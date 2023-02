Nach US-Inflationsdaten: ATX und DAX starten stabil -- Asiens Börsen schwächer

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte zurückhaltend zeigen. Die Börsen in Fernost geben am Mittwoch nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tritt am Mittwoch zunächst auf der Stelle.

So eröffnete der ATX quasi unverändert bei 3.458 Punkten.

Nachdem die Teuerungsrate in den USA im Jänner nur leicht unter dem Wert vom Dezember lag, seien die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank wieder gestiegen, schreiben die Analysten der Helaba. Dem entsprechend stünden am Mittwoch Konjunkturdaten im Fokus.

"Eine konjunkturelle Schwäche könnte den Arbeitsmarkt und den Inflationsdruck abkühlen", so die Marktexperten. Allerdings schätzen die Analysten der Helaba, dass die Daten (zu denen u.a. die Eurozonen- und US-Industrieproduktion sowie der Empire-State-Index zählen) positiv ausfallen dürften. "Die Zinserwartungen dürften mit diesen Zahlenveröffentlichungen kaum geringer werden."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zur Wochenmitte zunächst zurück.

So startete der DAX mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 15.391 Punkten.

Damit bliebe der deutsche Leitindex zwar in der Konsolidierungsspanne der vergangenen zwei Wochen gefangen, aus der er am Donnerstag einen letztlich erfolglosen Ausbruchsversuch gewagt hatte, aber auch in Sichtweite seines höchsten Stands seit über einem Jahr.

Die am Dienstag veröffentlichte, überraschend hohe US-Inflationsrate bleibe eine Belastung für die Börsen, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nun sei klar, "dass die Inflation möglicherweise vorschnell für besiegt erklärt wurde und das Zinsthema uns noch das ganze Jahr hindurch auf eine unschöne Art begleiten könnte".

Allerdings ließen Inflation und Zinsen die Kurse "im Moment erstaunlich kalt", ergänzte Altmann mit Blick auf die letztlich nur moderat negative DAX-Reaktion auf die gestrigen US-Inflationsdaten. Mit den Einzelhandelsumsätzen stehe am Nachmittag die nächste wichtige Zahl aus den USA an. Eine deutliche Erholung im Januar wäre ein weiterer Hinweis auf die aktuelle Stärke der weltgrößten Volkswirtschaft. "Die (US-Notenbank) Fed könnte eine Erholung im Einzelhandel allerdings als weitere Aufforderung zum Abkühlen der Wirtschaft in Form höherer Zinsen betrachten", brachte der Experte das Dilemma von Konjunkturentwicklung und Geldpolitik auf den Punkt.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich nach der Veröffentlichung von Verbraucherpreisen am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones zeigte sich zum Ertönen der Startglocke tiefer und verharrte im Verlauf die meiste Zeit auf rotem Terrain. Zum Handelsende notierte er 0,46 Prozent im Minus bei 34.089,79 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls schwächer. Im Laufe des Tages kletterte er jedoch in die Gewinnzone und beendete die Sitzung 0,57 Prozent höher bei 11.960,15 Zählern.

Der Inflationsdruck in den USA hat im Januar trotz des zuletzt extrem starken Arbeitsmarkts weiter nachgelassen, wenn auch nicht so stark wie erwartet.

Allerdings war die Abweichung von den Vorhersagen zu gering, um Zinsängste zu schüren. Die Daten dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, "stärker zu bremsen", wie ein Marktteilnehmer meinte.

Daneben ging die Bilanzsaison weiter: Überraschend stark sind die Zahlen von Palantir Palantir ausgefallen. Für das Unternehmen war das vierte Quartal nach GAAP das erste profitable überhaupt. Des weiteren stand Ford im Fokus, der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

ASIEN

Für die größten Börsen in Fernost geht es am Mittwoch abwärts.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:40 Uhr) einen Verlust von 0,44 Prozent bei 27.480,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,35 Prozent auf 3.281,66 Punkte. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,40 Prozent auf 20.818,74 Indexpunkte ab.

Nach einem verhaltenen Start hat sich die Stimmung im Handelsverlauf am Mittwoch merklich eingetrübt. Hintergrund sind die jüngsten US-Inflationsdaten aus den USA bzw. die Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank dazu. Zwar die ging die Inflation der Verbraucherpreise weiter zurück, allerdings langsamer als erwartet. US-Notenbanker sprachen darauf von der Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen oder eines länger erhöht bleibenden Zinsniveaus. Zudem waren im US-Handel die US-Marktzinsen deutlich gestiegen, obgleich die Aktienkurse an der Wall Street auf die Preisdaten zunächst nur kurz negativ reagiert hatten und letztlich uneinheitlich tendierten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX