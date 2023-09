Unsicherheit vor EZB-Zinsentscheid: ATX mit Gewinnen -- DAX-Anleger bleiben im Wartemodus -- Asiens Börsenhandel endet mit Gewinnen

Am heimischen Markt zeigen sich Anleger am Donnerstag positiv gestimmt. Der DAX wagt keine großen Sprünge. In Fernost sind die Anleger uneins.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag fester.

Der ATX gewann im frühen Verlauf 0,11 Prozent auf 3.149,31 Punkte und bleibt auch im Verlauf in der Gewinnzone.

Das Ereignis des Tages ist der anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB. Nach neun Zinserhöhungen in Folge entscheidet die EZB über den weiteren Kurs. Es ist lange her, dass so viel Unsicherheit darüber bestand, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Ob es eine weitere Zinsanhebung geben wird oder ob die Euro-Währungshüter eine Pause einlegen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates im Juli offen gelassen. Lediglich eine Zinssenkung hatte die Französin ausgeschlossen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es im Donnerstagshandel leicht abwärts.

Der DAX ist mit einem marginalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 15.652,41 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt im Verlauf in der Verlustzone

Mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird es spannend: Experten sind sich so uneins wie nie, und auch an den Finanzmärkten ist die Ungewissheit gross, wie sich die Währungshüter entscheiden werden. Setzen die Notenbanker ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fort - oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still? Für die EZB gilt es, zwischen der sich eintrübenden Konjunktur und dem nach wie vor hartnäckigen Preisauftrieb abzuwägen. Am frühen Nachmittag wird der Markt die Antwort wissen. Bis dahin dürften die Anleger wie schon in den vergangenen Tagen weiterhin defensiv agieren.

Für Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gibt es klare Argumente für eine Zinspause: So gebe es etwa hinsichtlich des Inflationsdrucks zumindest auf den Vorstufen klare Entspannungssignale. Die Experten gehen aber davon aus, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde selbst für den Fall, dass die Notenbank den aktuellen Zins beibehält, eines betonen dürfte: "Dass eine Pause nicht mit dem Ende des Zinszyklus verwechselt werden dürfe." Generell dürfte das restriktive Leitzinsniveau noch für längere Zeit erhalten bleiben, glaubt auch Finanzanalyst Christian Reicherter von der DZ Bank.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones Index gab zum Handelsende 0,20 Prozent auf 34.575,70 Punkte ab. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen 0,29 Prozent höher bei 13.813,59 Zählern.

Im Fokus der Anleger standen die US-Verbraucherpreise für August.

Der Inflationsdruck hat in den USA wie erwartet im August zugenommen, doch der zugrunde liegende Preisdruck war weiter rückläufig. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,7 (Vormonat: 3,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,6 Prozent gerechnet. In der Kernrate stiegen die Preise um 0,3 Prozent auf Monats- und um 4,3 (Vormonat: 4,7) Prozent auf Jahressicht. Hier wurde eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 4,3 Prozent erwartet. Die Realeinkommen in den USA sind im August derweil gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken.

Die Daten dürften der US-Notenbank den Weg für unveränderte Zinsen auf der in der kommenden Woche anstehenden Sitzung freimachen, heisst es. "Die deutlich niedrigere Kerninflation könnte die Fed dazu bewegen, trotz der neuen Daten am Plan der Zinspause festzuhalten", so QC Partners.

Inflationssorgen schürten am Markt indessen die weiter gestiegenen Ölpreise. Am Vortag hatte der Ausfall libyschen Öls infolge der dortigen Überschwemmungen die Preise weiter nach oben gezogen. Hinzu kam, dass Saudi-Arabien und Russland an ihren Förderkürzungen festhalten.

Unter den Einzelwerten aeben Apple nach. Während der Technologieriese in den USA am Vortag sein neues iPhone 15 vorgestellt hat, droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 wegen zu hoher Strahlung.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlossen am Donnerstag mit Gewinnen.

In Tokio schloss der japanische Nikkei mit eine Plus von 1,49 Prozent bei 33.194,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite unterdessen am Donnerstag um 0,11 Prozent auf 3.126,55 Punkte nach oben. Fester räsentierte sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 0,30 Prozent auf 18.064,05 Zähler gewann.

US-Inflationsdaten hatten zur Wochenmitte - nach Börsenschluss in Asien - letztlich keine entscheidenden neuen Erkenntnisse gebracht. Es bleibt damit offen, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins in der kommenden Woche noch einmal anheben oder ihren Kampf gegen die hohe Inflation als erst einmal erfolgreich ansehen wird und eine Zinspause einlegt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX