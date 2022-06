Vor Leitzinsentscheid der Fed: ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften am Mittwoch einen neuen Stabilisierungsversuch unternehmen. Die asiatischen Indizes zeigen sich am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen. Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch freundlich erwartet.

Der ATX steigt in vorbörslichen Indikationen um 1,12 Prozent auf 3.121 Punkte. Am Dienstag hatte er 1,14 Prozent auf 3.086,74 Punkte verloren.

Im Blick steht am Mittwoch vor allem die Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnisse allerdings erst nach dem europäischen Börsenschluss bekanntgegeben werden. Die Währungshüter dürften ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen, möglicherweise sogar intensivieren. Analysten rechnen mehrheitlich mit einer deutlichen Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte. An den Finanzmärkten wird sogar auf einen noch grösseren Schritt um 0,75 Punkte gesetzt. Aktuell liegt der Leitzins nach zwei Anhebungen im laufenden Jahr um insgesamt 0,75 Punkte zwischen 0,75 und 1,0 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Mittwoch erneut an einer Erholung versuchen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich um 0,98 Prozent höher bei 13.435 Punkten. Am Dienstag war es noch 0,91 Prozent heruntergegangen auf 13.304,39 Zähler.

Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank bleibt die Nervosität aber hoch. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets ist es die große Frage, ob die US-Notenbank den Zins um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird. Der für Aktienanleger schlechtere Fall könnte in den Kursen aber schon vorweggenommen sein, glaubt man Experten. Die Commerzbank etwa schrieb am Morgen, es werde bereits der große Zinsschritt eingepreist - nicht nur dieses Mal, sondern vielleicht auch im Juli.

Die Fed habe bei ihren Entscheidungen immer einen Blick auf die Finanzmärkte, stecke aber diesmal aufgrund der hohen Inflation in der Zwickmühle und habe deshalb wenig Spielraum, die Finanzmärkte mit einer nicht ganz so harten Gangart zu beruhigen, warnte Devisen-Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Nachdem die mit der hohen Inflation verbundenen Zins- und Konjunktursorgen den DAX binnen weniger Tage schon 1.400 Punkte gekostet haben, kommen zur Wochenmitte wieder ermutigende Nachrichten aus China mit Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel, die laut Hewson leicht über den Markterwartungen lagen. Wie schon den ganzen Juni zeigten China-Aktien vor diesem Hintergrund im internationalen Vergleich relative Stärke.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones rutschte bereits früh auf rotes Terrain und schloss 0,49 Prozent tiefer bei 30.365,95 Punkten. Auch der NASDAQ Composite war zwischenzeitlich in die Verlustzone gerutscht, berappelte sich aber im späten Verlauf und schloss 0,18 Prozent höher bei 10.828,35 Punkten.

Nach den herben Verlusten zum Wochenauftakt haben sich die Kurse an den US-Börsen am Dienstag auf niedrigem Niveau teilweise stabilisiert. Etwas Unterstützung erhielten die Börsen von den Erzeugerpreisen. Diese sind im Mai auf Jahressicht nicht ganz so stark gestiegen wie befürchtet. Mit einem Plus von 10,8 Prozent ist die Teuerung jedoch nach wie vor sehr hoch. Mit Blick auf die US-Notenbanksitzung am Mittwoch ist es verständlich, wenn sich die Käufer zurückhalten. Die Fed könnte den Kampf gegen die hohe Inflation intensivieren. Eine Zinsanhebung um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte wird an den Finanzmärkten als möglich angesehen. Der Goldman-Sachs-Experte Jan Hatzius sieht im Juli einen weiteren folgen.

ASIEN

Die Märkte in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte erneut uneinheitlich.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei weiter ab. Gegen 8:00 Uhr unserer Zeit beträgt das Minus 1,05 Prozent auf 26.351 Punkte.

Auch auf den chinesischen Festland geht es hingegen klar nach oben. Der Shanghai Composite gewinnt zur gleichen Zeit 1,93 Prozent auf 3.353 Zähler hinzu. Der Hang Seng in Hongkong kann ebenfalls ein deutliches Plus einfahren: Er steigt derweil um 1,64 Prozent auf 21.413 Stellen.

Die Sorge vor einer Stagflation ist auch am Mittwoch das dominierende Thema an den Börsen in Ostasien. An der Wall Street konnte am Vortag die Talfahrt nach anfänglichen Erholungsversuchen letztlich nur gebremst werden und die Marktzinsen stiegen weiter. Die Zweijahresrendite in den USA erreichte den höchsten Stand seit 15 Jahren, die deutsche Zweijahresrendite das höchste Niveau seit 9 Jahren.

Die Anleger warten nun gebannt auf den Abend (MESZ), wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Erwartet wird mittlerweile, dass sie den Leitzins nicht um 50, sondern um 75 Basispunkte erhöhen wird, nachdem zuletzt die Verbraucherpreise stärker gestiegen waren als erwartet. Es wäre der erste derartig massive Zinsschritt seit 1994.

Für Unterstützung an den chinesischen Börsen sorgt, dass die Industrieproduktion im Mai in China entgegen der Erwartung um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen ist, nach einem Rückgang von 2,9 Prozent im April. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den chinesischen Konsum, fielen um 6,7 Prozent verglichen mit einem Rückgang von 11,1 Prozent im April. Hier lautete die Prognose auf einen Rückgang um 6,9 Prozent.

