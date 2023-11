ATX und DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Märkte mehrheitlich etwas höher

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. An den Börsen in Fernost werden am Montag mehrheitlich leicht Gewinne gemacht.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird mit einem leichten Plus erwartet.

Der ATX steigt vorbörslich leicht.

Etwas Unterstützung könnte vom Öl kommen, das am Morgen rund 1 Prozent tiefer gehandelt wird. Die Anleihen starten etwas tiefer in den Handel, allerdings ist die Bewegung bisher zu gering, um dem Aktienmarkt einen entscheidenden Impuls zu liefern. Hier dürfte für Gesprächsstoff sorgen, dass die Ratingagentur Moody's die Spitzenbonität der USA mit einem negativen Ausblick versehen hat. Zudem stehen am Dienstag aus den USA die von der US-Notenbank genau beobachteten Verbraucherpreise auf der Agenda. Fed Chef Jerome Powell und seine Kollegen unterstrichen zuletzt immer wieder ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderung sowie der Inflation.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag etwas stärker präsentieren.

Der DAX steigt vorbörslich leicht.

Im Fokus stehen Inflationsdaten aus den USA. Der Rückenwind der New Yorker Börsen, wo es am Freitag eine Rally vor allem bei Technologiewerten gegeben hatte, kommt daher hierzulande kaum an. Auch in Asien fiel der Wochenstart verhalten aus. Händler verweisen auch darauf, dass die US-Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst ihre bisherige Topbewertung wegnehmen könnte: der Ausblick für das Land wurde am späten Freitagabend von "stabil" auf "negativ" gesetzt. Außerdem bleibt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen zentrales Thema.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Freitag deutlich bergauf.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und verbesserte sich zum Sitzungsende um 1,15 Prozent auf 34.283,10 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich noch freundlicher und legte um 2,05 Prozent auf 13.798,11 Zähler zu.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre leichten Anfangsgewinne im Handelsverlauf erheblich ausgebaut und damit den Rückgang vom Vortag mehr als wettgemacht. Deutliche Gewinne verbuchten vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq. Zur Begründung hieß es, die Anleger hätten jüngste Zinsaussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell einfach beiseite gewischt. Dieser hatte gesagt, die Fed sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben.

ASIEN

In Fernost dominieren am Montag die Bullen.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell 0,04 Prozent auf 32.555,07 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,16 Prozent fester bei 3.043,79 Punkten. In Hongkong, gewinnt der Hang Seng derweil 0,22 Prozent auf 17.241,82 Punkte.

Die Anleger richteten ihre Blicke auf die US-Verbraucherpreise für Oktober, die am Dienstag veröffentlicht würden und ein Signal für die weitere US-Zinspolitik senden könnten, heißt es. Im Fokus steht hier das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX