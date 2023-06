Asiens Börsen uneins

Die Börsen in Fernost bewegen sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag freundlich.

Der ATX hatte den Handel zunächst wenig verändert aufgenommen und schwankte dann zwischen moderaten Gewinnen und der Nullinie. Am Nachmittag setzten sich jedoch die Bullen durch, sodass der heimische Leitindex letztlich 0,43 Prozent höher bei 3.184,94 Punkten schloss.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Zinssitzung der Federal Reserve am morgigen Mittwoch, blickten Anleger besonders auf US-Teuerungsdaten. So hat sich die hohe Inflation in den USA im Mai merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,1 Prozent gerechnet. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit März 2021.

Von der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht, wird eine Erhöhung erwartet. Ebenso von der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die kommende Woche ihre geldpolitischen Beschlüsse vorlegt. Erwartet wird ein Schritt von 25 bis 50 Basispunkten.

Unternehmensnachrichten blieben dünn gesät.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es im Dienstagshandel aufwärts.

Der DAX rutschte nach einem freundlichen Start vorübergehend an die Nulllinie, konnte dann aber wieder zulegen. Schlussendlich beendete der deutsche Leitindex den Handelstag 0,83 Prozent stärker bei 16.230,68 Punkten.

Die hohe Inflation in den USA fiel im Mai merklich. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, im April hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 4,1 Prozent gerechnet.

Die Lage entspanne sich weiter, auch wenn es zu beachten gelte, dass die Inflationsraten vor allem wegen kräftiger Basiseffekte gesunken seien, kommentierte Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf. Vor allem der monatliche Anstieg der Kernrate von 0,4 Prozent könne die US-Notenbank nicht beruhigen. "Obwohl es auf den Vorstufen der preislichen Entwicklung Hinweise darauf gibt, dass die Kernteuerung im Verlauf des Jahres weiter nachgeben wird, bleibt das Risiko bestehen, dass die US-Notenbank im Sommer nochmals an der Zinsschraube dreht", so Umlauf.

Auch in Deutschland schwächte sich die Inflation weiter ab. Mit 6,1 Prozent sank die jährliche Teuerungsrate im Mai auf den niedrigsten Stand seit März 2022. Damit wurden die vorläufigen Angaben von vor zwei Wochen bestätigt.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland hellten sich im Juni etwas auf. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg zum Vormonat auf minus 8,5 Punkte.

WALL STREET

An der Wall Street griffen die Anleger am Dienstag weiter zu.

Der Dow Jones Index konnte am zweiten Handelstag der Woche 0,43 Prozent auf 34.212,18 Zähler zulegen. Auch der technologielastige NASDAQ Composite gewann Punkte hinzu und schloss mit einem Aufschlag von 0,83 Prozent bei 13.573,32 Punkten.

Positiv aufgenommene Inflationsdaten stützten die Aktienkurse an den US-Börsen am Dienstag. Nach dem freundlichen Wochenauftakt und vor dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wollen sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Die Inflation in den USA hat sich im Mai noch etwas deutlicher abgeschwächt als von Analysten erwartet. "Die Lage entspannt sich weiter, auch wenn es zu beachten gilt, dass die Inflationsraten vor allem wegen kräftiger Basiseffekte gesunken sind", erklärte Helaba-Experte Ralf Umlauf in seiner ersten Reaktion. "Insbesondere der monatliche Anstieg der Kernpreise von 0,4 Prozent kann die US-Notenbank angesichts der noch robusten Lage am Arbeitsmarkt aber nicht beruhigen."

Am Mittwoch und Donnerstag stehen in den USA und der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Von der US-Notenbank Fed wird eine Pause im Zinserhöhungszyklus erwartet. Doch obwohl es Hinweise gebe, dass die Kernteuerung im Verlauf des Jahres weiter nachgeben werde, "bleibt das Risiko bestehen, dass die US-Notenbank im Sommer nochmals an der Zinsschraube dreht", warnt Umlauf. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Experten hingegen schon am Donnerstag eine kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert zeitweise um 1,67 Prozent nach oben auf 33.568,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,26 Prozent im Plus bei 3.242,11 Zählern. Der Hang Seng dagegen verliert währenddessen 0,16 Prozent auf 19.490,60 Stellen (MESZ 07:30 Uhr).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während die Börse in Tokio erneut deutlichere Aufschläge verzeichnet, halten sich die Anleger an den meisten anderen Aktienmärkten eher zurück.

Im Fokus steht die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ). Nachdem die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten wie erwartet gesunken sind, wird am Markt fest davon ausgegangen, dass die Fed eine Zinserhöhungspause einlegen wird. Unsicherheit besteht indessen darüber, wie lange diese andauern wird, angesichts einer Inflation, die weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed liegt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX