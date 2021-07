ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen setzen Aufwärtsbewegung fort

Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag vorbörslich kaum verändert.Die asiatischen Börsen legen am Dienstag weiter zu. Die US-Börsen tendierten zu Wochenbeginn fester.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag zunächst nicht vorankommen.

Der ATX wird vorbörslich lediglich um 0,08 Prozent höher bei 3.442 Punkten erwartet. Den Montagshandel hatte er 0,09 Prozent höher bei 3.439,47 Zählern beendet.

Am Dienstag blicken Analysten und Anleger vor allem auf Inflationsdaten. In Deutschland und Frankreich stehen Details zu bereits veröffentlichten Daten an. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht, sie liegt aber nur leicht über dem Zielwert der EZB für den gesamten Euroraum.

In den USA stellt sich die Lage anders dar: Dort ist die Teuerung im Mai mit fünf Prozent auf einen 13-jährigen Höchststand und klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Dienstag werden Zahlen für Juni erwartet. Weil die Fed den Anstieg als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt.

DEUTSCHLAND

Am deutsche Aktienmarkt dürfte es nach dem neuen Allzeithoch vom Wochenbeginn am Dienstag zunächst ruhig angehen lassen.

Der DAX wird um nur 0,03 Prozent tiefer bei 15.786 Punkten erwartet. Am Vortag beendete er den Handel 0,65 Prozent fester bei 15.790,51 Punkten.

Nach dem Rekordhoch vom Wochenbeginn kann der deutsche Leitindex die Gewinne am Dienstag wohl zunächst verteidigen, nachdem auch in den USA einige Indizes neue Höchststände markiert haben. Seinen Höchststand hatte der DAX tags zuvor bei 15.806 Punkten erreicht und hatte in Sichtweite geschlossen.

Die Marktstrategen der Credit Suisse setzen zwar grundsätzlich weiter auf den Aktienmarkt und weniger auf Renten-Papiere in ihrem Modellportfolio. Sie sehen aber kurzfristig eine gewisse Übertreibung und raten, geduldig auf bessere Einstiegschancen zu warten. Die Bewertungen am Aktienmarkt erschienen optisch hoch, weiter steigende Markterwartungen mit Blick auf die Unternehmensgewinne könnten das Bild aber ändern.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigen sich am Montag eher unentschlossen.

Der Dow Jones startete moderat tiefer und schob sich immer weiter in die Gewinnzone. Er übersprang dabei die psychologisch wichtige 35.000-Zähler-Marke und beendete den Tag 0,36 Prozent höher (34.996,18 Punkte). Der NASDAQ Composite baute seine anfänglichen Zuschläge aus und wies zum Sitzungsende ein Plus von 0,21 Prozent auf 14.733,24 Indexeinheiten aus.

Angesichts einer im weiteren Verlauf anstehenden ereignisreichen Woche halten sich die Anleger zunächst eher zurück, meinen Marktbeobachter. Am Dienstag etwa stehen neue Inflationsdaten an, die besonders beachtet werden, da sie den Kurs der US-Geldpolitik mitbestimmen. Nachdem die Inflation im Mai mit 5,0 Prozent einen 13-jährigen Höchststand markiert hatte, dürfte sie auch im Juni hoch geblieben sein. Da der Anstieg zum Teil auf den schweren Preiseinbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 zurückgeht, beunruhigt er aktuell noch nicht allzu sehr. Allerdings scheint auch der unterliegende Preisauftrieb zuletzt zugenommen zu haben.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Märkten knüpfen am Dienstag an ihre Vortagesgewinne an.

Der japanische Leitindex Nikkei steht gegen 7:35 Uhr unserer Zeit um 0,52 Prozent höher bei 28.717 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ein Plus von 0,11 Prozent einfahren und steigt auf 3.552 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil ebenfalls deutlich fester und gewinnt 1,57 Prozent auf 27.948 Punkte hinzu.

Die Aufwärtstendenz an den Börsen in Asien setzt sich am Dienstag fort - gestützt von guten Vorgaben der Wall Street. Vor allem Finanzwerte sind in der Region gesucht vor den anstehenden Quartalszahlen der großen US-Banken. In China stützen auch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. So hat sich im Juni das Exportwachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt und damit die Erwartungen übertroffen. Auch die Importe legten stärker als erwartet zu. Der Handelsüberschuss des Landes weitete sich im Juni ebenfalls deutlicher als gedacht aus.

Die Blicke der Anleger seien schon auf die am Donnerstag anstehenden Daten zur chinesischen Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal gerichtet, heißt es von KGI Securities. Zuletzt hätten Daten auf eine leichte Abschwächung des konjunkturellen Aufschwungs hingedeutet.

