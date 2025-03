ATX dreht ins Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag freundlich. Der deutsche Leitindex notiert ebenfalls im Plus. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag fester.

So bewegt sich der ATX präsentierte sich kurz nach Handelsstart etwas schwächer, macht seine Verluste im Verlauf jedoch wett.

Die Volatilität an den Finanzmärkten ist weiterhin erhöht, schreiben die Helaba-Analysten. Dabei spielen weltpolitische Ereignisse eine große Rolle und nicht zu vergessen die erratische Zollpolitik von Donald Trump, die ebenfalls für Unsicherheit sorgt, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene die UNIQA mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag notiert der deutsche Leitindex im Plus.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,43 Prozent tiefer bei 22.578,10 Punkten, dreht anschließend jedoch in die Gewinnzone.

"Trotz zwischenzeitlicher Erholungen befindet sich der DAX nun schon seit einer Woche in einem kurzfristigen Abwärtstrend", stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. "Anleger tendieren dazu, in steigende Kurse hinein Gewinne mitzunehmen. Die politische Unsicherheit in Berlin und zunehmende Spannungen mit den USA in der Handelspolitik haben die sonst so überzeugt auftretenden Schnäppchenjäger vergrätzt", so Stanzl.

Auch am Donnerstag ist die Agenda gut gefüllt mit Unternehmensberichten.

WALL STREET

An der Wall Street gab es am Mittwoch im Verlauf Unsicherheit zu beobachten.

Der Dow Jones startete noch mit einem Plus in den Tag, zeigte sich anschließend aber unentschlossen und beendete den Handel letztendlich 0,20 Prozent schwächer bei 41.350,93 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete dagegen bereits deutlich höher und stieg auch im Anschluss, bevor er 1,22 Prozent stärker bei 17.648,45 Einheiten in den Feierabend ging.

Nach der zweitägigen Talfahrt der Wall Street kam es am Mittwoch zumindest zu einer teilweisen Erholung. Am Vortag hatten wechselseitige Zölle bzw. Androhungen selbiger zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanada den Markt beherrscht. Doch wurden einige zusätzliche Zölle dann auch wieder zurückgenommen, beide Staaten wollen zu Gesprächen zusammenkommen. US-Importzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminium gelten gleichwohl seit Mittwoch und betreffen alle Handelspartner. China und die EU haben indes Gegenzölle angekündigt, der Handelskrieg nimmt damit Konturen an.

In den USA hat sich die Inflation dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Januar hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen und war so stark gewesen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate gerechnet, aber nur auf 2,9 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag schwächer.

In Tokio notierte der Nikkei 225 letztlich 0,08 Prozent im Minus bei 36.790,03 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,39 Prozent auf 3.358,73 Punkte.

In Hongkong gab der Hang Seng 0,58 Prozent auf 23.462,65 Punkte ab.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen trübte sich am Donnerstag schon wieder ein. "Die Stimmung bleibt fragil, die steigenden Zollschranken halten die Märkte weiter in Atem", hieß es bei OCBC zur Entwicklung der chinesischen Märkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX