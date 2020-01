ATX und DAX vorbörslich etwas tiefer -- Börsen in Fernost mit Verlusten

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte von Abschlägen geprägt sein.

Der Leitindex ATX steht vorbörslich leicht im Minus.

"Die gute Stimmung vor der Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens wird einem Realitäts-Check unterzogen", sagt ein Marktteilnehmer. Und hier kehre nun Ernüchterung ein, weil Senkungen von Zöllen laut US-Regierung noch nicht vorgesehen sind. Ausserdem plane die US-Regierung weitere Beschränkungen im Technologie-Transfer an Huawai. Zudem konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die US-Berichtsaison, hier steht insbesondere die Finanzbranche im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst Vorsicht herrschen.

Der DAX weist vor dem Läuten der Startglocke einen leichten Verlust aus.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China wollen die beiden Länder ein erstes Handelsabkommen besiegeln. Für einen Stimmungsdämpfer sorgt nun aber die Meldung, dass die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China Kreisen zufolge zunächst nicht gestrichen werden. Dies hatte zuvor schon dafür gesorgt, dass sich an der Wall Street nach der jüngsten Rekordhatz etwas Ernüchterung breit machte.

WALL STREET

An der Wall Street ist nach der jüngsten Rekordjagd Ernüchterung eingekehrt. Die wichtigsten Aktienindizes hatten sich im Handelsverlauf am Dienstag zwar mit Mühe auf Bestmarken geschleppt, verloren aber schnell wieder an Schwung.

Der Dow Jones erreichte zwar am zweiten Handelstag der Woche bei 29.054,16 Punkten ein neues Rekordhoch, deutliche Ausschläge waren aber nicht zu sehen. Am Ende reichte es für ein leichtes Plus um 0,11 Prozent auf 28.938,86 Indexpunkte. Dagegen gab der NASDAQ Composite im Handelsverlauf nach und ging 0,24 Prozent schwächer bei 9.251,33 Zählern in den Feierabend.

Für einen Stimmungsdämpfer sorgte im Handelsverlauf zuletzt die Meldung, dass die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China Kreisen zufolge trotz der für Mittwoch geplanten Unterzeichnung einer ersten Handelsvereinbarung zunächst nicht gestrichen werden. Diese blieben bis nach den Wahlen zur US-Präsidentschaft in Kraft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Reduzierung oder Aufgabe der Zölle hinge davon ab, ob sich China an die Regelungen der ersten Handelsvereinbarung hielte.<

Mit den Quartalszahlen dreier grosser US-Banken markiert derweil die Bilanzsaison einen ersten Höhepunkt. Noch vor der Startglocke haben JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo über den Verlauf des vierten Geschäftsquartals berichtet. Die Ertragslage der Banken gilt als Gradmesser für den Zustand der US-Wirtschaft im Allgemeinen.

ASIEN

Die wichtigsten Märkte in Fernost verzeichnen zur Wochenmitte Verluste.

In Tokio gibt der Nikkei aktuell 0,48 Prozent ab auf 23.908,68 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,6 Prozent nach unten auf 3.088,13 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong büsst unterdessen ebenfalls 0,61 Prozent auf 28.708,28 Indexpunkte ein.

An den asiatischen Börsen ist am Mittwoch unmittelbar vor der Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA Ernüchterung eingekehrt. Einige Marktteilnehmer sprechen gar von Enttäuschung. Entsprechend präsentieren sich die regionalen Aktienindizes im Minus.

Hintergrund sind Verlautbarungen der US-Seite, wonach sich die USA durch die Einigung auf ein Teilabkommen nicht zur Senkung bestehender Strafzölle verpflichtet fühlen. Die Vereinbarung sehe dies keineswegs vor, heißt es. Anderslautende Gerüchte seien "vollkommen falsch". Die USA verzichten demnach lediglich auf neue Strafzölle.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa