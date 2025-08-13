ATX stabil -- DAX stärker -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke

Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum vom Fleck.

Zwar eröffnete der ATX mit einem kleinen Plus, anschließend bewegt er sich aber nur noch nahe seines Vortagesschlussstands.

Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. An den US-Börsen wurden die Inflationszahlen für Juli unterstützend aufgenommen und stärkten die Fed-Zinssenkungserwartungen für September. An der NASDAQ und beim S&P 500 wurden daraufhin neue Rekordhochs markiert.

Am heimischen Aktienmarkt rücken auf Unternehmensebene mit vorgelegten Geschäftszahlen Wienerberger, Semperit und Addiko Bank ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Mittwoch zu.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,55 Prozent bei 24.156,51 Punkten und baut diesen im weiteren Verlauf noch aus. Damit bleibt auch das vor rund einem Monat erreichte Rekordhoch bei 24.639 Punkten in Reichweite, auch wenn im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände lauern.

Unterstützung liefern Rekorde an Wall Street und NASDAQ in den USA am Vortag, wo die Inflationsdaten für Juli positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens stiegen an diesem Morgen. Der japanische Nikkei-Index erreichte dabei ebenfalls ein neues Rekordhoch. Zudem wurden weitere Quartalsberichte von Unternehmen hierzulande überwiegend positiv aufgenommen.

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe am Vortag neue Nahrung erhalten. "Nach den Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist."

Geopolitisch richtet sich der Fokus an den Kapitalmärkten bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte.

WALL STREET

Nach dem verhaltenen Wochenauftakt legten die US-Börsen am Dienstag zu, nachdem neue Inflationsdaten Zinssenkungshoffnungen befeuerten.

Der Dow Jones baute seine anfänglichen Gewinne aus und schloss letztlich 1,10 Prozent höher bei 44.458,61 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog nach einer freundlichen Eröffnung noch stärker an und beendete die Sitzung 1,39 Prozent fester bei 21.681,90 Zählern.

Aktuelle Verbraucherpreisdaten stützten die Kurse. Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik sei die Inflation auch im Juli verhalten geblieben, schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Der Preisanstieg sei in der Summe sogar schwächer als im Juni gewesen. Aktuell wird eine Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung im September noch mit 82,4 Prozent eingepreist nach knapp 90 Prozent am Vortag. Gleichwohl stehen bis dahin noch weitere Daten an, die in die Fed-Entscheidung einfliessen dürften. Die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA waren zuletzt deutlicher gestiegen, ausgelöst vor allem durch einen überraschend schwachen monatlichen Arbeitsmarktbericht.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentierten sich an Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 1,30 Prozent bei 43.274,67 Punkten. Im Sog festerer US-Börsen mit neuen Rekordhochs baute der Nikkei 225 sein kräftiges Plus auf ein Rekordhoch vom Vortag dynamisch aus. Dabei überwand er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 43.000 Punkten. Stützend wirkten auch Signale, dass die von der japanischen Notenbank avisierte Zinserhöhung so schnell nicht kommen dürfte, angesichts der Lohn- und Inflationsentwicklung und mit Blick auf die Zölle auf Exporte in die USA. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,48 Prozent auf 3.683,47 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng um 2,58 Prozent auf 25.613,67 Einheiten zu.

Nachdem neue US-Preisdaten am Dienstag die Zinssenkungserwartung für das September-Treffen der US-Notenbank noch nährten, tendierten am Mittwoch die Aktienmärkte in Asien freundlich. Entgegen vielfacher Befürchtungen zeigten sich in den Teuerungsraten keine größeren Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Dessen Finanzminister Bessent brachte darauf sogar die Möglichkeit einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX