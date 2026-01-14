ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke

Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte freundlich.

Der ATX bewegt sich am Vormittag auf grünem Terrain.

Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtet sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich vor allem US-Daten im Kalender finden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.

Auf Unternehmensseite rücken am heimischen Aktienmarkt die OMV und Bajaj Mobility mit Nachrichten ins Blickfeld der Anleger.

DEUTSCHLAND

Nach einer siebentägigen Rekordrally zeigt sich der DAX am Mittwoch kaum verändert.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,04 Prozent höher bei 25'429,75 Punkten und bewegt sich auch anschließend seitwärts.

Stützend für die Börsen im Allgemeinen wirken überraschend starke Handelsdaten aus China für den Monat Dezember. Sowohl die Exporte als auch die Importe übertrafen die Erwartungen von Analysten. "Auch für die leidende deutsche Wirtschaft sind Chinas neue Zahlen eine gute Nachricht", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Am Dienstag hatte der DAX es erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft, bevor er letztlich nur knapp im Plus schloss.

Mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt warnte Altmann erneut, dass der HDAX, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien abbildet, aus technischer Sicht längst "massiv überkauft" sei. Der vor allem aus DAX- und MDAX-Aktien bestehende Index hatte am Vortag den 14. Handelstag in Folge zugelegt, was "die längste Gewinnserie in der bis 1988 zurückgehenden Index-Historie ist".

Das Interesse der Anleger bleibt weiter stark auf die USA ausgerichtet, denn die tags zuvor gestartete Berichtssaison der US-Bankenbranche wird sich mit den Zahlen der Bank of America, von Wells Fargo und der Citigroup fortsetzen.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.

Der Dow Jones verlor bis zum Handelsende 0,80 Prozent auf 49.191,99 Punkte. Zu Handelsbeginn hatte er sich noch auf Vortagesniveau bewegt, war jedoch schon kurz darauf ins Minus abgetaucht.

Der NASDAQ Composite ging bei 23.709,87 Zählern um 0,1 Prozent leichter aus dem Montagshandel. Auch er hatte sich zur Eröffnung kaum bewegt. Im Handelsverlauf schwankte der US-Techindex zunächst zwischen Gewinnen und Verlusten, bis er sich dann nicht mehr aus dem negativen Terrain herausarbeiten konnte.

Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart war am Dienstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten etwas Ernüchterung eingetreten. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Dezember wie bereits im Monat zuvor um 2,7 Prozent. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug unverändert 2,6 Prozent. Analysten hatten hier mit 2,7 Prozent gerechnet.

Als unspektakulär erwies sich der Startschuss für die Saison der Quartalsbilanzen großer Investmentbanken. JPMorgan veröffentlichte vorbörslich Geschäftszahlen, welche die Erwartungen am Markt etwas überboten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mehrheitlich stärker.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,27 Prozent höher bei 54.230,27 Punkten. Der Tokioter Leitindex klettert auf einen neuen Rekordstand.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,20 Prozent schwächer bei 4.130,38 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,32 Prozent auf 26.934,18 Stellen.

Im asiatischen Handel steht am Mittwoch weiter die japanische Börse im Fokus. Der Nikkei 225 springt erstmals über die Marke von 54.000 Punkte. Getrieben wird der japanische Leitindex weiter von der Hoffnung, dass mögliche vorgezogene Parlamentswahlen im nächsten Monat Position und Politik von Premierministerin Sanae Takaichi stärken werden. Beobachter gehen davon aus, dass Takaichi die Wahlen gewinnen würde. Ein Wahlsieg ermöglichte es Takaichi, eine aggressivere Fiskalpolitik, höhere Wachstumsinvestitionen sowie mutigere Sicherheitsmaßnahmen zu verfolgen.

Daneben stehen Wirtschaftsdaten aus China im Blick. Der chinesische Handelsüberschuss hat im vergangenen Jahr mit 1,19 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand erreicht. Als US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr ins Weiße Haus zurückkehrte, hatten Ökonomen noch prognostiziert, dass neue Zölle die gewaltige Exportmaschinerie Chinas drosseln würden. Stattdessen stiegen die Exporte im Jahr 2025 auf Dollar-Basis um 5,5 Prozent gegenüber Vorjahr, nachdem sie im Jahr davor um 5,9 Prozent zugelegt hatten.

Chinas starkes Exportwachstum werde die schwache Inlandsnachfrage abfedern, glaubt Zhiwei Zhang, Chefvolkswirt bei Pinpoint Asset Management. Die robuste Entwicklung vor dem Hintergrund eines boomenden Aktienmarktes und stabiler Beziehungen zwischen den USA und China werde Peking wahrscheinlich dazu veranlassen, zumindest bis zum Ende des ersten Quartals an seinem derzeitigen makropolitischen Kurs festzuhalten, fügt Zhang hinzu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX