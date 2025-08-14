Vor Trump-Putin-Treffen: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Donnerstag zulegen. Die asiatischen Börsen bewegten sich abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zieht am Donnerstag an.

Nach einer freundlichen Eröffnung bleibt der ATX auch anschließend in grünem Terrain.

Marktbeobachter verwiesen auf optimistische Anleger vor dem Treffen Trump-Putin am Freitag. Der US-Präsident Donald Trump und der russischen Machthaber Wladimir Putin wollen über Lösungswege im Ukraine-Krieg reden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Do&Co und Polytec mit vorgelegten Geschäftszahlen in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Donnerstag zu.

So startete der DAX mit einem geringfügigen Plus von 0,08 Prozent bei 24.205,59 Zähler und kann im weiteren Verlauf moderat anziehen.

Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bestimmt vorsichtiger Optimismus die Gemüter am deutschen Aktienmarkt. Die an diesem Donnerstag vorgelegten Quartalsberichte der Unternehmen hierzulande zeigen unterdessen Licht- und Schattenseiten.

Gebannt warten Anleger auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Trump will den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden und fordert eine Waffenruhe. Nun will er sich unter vier Augen einen Eindruck verschaffen, ob der Kremlchef bereit ist zu einem Frieden - und unter welchen Bedingungen. Russland unterdessen hat bislang immer wieder deutlich gemacht, dass es die annektierten ukrainischen Gebiete nicht hergibt und auch in seiner Verfassung als neue Regionen verankert hat.

"Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Bis allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen eines positiven Treffens sichtbar würden, sieht Altmann noch viel Zeit vergehen, da dies vor allem im Zuge des Wiederaufbaus der Ukraine der Fall sein werde.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.

Der Dow Jones eröffnete etwas höher und zog anschließend kräftig an. Letztlich verabschiedete er sich 1,04 Prozent stärker bei 44.922,27 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite startete im Plus und erreichte bei 21.803,75 Zählern ein neues Allzeithoch. Er verblieb auch weiterhin auf grünem Terrain, gab einen Großteil seiner Gewinne jedoch wieder ab. Er ging 0,14 Prozent fester bei 21.713,14 Zählern aus dem Handel.

Die Verbraucherpreise vom Vortag bedeuten kein Störfeuer für die Zinssenkungshoffnungen am Markt, denn der Inflationsdruck verstärkte sich in den USA im Juli trotz der Zölle nicht. Nur die Kerninflation legte leicht zu.

Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.

Es sei einleuchtend, dass die Optimisten derzeit das Bild an der Börse bestimmten, sagte Stratege Michael Brown vom Analysehaus Pepperstone. Das Gewinnwachstum der Unternehmen sei solide, und in Bezug auf die Zollproblematik habe sich die Rhetorik zuletzt etwas abgekühlt. Zudem trage die Erwartung einer lockereren Geldpolitik dazu bei, etwaige Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunktur abzufedern.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentierten sich an Donnerstag in Rot.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 1,45 Prozent bei 42.649,26 Punkten. Nach zwei Rekordhochs in Folge verzeichnet der Aktienmarkt in Japan eine deutlichere Korrektur. Gegenwind in Tokio kommt vom festeren Yen, weil der Dollar mit der weiter voll intakten Zinssenkungsfantasie in den USA auf breiter Front schwächelt. Dadurch verteuern sich die Exporte japanischer Unternehmen in den Dollarrraum. Daneben sprechen Händler von Gewinnmitnahmen. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 3.666,44 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng 0,37 Prozent auf 25.519,32 Einheiten ab.

Vielfach dürften sich die Akteure zurückgehalten haben, weil später am Tag die US-Erzeugerpreise für Juli anstehen und für einen stärkeren Impuls sorgen könnten. Sollten sie stärker als gedacht gestiegen sein, könnte das dem Zinssenkungsszenario einen Dämpfer versetzen und damit auch den Aktien. Daneben dürften viele Blicke auf den Freitag und das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsident Putin zum Krieg in der Ukraine gerichtet gewesen sein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX