ATX und DAX fester -- Börsen in Fernost gehen uneinheitlich aus dem Handel

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt erzielen am Donnerstag Gewinne. Die wichtigsten Handelsplätze in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

AUSTRIA

Die Börse in Wien zeigt sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

So eröfnete der ATX fester und liegt auch aktuell in der Gewinnzone.

Gestützt auf eine positive europäische Anlegerstimmung legte auch der heimische Aktienmarkt klar zu. Im weiteren Handelsverlauf werden nun Impulse von der Tendenz an der Wall Street erwartet, nachdem in den USA Arbeitsmarktdaten und Erzeugerpreise veröffentlicht wurden. Vor allem die Entwicklung der Inflation werde aktuell gespannt verfolgt. Die Anleger befürchten geldpolitische Straffungsmaßnahmen aufgrund der rasanten Preisentwicklung.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt AGRANA mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Anleger.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag in Kauflaune.

So startete der DAX 0,66 Prozent fester bei 15.350,72 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Ein leichtes Nachlassen der Inflationsängste sützt den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag. "Die Anleger haben die Hoffnung, dass die Preissteigerungen jetzt den Hochpunkt ausbilden und die Inflation danach wieder zurückgeht. In der Tat könnte der hohe Ölpreis und die daraus entstehenden Belastungen für die Wirtschaft wieder zu einer weniger stark steigenden Ölnachfrage und nachlassenden Preisen führen", bemerkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Sein Kollege Andreas Lipkow von der comdirect sieht unter den Anlegern zunehmende Erwartungen eines wieder anspringenden Konjunkturwachstums in Europa und einer Entspannung an den Rohstoffmärkten.

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Vorabend deute ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe an, hiess es von den Experten der Credit Suisse. Das komme an den Börsen gut an. Die US-Notenbank kauft derzeit monatlich Staats- und Hypothekenanleihen in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar zur Stützung der Wirtschaft in der Pandemie, und könnte das Volumen nun ab Mitte November zurückfahren.

Die Blicke der Anleger seien wieder mehr nach oben als nach unten gerichtet, glaubt Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Viele hoffen nach den turbulenteren letzten Monaten jetzt auf eine Jahresend-Rally."

WALL STREET

Die US-Börsen fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

Der US-Leitindex Dow Jones startete marginale 0,02 Prozent höher bei 34.372,71 Punkten und rutschte anschließend zunächst in die Verlustzone ab. Im Handelsverlauf arbeitete er sich jedoch wieder an die Nulllinie heran und ging bei 34.377,81 Punkten quasi unverändert zum Vortag in den Ferierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich dagegen auf grünem Terrain, nachdem er die Sitzung 0,49 Prozent im Plus bei 14.537,17 Zählern eröffnet hatte. Aus dem Handel ging er letztlich um 0,73 Prozent höher bei 14.571,64 Zählern.

Die aktuell wieder schwächelnden Energiepreise stützten die leicht freundliche Marktstimmung. Zugleich aber bereiteten die just veröffentlichten Verbraucherpreise neue Bauchschmerzen. Die Teuerung in den USA zog im September erneut etwas an. Analysten hatten indes im Schnitt mit einer zum Vormonat unveränderten Inflationsrate gerechnet.

Im Fokus stand zudem der Auftakt der Berichtssaison, den die Großbank JPMorgan Chase an diesem Mittwoch mit der Veröffentlichung ihres Zahlenwerks einläutete. Wie erwartet wurde außerdem vorerst der Zahlungsausfall der US-Regierung abgewendet. Am Dienstagabend hatte auch das Repräsentantenhaus einer kurzzeitigen Erhöhung der Schuldenobergrenze zugestimmt, um der Regierung zumindest bis Anfang Dezember finanziellen Spielraum zu geben. US-Präsident Joe Biden muss das Gesetz jetzt noch unterzeichnen.

ASIEN

Uneinheitlich zeigten sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,46 Prozent bei 28.550,93 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite hingegegn bis Handelsende um 0,10 Prozent auf 3.558,28 Einheiten.

In Hongkong findet am Donnerstag wegen eines Feiertages kein Handel statt. Da der Handel am Vortag aufgrund einer Taifun-Warnung vollständig abgesagt wurde war der Hang Seng zuletzt am Dienstag um 1,43 Prozent auf 24.962,59 Punkte gefallen.

Die solide Entwicklung der Wall Street habe den asiatischen Börsen den notwendigen Rückenwind verliehen, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Japanische Aktien hätten zudem von zurückhaltenden Aussagen eines Notenbankmitglieds profitiert.

Nicht mithalten konnten die chinesischen Festlandsbörsen. Halley begründete dies mit dem Anstieg der Produzentenpreise in dem Land. Diese hätten Sorgen wegen Störungen der Lieferketten verstärkt. In China waren die Erzeugerpreise im September so stark gestiegen vielen Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum August hatte sich der Anstieg noch einmal beschleunigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX