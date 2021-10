ATX im Freitagshandel im Plus -- DAX auf grünem Terrain -- Asiens Börsen beenden Handelswoche mit Aufschlägen

Am heimischen Aktienmarkt sind am Freitag Gewinne auszumachen. Auch die deutschen Anleger präsentieren erneut in Kauflaune. Asiens Börsen fahren am letzten Handelstag der Woche Gewinne ein.

AUSTRIA

Die Börse in Wien setzt ihre positive Vortagesentwicklung auch am Freitag fort und legt zu.

So eröffnete der ATX ist bei 3751,21 Indexpunkten gestartet und verteidigt die Gewinnzone im Verlauf weiter.

Europaweit war die Stimmung wie auch schon am Vortag gut. Gute Vorgaben kamen von den US-Börsen die am Donnerstag mit satten Kursgewinnen schlossen. Dabei befeuerten einerseits überraschend gute Zahlen vom Arbeitsmarkt die Stimmung an der Wall Street. Andererseits lieferten auch besser als erwartet ausgefallene erste Quartalsberichte zu Beginn der Berichtssaison in New York positive Impulse.

In Europa stehen vor dem Wochenende nur wenig marktrelevante Daten an. Lediglich die zweiten Schätzungen zu Inflationsdaten in einigen europäischen Ländern wurden veröffentlicht. Diese bestätigten sowohl in Frankreich als auch in Italien weitgehend die Erstschätzungen die einen weiteren Anstieg der Inflation im September zeigten.

Der Fokus richtet sich am Nachmittag daher vor allem auf die USA. Dort werden einerseits die Einzelhandelsumsätze im September veröffentlicht. Andererseits steht auch ein wichtiger Stimmungsindikator aus der Industrie an. Vor dem Hintergrund des hohen Inflationsdrucks könnten zudem Preisdaten aus dem Außenhandel von Interesse sein.geldpolitischen Kurs fest.

DEUTSCHLAND

Die Kauflaune der deutschen Anleger hält auch am Freitag weiter an.

So startete der DAX ist mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 15.481,22 Punkten in den Handel eingestiegen, auch im Verlauf sind weiter grüne Vorzeichen auszumachen.

Nach den kräftigen Gewinnen am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag noch etwas weiter erholt. Der DAX übersprang die Marke von 15.500 Punkten. Die Stimmung sei entspannter nach dem bislang erfreulichen Start der US-Berichtssaison. Zudem erwarteten die Marktteilnehmer eine weiter robuste Konjunkturentwicklung in den USA und hofften, dass das Inflationsthema ein vorübergehendes sei, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. Christian Henke vom Broker IG warnt allerdings: "An den seit Wochen bestehenden Problemen hat sich nichts geändert."

WALL STREET

An den US-Märkten wurde am Donnerstag ein freundlicher Handel beobachtet.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und konnte seine Gewinne dann weiter ausbauen. Zuletzt legte er noch um 1,56 Prozent auf 34.912,56 Punkt zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete bereits deutlich höher. Im weiteren Verlauf behielt er seine positive Tendenz und beendete die Sitzung mit einem Plus von 1,73 Prozent auf 14.823,43 Zähler.

Der Handelstag stand ganz im Zeichen der großen US-Banken: Nachdem gestern bereits die Großbank JPMorgan ihre Zahlen zum vergangenen Quartal vorgelegt hatte, zogen heute die Mitbewerber Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup nach. Die Institute konnten allesamt mit Gewinnen glänzen.

Anleger dürften bei der nun begonnenen Berichtssaison aber besonders auf die Folgen der Inflation achten. "Können die Unternehmen diesen Risiken trotzen, oder wurde die gesamte Rally nur durch die ultralockere Geldpolitik angeheizt", so Carsten Brzeski, Global Head of Macro Research der ING gegenüber Dow Jones Newswires. Die Anleger wollten "einen Einblick erhalten, wie solide die Erträge und Unternehmen in die Tapering-Phase und die Ära etwas höherer Zinssätze gehen."

ASIEN

Grüne Vorzeichen waren am Freitag an den Börsen in Asien zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 1,81 Prozent höher und ging bei 29.068,63 Punkten ins Wochenende.

Gewinne wurden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite am Freitag 0,40 Prozent auf 3.572,37 Indexpunkte aufwärts ging.

Ebenfalls auf grünem Terrain präsentierte sich unterdessen der Markt in Hongkong. Der Hang Seng verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,31 Prozent bei 25.288,76 Indexpunkten aus der Handelswoche.

Die beeindruckende Rally an der der Wall Street habe die asiatischen Börsen angetrieben, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Gute Zahlen der US-Unternehmen hatten am Donnerstag die Kauflaune angeheizt. "In der 12-Monats-Betrachtung haben die 500 Unternehmen des S&P 500 ein neues Gewinn-Allzeithoch erreicht", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. "Das hebt die Stimmung an den Börsen weltweit".

Mit deutlichen Gewinnen stach die japanische Börse hervor. Sie profitierte neben den Vorgaben auch von der Schwäche des Yen. Eine schwache Währung begünstigt die exportstarke Wirtschaft des Landes. An den chinesischen Börsen habe unterdessen eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg gestützt, wonach die Auflagen für die Vergabe von Wohnimmobilien-Krediten gelockert werden, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX