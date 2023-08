Vorsichtige Erholung trotz anhaltender Konjunktursorgen: ATX im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot

Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an und auch der deutsche Leitindex legt zu. An den asiatischen Börsen ging es zum Wochenstart abwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse legt am Montag zu.

So eröffnete der ATX knapp behauptet und bewegt sich anschließend aufwärts.

Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn nach negativen Übersee-Vorgaben noch keine einheitliche Richtung. Belastend wirken laut Marktbeobachter weiterhin vor allem Konjunktursorgen. So verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden weiter.

Zudem belastet die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins noch weiter anheben wird. Vertreter der Fed lassen sich alle Optionen offen und verweisen auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger zu Wochenbeginn zu.

So startete der DAX 0,09 Prozent schwächer bei 15.818,21 Punkte und dreht im weiteren Verlauf ins Plus.

Der DAX hat sich am Montag etwas von seinen zum Wochenschluss erlittenen Verlusten erholt. Für etwas Zuversicht sorgten im Handelsverlauf Meldungen, wonach China etwas gegen die sich verschlimmernde Immobilienkrise in dem Land unternimmt. Die chinesische Bankenaufsicht habe informierten Personen zufolge angekündigt, eine Taskforce zur Untersuchung der Risiken bei der auch am Immobilienmarkt tätigen Zhongzhi Enterprise Group einzurichten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zhongzhi Enterprise, einer der größten privaten Vermögensverwalter des Landes, habe Zahlungen für Anlageprodukte, die an sehr vermögende Kunden und Unternehmen verkauft wurden, nicht geleistet, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden verstärkt, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Er steht sinnbildlich für die Krise des chinesischen Immobilienmarktes, dessen Boom über viele Jahre hinweg für eine rege Nachfrage bei zahlreichen Unternehmen aus der Bau-, Metall- und Chemieindustrie gesorgt hatte. Das hat sich mittlerweile umgekehrt.

"Was in Deutschland in der vergangenen Woche in klein zu beobachten war, könnte sich in China jetzt zu einer handfesten Krise ausweiten und auch die weltweiten Finanzmärkte in Mitleidenschaft ziehen", schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus Robomarkets. Projektentwickler in der Immobilienbranche seien zuletzt der Reihe nach umgefallen, steigende Zinsen, Zahlungsausfälle und ein insgesamt sinkendes Interesse vor allem an Gewerbeimmobilien sorgten für Liquiditätsprobleme.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung im Plus und legte schlussendlich um 0,3 Prozent auf 35.281,40 Punkte zu. Abwärts ging es hingegen mit dem technologielastigen NASDAQ Composite, der sich um 0,68 Prozent auf 13.644,85 Zählern ermäßigt hat.

Mit Blick auf die Möglichkeit einer Zinspause durch die US-Notenbank waren die Anleger divergierenden Impulsen ausgesetzt. Zunächst sorgten die vor der Startglocke bekannt gegebenen Erzeugerpreise für Verunsicherung. Diese sind so stark gestiegen wie seit Januar nicht mehr.

Später wurden die Sorgen etwas vermindert durch den Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, der eine kleine Verschlechterung anzeigte und auch unter den Erwartungen ausfiel. Zugleich gingen die Inflationserwartungen der Verbraucher etwas zurück.

Es blieb damit die Ungewissheit über den weiteren Zinskurs der Fed, und darüber ob der Höchststand der Zinsen bereits erreicht ist. "Die derzeitige Disinflationsrate scheint mit dem Szenario einer Pause des FOMC im September übereinzustimmen, auch wenn die Märkte wahrscheinlich etwas nervös bleiben werden, da der Verbraucherpreisindex für August bis zur nächsten Sitzung noch aussteht", so Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.

Dollar legt leicht zu - Ölpreise geben nach

Der Dollar legte nach der Veröffentlichung der Erzeugerpreise zu. Der Dollar-Index verbesserte sich um 0,3 Prozent. Die Daten deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank weiter an der Zinsschraube drehen könnte, so ein Beobachter. Dies stütze den Greenback.

Die Ölpreise zeigten sich leicht im Plus und beendetn die siebte Woche in Folge im Plus. Sie bewegten sich am Freitag im Spannungsfeld zwischen einer schwachen Nachfrage, insbesondere in China, und dem Optimismus der Opec, dass die Nachfrage in diesem Jahr weltweit steigen dürfte. Allerdings will das Kartell das Angebot in nächster Zeit einschränken. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat ihre Prognose für das weltweite Ölangebot im nächsten Jahr derweil angehoben und gleichzeitig ihre Nachfrageerwartungen gesenkt, was einen ausgeglicheneren Ölmarkt und begrenzte Preissteigerungen bedeuten könnte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Montag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 1,27 Prozent bei 32.059,91 Punkten.

In China fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,34 Prozent auf 3.178,43 Zähler. In Honkong gab der Hang Seng derweil 1,58 Prozent auf 18.773,55 Punkte ab.

Auf die Stimmung drückten die wieder auflebende Immobilienkrise in China sowie erneut maue Konjunkturdaten aus China. Die Kreditvergabe ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und weit unter den Erwartungen ausgefallen. Die Kreditdaten bestätigten "die Abwärtsspirale, die die chinesische Wirtschaft heimsucht", so die Ökonomen von Nomura. Und seitens der Commerzbank hieß es, die chinesischen Wirtschaftsdaten für Juli deuteten weiter auf schwierige Aussichten hin, insbesondere für den Immobiliensektor. Dazu könnten schwere Regenfälle und Überschwemmungen die Wirtschaftstätigkeit des Landes bremsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX