noch der Schwung. Diese Marke ist das erste große Ziel für den DAX am Mittwoch. Der Verfall wirke häufig trendverlängernd und sollte somit den DAX weiter nach oben treiben. Zudem will der Markt solche runde Marken bei einem Anlaufen auch sehen: "Das Erreichen der 18.000 Punkte dürfte jetzt nur noch reine Formsache sein", so Konstantin Oldenburger von CMC Markets bereits am späten Dienstag.

Anleger bleiben am Aktienmarkt in Erwartung baldiger Zinssenkungen bester Stimmung. In den USA wurde eine etwas höher als gedachte Inflation am Vortag beiseitegeschoben, sagten am Morgen die Experten der Commerzbank. Dort hatten die Indizes denn auch wieder Kurs auf ihre Rekordhochs genommen. Investoren gehen überwiegend davon aus, dass im Juni die ersehnte geldpolitische Wende kommt. Zur Wochenmitte könnten die nächsten Impulse auf dem Weg nach oben von der Berichtssaison kommen, die nochmals einen Höhepunkt setzt mit mehreren Zahlen hochkarätiger deutscher Unternehmen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones Index konnte Gewinne verbuchen und ging 0,61 Prozent höher bei 39.005,40 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,54 Prozent höher bei 16.265,64 Punkten in den Feierabend.

Am Dienstag sorgten die neuesten Inflationsdaten für großes Interesse an der Wall Street. Im vergangenen Monat stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat insgesamt um 0,4 Prozent und in der Kernrate um ebenfalls 0,4 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent bzw. in der Kernrate um 0,3 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht erhöhten sich die Preise in der Kernrate um 3,8 Prozent. Das war zwar etwas mehr als die von Ökonomen im Konsens erwarteten 3,7 Prozent, aber weniger als die im Januar verzeichneten 3,9 Prozent. Die Realeinkommen stagnierten derweil im Februar.

In der vergangenen Woche hatte US-Notenbankchairman Jerome Powell gesagt, dass Zinssenkungen nicht mehr weit entfernt seien. Allerdings wolle die Federal Reserve mehr Sicherheit, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückgehe.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien ist am Mittwoch keine einheitliche Tendenz auszumachen.

In Tokio gab der Nikkei 225 schlussendlich 0,26 Prozent ab auf 38.695,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite mittlerweile ins Minus gedreht und verliert nun 0,42 Prozent auf 3.043,05 Indexpunkte. In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen noch um marginale 0,04 Prozent an auf 17.100,83 Zähler.

Mehrheitlich mit leicht positiven Vorzeichen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo gute Oracle-Zahlen die höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise in den Hintergrund gedrängt hatten. Besonders gut kam dabei an, dass Oracle von einer "enormen" KI-Nachfrage berichtete. Das lieferte weitere Nahrung für die jüngste "KI-Rally". Gleichwohl deuten die Inflationsdaten für Februar darauf hin, dass die Zinsen in den USA länger als bislang gedacht auf einem erhöhten Niveau bleiben könnten und es die US-Notenbank mit Zinssenkungen nicht eilig haben dürfte.

Der Yen zeigt sich aktuell wenig verändert, gibt aber zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Weiterhin setze der Markt auf einen Ausstieg der BoJ aus der ultralockeren Geldpolitik, heißt es. Zuletzt habe Notenbankpräsident Kazuo Ueda bekräftigt, dass sich die japanische Wirtschaft trotz einiger Anzeichen einer Abschwächung allmählich erholt, so Lloyd Chan, leitender Währungsanalyst der MUFG Bank. Dies deute darauf hin, dass die Notenbank auf dem besten Weg sei, aus ihrer Negativzinspolitik auszusteigen. Dies könnte bereits auf der Sitzung in der kommenden Woche erfolgen, so der Teilnehmer weiter.

Auf dem chinesischen Festland belasten vor allem Verluste im Immobilien- und Versicherungssektor. Zudem herrscht weiter verstärkte Skepsis, ob China das selbstgesteckte Ziel eines Wirtschaftswachstums von 5 Prozent erreichen wird. Nach Ansicht der HSBC-Ökonomen sind Stützungsmaßnahmen notwendig, um die Nachfrage anzukurbeln.

