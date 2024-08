ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schwächer

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich.

Der ATX bewegt sich im frühen Handel in der Gewinnzone.

Das Highlight des Tages sind die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Analysten erwarten für Juli einen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, und das auch in der Kernlesung. Eine positives Signal an den Märkten setzten am Vortag günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise. Ein positives Signal für die Börsen kommt auch aus Neuseeland. Die dortige Zentralbank hat am Morgen die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent gesenkt. Analysten waren mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Währungshüter das Zinsniveau bestätigen würden. Die Zentralbanker begründeten die Senkung mit der Schwäche der neuseeländischen Wirtschaft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,39 Prozent höher bei 17.882,18 Zählern.

Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA zeigt sich der DAX am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank.

Seit seinem Kursrutsch auf fast 17.000 Punkte zu Beginn der Vorwoche hat der DAX inzwischen etwa die Hälfte seiner Verluste seit Monatsanfang aufgeholt. Bei etwas über 17.900 Punkten stößt er an der Anfang August entstandenen Kurslücke auf einen Widerstand.

Neben den Verbraucherpreisen aus den USA beschäftigt zur Wochenmitte die Anleger in Deutschland noch einmal die Berichtssaison, die sich nun auf der Zielgeraden befindet. Aus dem DAX legten die Energiekonzerne RWE und E.ON Quartalszahlen vor.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag deutlich nach oben.

Der Dow Jones stieg etwas fester in den Handel ein und baute seine Gewinne dann aus. Letztlich schloss der US-Traditionsindex 1,04 Prozent höher bei 39.765,64 Zählern.

Der NASDAQ Composite startete bereits deutlich stärker und baute seine Gewinne dann noch weiter merklich aus. Mit einem kräftigen Zuschlag von 2,43 Prozent (Schlusskurs: 17.187,61 Einheiten) ging der technologielastige Aktienindex in den Feierabend.

Die Wall Street verzeichnete am Dienstag deutliche Gewinne. Ein positiver Impuls kam von den US-Erzeugerpreisen, die im Juli weniger stark gestiegen waren als von den Investoren erwartet. Diese Daten verstärkten die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September. Im weiteren Verlauf der Woche stehen jedoch noch weitere wichtige Daten an, wobei der Fokus am Mittwoch auf den Verbraucherpreisen für Juli liegen dürfte.

Der Preisdruck auf Erzeugerebene in den USA hat im Juli nachgelassen. Die Erzeugerpreise stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im Juni. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg von 0,2 Prozent erwartet. Ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln stagnierten die Erzeugerpreise auf Monatssicht.

Die Stimmung an den Märkten wird zudem weiterhin von der angespannten geopolitischen Lage beeinflusst, wobei unklar bleibt, inwieweit diese bereits eingepreist ist. Aktuell verdichten sich die Hinweise darauf, dass eine lange erwartete, aber bisher ausgebliebene militärische Aktion des Iran gegen Israel möglicherweise im Laufe der Woche stattfinden könnte. "Die Auswirkungen eines iranischen Angriffs auf die Aktienmärkte können wir nicht im Voraus modellieren", erklärte Analyst Tom Lee von Fundstrat laut Dow Jones Newswires. Dies bedeute ihm zufolge, dass Anleger vorsichtig agieren sollten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit negativer Tendenz.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert gegen 07:00 MESZ 0,07 Prozent im Minus bei 36'205,73 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,35 Prozent auf 2'857,90 Punkte. Der Hang Seng gibt 0,36 Prozent auf 17'111,43 Zähler nach.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Mittwoch ungeachtet der sehr festen Vorgabe der Wall Street lediglich uneinheitlich. Dabei fallen die Kursausschläge der Indizes meist moderat aus. Am Vortag hatte ein geringer als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Erzeugerpreise im Juli die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nochmals befeuert. Aktuell scheint die Frage nur zu sein, ob es im September eine Senkung um 25 oder sogar 50 Basispunkte geben wird.

Für Zurückhaltung an den Märkten in Asien dürfte derweil sorgen, dass später am Tag aus den USA die für die Zinsrichtung als noch wichtiger geltenden Verbraucherpreise berichtet werden. Sollten diese ungünstig ausfallen könnte das Pendel auch schnell wieder in eine andere Richtung schlagen. Dazu haben die Akteure weiter die Lage im Nahen Osten im Blick, wo es jederzeit zu einer militärischen Eskalation kommen könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX