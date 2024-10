ATX in Rot -- DAX höher -- Asiens Börsen schließen uneinig - Kein Handel in Japan

Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag etwas tiefer, während der deutsche Aktienmarkt zu legt. In Asien fanden die Börsen zum Wochenbeginn keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt verbucht am Montag leichte Verluste.

Kurz nach Handelsbeginn lag der ATX 0,10 Prozent bei 3.611,17 Punkten im Minus. Anschließend notiert er weiterhin auf rotem Terrain.

An den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich für den Start in die Woche ein kaum veränderter Handel ab. Die Börsen in Asien gaben keine klare Richtung vor, während an der Wall Street der Dow sowie der S&P-500-Index im späten Handel nochmals Rekordhochs lieferten. Der Start in die US-Berichtssaison kann mit den US-Banken als geglückt eingestuft werden. Auch aus Europa legen nun mehr Unternehmen ihre Quartalszahlen vor. Mit Blick auf den Kalender fällt der Donnerstag ins Auge, hier legt die Europäische Zentralbank ihre Zinsentscheidung vor, während aus den USA die Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung anstehen.

Auf Unternehmensebene sorgt hierzulande Varta für Schlagzeilen. So warnt der österreichische Industrielle und Varta-Großaktionär Michael Tojner vor einer Deindustrialisierung in Europa.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart verbucht der deutsche Aktienmarkt leichte Gewinne.

Der DAX begann den Handel 0,19 Prozent höher bei 19.409,69 Punkten und bewegt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain.

Bei dem Börsenbarometer rückt damit das Rekordhoch von 19.491 Zählern von Ende September näher.

"Momentan läuft es gut für den DAX", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die in den USA gestartete Berichtssaison sorge für Gewinnfantasie und die Wall Street bleibe ob der nahenden Präsidentschaftswahlen gelassen.

Laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets hält die Aussicht auf üppig vorhandene Liquidität durch eine weitere Lockerung der Geldpolitik sowohl in der Eurozone bereits am Donnerstag als auch in den USA im November und darüber hinaus die investierten Anleger bei der Stange. Die Skeptiker hingegen würden immer wieder gezwungen, auf den fahrenden Zug aufzuspringen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende weiter bergauf.

Der Dow Jones markierte bei 42.899,75 Punkten ein neues Rekordhoch und legte zum Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 42.863,86 Punkte zu. Auch der marktbreite US-Index S&P 500 konnte sich zu neuen Höhen aufschwingen und bei 5.822,13 Zählern einen neuen Höchststand markieren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte ebenfalls stärker und verbesserte sich letztlich um 0,33 Prozent auf 18.342,94 Zähler.

Die Wall Street ist am Freitag dank eines positiven Auftakts der Berichtssaison auf neue Allzeithochs geklettert. Besser als gedacht ausgefallene Quartalszahlen bescherten den Aktien der größten US-Bank JPMorgan einen deutlichen Kursaufschlag. Auch die kleinere Bank Wells Fargo überzeugte. Im Blick standen aber auch erneut Preisdaten, nachdem am Vortag die Verbraucherpreise einen Tick höher als veranschlagt ausgefallen waren. Die Erzeugerpreise für September zeigten sich auf Monatssicht nun einen Wimpernschlag niedriger als vorausgesagt. "Die heutige Rally wird mehr von den Bankgewinnen angetrieben und dann beruhigen die Erzeugerpreise ein wenig", sagte Analyst Tom Essaye von Sevens Report. Am Zinsterminmarkt wurde weiterhin von einer deutlichen Mehrheit von zuletzt knapp 90 Prozent eine kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im November eingepreist. Der Wert stieg damit zum Vortag leicht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien präsentierten sich am Montag uneins.

Der japanische Leitindex befand sich am Montag im Feiertag, so gewann der Nikkei 225 zuletzt zum Wochenschluss 0,57 Prozent auf 39.605,80 Zähler.

Vom chinesischen Festland wurden Gewinne gemeldet, wo der Shanghai Composite letztlich 2,07 Prozent im Plus bei 3.284,32 Einheiten notierte.

Abwärts ging es hingegen in Hongkong: Der Hang Seng schloss 0,75 Prozent tiefer bei 21.092,87 Punkten.

Im Fokus der Anleger standen die am Samstag vom chinesischen Finanzministerium angekündigten weiteren Konjunkturmaßnahmen. Kritisch angemerkt wurde, dass bisher keine konkreten Details zum Pakets bekannt sind. Das Paket beinhaltet wohl u.a. die Anhebung der Schuldenobergrenze, um die Verschuldungsprobleme der lokalen Regierungen zu entschärfen. Mit Blick auf den angeschlagenen Immobiliensektor sollen eine Reihe von fiskalpolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Sektors beitragen. Auch sollen die großen staatlichen Geschäftsbanken bei der Aufstockung ihres Kernkapitals unterstützt werden.

Die Ankündigung des chinesischen Finanzministeriums vom Wochenende habe sich auf den Immobilienmarkt und die Verschuldung der lokalen Regierungen konzentriert und signalisiert, dass es einen "großen Spielraum für die Erhöhung des Haushaltsdefizits" gebe, aber es habe an Einzelheiten gefehlt, so ING. Die Märkte könnten ungeduldig auf Zahlen und eine Lösung warten. Dennoch seien die Signale aus Peking weiterhin positiv, und in den kommenden Monaten dürften weitere Maßnahmen angekündigt werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX