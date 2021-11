ATX knapp in Verlustzone -- DAX-Anleger unentschlossen -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt wurde die Stimmung am Vormittag zunächst besser, aktuell prägen wieder rote Vorzeichen das Bild.

Am Freitag ging es für den ATX notierte im frühen Verlauf 0,37 Prozent schwächer bei 3.866,58 Punkten und blieb auch im Verlauf auf zunächst auf rotem Terrain. Der Ausflug in die Gewinnzone war nicht von langer Dauer.

"Zum Auftakt der neuen Woche stehen in Europa keine wichtigen Datenveröffentlichungen an und auch die EZB-Vertreter haben keine öffentlichen Auftritte", schickten die Experten der Helaba für heute voraus. Und auch die Kalendereinträge in den USA seien dürftig, womit sich die Aufmerksamkeit auf den heute zur Veröffentlichung anstehenden Empire-State-Index richten dürfte. "Der von der Fed in New York durchgeführte Stimmungstest in der Industrie gibt einen ersten Hinweis auf den ISM-Index des laufenden Monats."

Über Nacht war bekannt geworden, dass Japans Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft sei. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 0,8 Prozent, wie die japanische Regierung auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab. Auf das Jahr hochgerechnet war das BIP damit um 3,0 Prozent rückläufig. Zurückzuführen ist der Rückgang vor allem auf geringere Exporte sowie die coronabedingt weiter schwache Nachfrage privater Haushalte.

Trotz Engpässen und des harten Vorgehens der Behörden gegen Corona-Ausbrüche hat die chinesische Wirtschaft im Oktober dagegen einen Zahn zugelegt. Darauf deuten das beschleunigte Wachstum von Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen hin. Die Unternehmen stellten um 3,5 Prozent mehr her als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,0 Prozent gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet zunächst kaum verändert in die neue Handelswoche.

Der DAX legt zum Auftakt marginale 0,08 Prozent auf 16.109,41 Punkte zu.

Am Montag gibt es damit einen ruhigen Start in die neue Woche . Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau fort. Nennenswerte Impulse kommen weder aus Asien noch vom Umfeld. Positiv gewertet wird allerdings der weitere leichte Rückgang der Ölpreise. "Die Berichtssaison läuft nun aus, und damit drängen nun wieder andere Themen in den Vordergrund", heißt es in den Mußler-Briefen. Impulse könnten weiter von der Inflationsdiskussion kommen, aber auch von möglichen neuen Shutdowns.

WALL STREET

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.

In Japan schloss der Nikkei 0,56 Prozent höher bei 29.776,80 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland waren unterdessen leichte Verluste zu sehen. Der Shanghai Composite verabschiedete sich 0,16 Prozent schwächer bei 3.533,30 Zählern. Der Hang Seng legte unterdessen 0,25 Prozent zu und verabschiedete sich bei 25.390,91 Punkten in den Feierabend.

Insgesamt dominierte das Warten auf das virtuelle Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden das Geschehen, vor dem sich viele Anleger nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen wollten. Die Hoffnung ist, dass sich das angespannte Verhältnis etwas entspannt, insbesondere auch, was Handelsfragen angeht.

Neue Konjunkturdaten aus China fielen derweil zwar zumeist gut aus - sowohl Industrieproduktion als auch Einzelhandel stiegen im Oktober stärker als gedacht, sie sorgten aber kaum für einen positiven Impuls. Möglicherweise auch, weil die Eigenheimpreise erneut gefallen sind, was ein bezeichnendes Licht auf den problembehafteten Immobiliensektor in China wirft.

Aus Japan wurde unterdessen ein deutlicherer Rückgang des BIP für das dritte Quartal des Jahres gemeldet. Dass der Nikkei-Index trotzdem um 0,6 Prozent auf 29.777 Punkte zulegte, führten Börsianer auf die Pläne der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft zurück. Premierminister Fumio Kishida hatte vergangene Woche ein Paket angekündigt mit einem Volumen von umgerechnet mehreren hundert Milliarden Dollar. Geholfen haben dürfte der Stimmung in Japan auch, dass die US-Regierung Informanten zufolge dabei ist, Strafzölle auf Stahl aus Japan wieder fallen zu lassen.

