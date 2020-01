Börsen in Fernost überwiegend tiefer

An den asiatischen Aktienmärkten setzen sich mehrheitlich rote Vorzeichen durch.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse hielten sich zur neuen Woche zurück.

Der Leitindex ATX wies bereits kurz nach Handelsstart einen leichten Abschlag aus und blieb auch bis zum Handelsende knapp auf rotem Terrain. Er schloss 0,11 Prozent tiefer bei 3.215,75 Punkten.

Zu Wochenbeginn blieben marktrelevante Konjunkturdatenveröffentlichungen dünn gesät. Deswegen rückten vermehrt geopolitische Themen wie der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Mittelpunkt. Eine erste Teileinigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird am 15. Jänner unterschrieben. Auch der "Brexit" und die Proteste im Iran bleiben international im Fokus.

Makroseitig steht am Dienstag dann die erste wichtige Veröffentlichung der Woche am Datenkalender. Es sind die US-Verbraucherpreise des Monats Dezember. "Preistreibend dürften die Energiekosten, insbesondere die Benzinpreise gewesen sein", kommentierte Ralf Umlauf von der Helaba. Im weiteren Wochenverlauf würden US-Erzeuger- und Importpreise das Bild in den Vereinigten Staaten abrunden.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer notierte am Montag tiefer.

Der DAX konnte zum Börsenstart noch Zuwächse verzeichnen, fiel gegen Mittag jedoch in die Verlustzone zurück. Letztlich stand ein Abschlag von 0,24 Prozent auf 13.451,52 Punkte an der Tafel.

"Die Anleger lassen die neue Börsenwoche ruhig angehen. Für viele lautet das Motto: erst mal abwarten", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Morgen beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal. Dann wird sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt sind", sagte Altmann. Gerade angesichts der hohen Kurse könnten verfehlte Gewinnziele schnell zu drastischen Verlusten führen.

Einen Impuls für die Aktienbörsen könnte zudem die Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China liefern, die am Mittwoch erwartet wird.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart aufwärts.

Der Dow Jones war bereits mit einem Plus gestartet und schloss letztlich 0,28 Prozent höher bei 28.905,70 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte sich seit dem Start in der Gewinnzone halten und beendete den Tag 1,04 Prozent stärker bei 9.273,93 Zählern.

Die Wall Street hat am Montag an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Die Anleger waren zuversichtlich mit Blick auf die in dieser Woche anstehende Unterschrift unter das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dies stützte vor allen die konjunktursensiblen Technologieaktien und ließ den NASDAQ Composite zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch klettern.

Die am Dienstag startende Berichtssaison in den Vereinigten Staaten stimmte die Investoren indes etwas vorsichtig.

ASIEN

Die asiatischen Indizes zeigen sich am Dienstag überwiegend mit negativer Tendenz.

In Tokio legt der Nikkei aktuell 0,7 Prozent zu auf 24.017,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,14 Prozent nach unten auf 3.111,27 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong büßt unerdessen ebenfalls 0,14 Prozent auf 28.914,05 Indexpunkte ein. (7.10 Uhr MEZ)

Händlern verweisen mit Blick auf die uneinheitliche Kursentwicklung in Asien darauf, dass sehr viel Positives in Sachen Beilegung des Handelskonflikts bereits eingepreist sei. Zudem sei über die konkreten Abmachungen des Abkommens weiterhin nicht viel bekannt.

