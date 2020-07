US-Märkte leichter -- ATX und DAX tief im Minus -- Märkte in Fernost schließen in Rot

Der US-Leitindex Dow Jones tendiert etwas leichter. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex sind am zweiten Handelstag der Woche von Verlusten geprägt. Am Dienstag verließ die Anleger in Asien der Mut.

AUSTRIA

Anleger in Wien ergreifen am Dienstag vermehrt die Flucht.

Der ATX wies kurz nach Handelsbeginn ein Minus von 0,94 Prozent bei 2.279,98 Punkten aus und verbleibt auch anschließend in der Verlustzone.

Die Wiener Börse präsentiert sich am Dienstag mit schwächerer Tendenz. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach negativen Vorgaben der Übersee-Börsen einheitlich im Minus. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung hatte chinesische Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer formell zurückgewiesen. Außerdem spitzte sich die Entwicklung der Coronakrise in den USA zu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag schwächer.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete den Dienstagshandel mit Abschlägen von 1,23 Prozent bei 12.642,23 Punkten und gibt auch weiterhin ab.

Die zuletzt verdrängten Sorgen um die Corona-Pandemie und den US-Handelsstreit mit China kehren am Dienstag an den deutschen Aktienmarkt zurück. Unter anderem hatte ein erneuter teilweiser Lockdown in Kalifornien am Vorabend den Anlegern an den US-Börsen die Stimmung verdorben. "Umso länger dieser Stop-and-Go-Betrieb anhält, desto ungeduldiger dürften die Anleger an der Börse werden, die aufgrund gestiegener Kurse jetzt nur noch gute Nachrichten tolerieren", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die erneuten Maßnahmen in Kalifornien.

Auch ein sich eintrübender ZEW-Index konnte keine Bewegung in den Handel bringen.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigen sich im Dienstagshandel vorsichtig.

Der US-Leitindex Dow Jones startete mit Abschlägen von 0,16 Prozent bei 26.044,17 Einheiten und pendelt auch weiterhin um die Nulllinie. Der NASDAQ Composite begann den Dienstagshandel 0,78 Prozent tiefer bei 10.310,25 Zählern. Auch anschließend verbucht er Abschläge.

Im Blick stehen die Quartalsberichte der drei Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup, die den Anlegern näheren Aufschluss über die wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie geben. Das Bild ist dabei buntgescheckt, aber insgesamt eher freundlich. JP Morgan lag mit seinem Gewinn je Aktie mit 1,38 Dollar deutlich über der Erwartung von 1,04 Dollar, allerdings waren die Flüsterschätzungen im Vorfeld schon in den Bereich über 1,30 Dollar angestiegen. Dagegen hat Wells Fargo einen Verlust je Aktie von 66 Cent verbucht und damit für eine "extreme Enttäuschung" gesorgt, wie es am Markt heisst. Es ist der erste Verlust seit über zehn Jahren. Die Dividende im dritten Quartal soll massiv gekappt werden. Die Citigroup hat dagegen mit einem Gewinn je Aktie von 50 Cent die Investoren überzeugt. Zwar ist dies ein Rückgang um 73 Prozent, doch die Teilnehmer hatten noch Schlimmeres erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte tendierten am Dienstag leichter.

In Tokio gab der Nikkei schlussendlich 0,87 Prozent auf 22'587,01 Punkte ab.

Auch der Shanghai Composite notierte mit rotem Vorzeichen und ging mit Abschlägen von 0,83 Prozent bei 3'414,62 Zählern in den Feierabend. In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 1,14 Prozent auf 25'477,89 Einheiten.

Gewinnmitnahmen bestimmten am Dienstag das Bild an den Börsen in Asien. Hatte am Montag noch die Hoffnung auf eine Therapie gegen die durch das neuartige Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit COVID-19 die Anleger zu Käufen animiert, so rückten nun wieder die steigenden Fallzahlen und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Vordergrund. Dazu gesellten sich neue Spannungen zwischen den USA und China.

Im Streit um chinesische Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer hatten sich die USA explizit hinter eine Reihe von Staaten wie Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam gestellt. "Pekings Ansprüche auf Offshore-Ressourcen in einem Großteil des Südchinesischen Meers sind vollkommen rechtswidrig", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag. Das gleiche gelte für Chinas "Mobbing-Kampagne", um Kontrolle über die Gebiete zu erlangen. China wiederum bezeichnete die Vorwürfe der USA als "nicht gerechtfertigt".

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX