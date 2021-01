Dow startet leichter -- ATX und DAX in rot -- Asiens Indizes beenden Handel uneinig

Die Wall Street fällt im Freitagshandel ins Minus. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt kommt es am Freitag zu Abgaben. Die Börsen in Fernost konnten ihre Tagesverluste teilweise wieder wettmachen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse dominieren vor dem Wochenende die Bären.

Der ATX zeigt sich kurz nach dem Handelsstart leicht im Minus.

Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und mögliche weitere Verschärfungen des Lockdowns in zahlreichen Ländern. Die Nachricht, dass der künftige US-Präsident Biden ein neues Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vorgestellt hat, lieferte keine allzu starken Impulse. Denn mit einer Summe in dieser Größenordnung hatten die Anleger bereits gerechnet.

Knapp drei Wochen nach Beginn des dritten harten Lockdowns in Österreich liegt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin bei mehr als 1.500. In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.528 Neuinfektionen eingemeldet, so die Zahlen von Innen- und Justizministerium. Seit Beginn der Pandemie sind bereits fast 7.000 Menschen an oder mit COVID-19 gestorben.

Die erste Impf-Großaktion in Wien ist derweil Freitagfrüh in der Halle D der Messe angelaufen. In diesem bis einschließlich bis Montag andauernden Marathon werden 11.000 Menschen immunisiert. Der Großteil davon - nämlich 8.500 - ist für niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie deren Ordinationspersonal reserviert.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag für Gewinnmitnahmen auf hohem Kursniveau entschieden.

Der DAX eröffnete mit einem Verlust von 0,60 Prozent bei 13.904,30 Punkten und rutscht anschließend noch tiefer ab.

Die nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen und -Todesfälle lassen Anleger zunehmend vorsichtig agieren. Die politische Diskussion in Deutschland über eine zeitnahe Verschärfung von Restriktionen nimmt Fahrt auf, inklusive der Forderung nach einem kompletten Lockdown. Damit könnte die von vielen Marktteilnehmern erwartete wirtschaftliche Erholung erst später Realität werden.

"Die Corona-Sorgen sind allgegenwärtig und geben wesentlich den Ton an", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Zwar könne sich der DAX auf hohem Niveau halten, die Kraft und neue Impulse, um die 14.000er Marke deutlich zu überspringen, fehlten derzeit aber.

WALL STREET

Zum Start der US-Unternehmensberichtssaison mit den Zahlen einiger Grossbanken gibt die Wall Street am Freitag nach.

Der Dow Jones eröffnete 0,21 Prozent niedriger bei 30.926,77 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gibt anfänglich nach und verliert 0,10 Prozent auf 13.099,90 Zähler.

Sorgen vor Steuererhöhungen in den USA drücken die Wall Street. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Corona-Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar löst damit keine Euphorie unter Aktieninvestoren aus. Stattdessen fragen Anleger, wer die Rechnung im Anschluss begleichen wird. "Der Umfang überrascht offensichtlich auf der Oberseite. Mit der Senatsmehrheit könnten Steuererhöhungen mittelfristig kommen und das ist etwas, was der Markt ins Kalkül ziehen muss", sagt Investmentstrategin Wei Li von Blackrock.

Biden wolle Steuerschlupflöcher schließen, um die Staatsfinanzen on Ordnung zu bringen. "Aber höhere Unternehmens-, Einkommens- und Kapitalertragssteuern sind irgendwann unvermeidlich für eine Wirtschaft, die eine Staatsverschuldung von weit über 100 Prozent des BIP vorweist", bläst ING-Volkswirt James Knightley ins gleiche Horn.

Andererseits zeigt der Arbeitsmarkt Zeichen der Schwäche und damit die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung. Am Vortag hatten Daten die höchste Steigerung bei den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA seit Beginn der Pandemie im März 2020 offenbart. "Wenn man so schlechte Daten sieht, muss man sich fragen, ob die vorherrschende Erwartung, dass eine zyklische Erholung eintritt, erschüttert wird", ergänzt Li.

Wie es um die Verfassung der US-Konjunktur bestellt ist, belegen Daten. So ist die Geschäftsaktivität im Großraum New York auf Basis des Empire State Index im Januar gesunken, obwohl Volkswirte auf eine Erholung gesetzt hatten. Auch die Einzelhandelsumsätze im Dezember enttäuschen auf ganzer Linie.

Die drei US-Banken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo haben am Freitag die neue Bilanzsaison eröffnet. Morgan Stanley, Goldman Sachs und Bank of America sind kommende Woche an der Reihe.

ASIEN

Am Freitag bewegten sich die Aktienmärkte in Asien auf rotem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor schlussendlich 0,62 Prozent auf 28.519,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verringerte der Shanghai Composite bis zum Börsenschluss sein Minus und beendete den Handel mit plus 0,01 Prozent bei 3.566,38 Zähler stabil.

Auch in Hongkong entkam der Hang Seng der Verlustzone. Sein Schlussstand: plus 0,27 Prozent bei 28.573,86 Einheiten.

Bei den zuletzt gut gelaufenen Technologiewerten, sie gehören zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie, seien vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen worden, hieß es. Dazu kommen negative Vorgaben aus den USA, wo die Indizes gegen Handelsende leicht ins Minus gerutscht waren. Für Enttäuschung hatten am Vortag auch die wöchentlichen US-Erstanträge gesorgt. Fed-Präsident Jerome Powell sieht noch einen langen Weg für die USA, bis das Land wieder einen robusten Arbeitsmarkt hat.

Die jüngsten von der japanischen Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung würden dabei weiter genau beobachtet. Zuletzt wurde der Notstand auf sieben weitere Präfekturen ausgeweitet um die weiter hohe Zahl an Neuinfektionen einzudämmen.

