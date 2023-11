Asiatische Indizes mit kräftigem Kursplus

AUSTRIA

Am Dienstag drehte der heimische Leitindex in die Gewinnzone.

Der ATX stand kurz nach Handelseröffnung im Minus. Im Verlauf machte er seine Verluste jedoch wett. Letztlich notierte er 0,97 Prozent höher bei 3.259,71 Punkten.

Neben Zahlenvorlagen bei der Post, Polytec und Rosenbauer standen zudem Unternehmensnachrichten von AT&S im Vordergrund.

Der konjunkturelle Fokus richtete sich am Vormittag auf die ZEW-Umfrage aus Deutschland. Börsenprofis bewerteten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im November den vierten Monat in Folge weniger pessimistisch. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur im nächsten halben Jahr stieg um 10,9 Punkte auf plus 9,8 Zähler und liegt damit erstmals seit April wieder im positiven Bereich.

Außerdem waren am Nachmittag die US-Verbraucherzahlen veröffentlicht worden. Sie zeugten von einer sich verlangsamenden Dynamik bei der Teuerung. Die Inflationsrate sank im Oktober auf 3,2 Prozent, nach 3,7 Prozent im September.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Bullen.

Der DAX notierte zum Handelsauftakt nur knapp im Plus. Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag ging es für den deutschen Leitindex dann jedoch deutlich nach oben. Er beendete die Sitzung 1,76 Prozent stärker bei 15.614,43 Punkten.

Der DAX hat am Dienstag nach Inflationsdaten aus den USA seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Der Preisauftrieb schwächte sich in den Vereinigten Staaten im Oktober merklich ab. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine etwas weniger deutliche Abschwächung auf 3,3 Prozent erwartet.

"Lange haben die Marktteilnehmer auf die heutigen Preisdaten hingefiebert und wurden letztendlich nicht enttäuscht", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. "Es ist natürlich weiterhin viel zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Aber die Diskussion über eine weitere Zinsanhebung dürfte sich erledigt haben", schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Dienstag in Grün.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits mit einem klaren Gewinn und baute diesen anschließend sogar noch weiter aus. Letztendlich ging er 1,43 Prozent höher bei 34.827,50 Einheiten in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Zum Handelsschluss gewann er schließlich 2,37 Prozent auf 14.094,38 Punkte.

Schub kam von den milden US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt um 3,2 (Vormonat: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, während Ökonomen im Vorfeld eine Jahresteuerung von 3,3 Prozent prognostiziert hatten. Nun wächst die Hoffnungen, dass der Zinsgifpel in den USA erreicht sein dürfte.

"Das ist die positive Überraschung, die der Markt so ersehnt hat", so Thomas Altman von QC Partners laut Dow Jones Newswires. Zum ersten Mal in diesem Jahr stagnierten die Preise im Monatsvergleich, "für den Aktien- und den Rentenmarkt eine gleichermaßen gute Nachricht".

ASIEN

In Fernost geht es am Mittwoch steil bergauf.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 2,53 Prozent auf 33.522,72 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite währenddessen Prozent nach oben auf 3.070,89 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 3,18 Prozent auf 17.950,35 Zähler steigt (7.00 Uhr MEZ).

Wie schon am Vortag in den USA schiessen am Mittwoch an den asiatischen Aktienmärkten die Indizes nach oben.

Schanghai hinkt etwas hinterher. Hier könnte etwas bremsen, dass die chinesische Notenbank im Zuge einer Liquiditätsspritze für den Geldmarkt im Volumen von umgerechnet fast 200 Milliarden Dollar ihren Einjahreszins unverändert gelassen - und nicht etwa gesenkt hat.

Auslöser für die Kauflaune an den Börsen sind günstiger als gedacht ausgefallene US-Inflationsdaten im Oktober. Sie bestärken die Märkte in der Einschätzung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist, also keine weiteren Zinserhöhungen mehr notwendig sein dürften, um die Inflation auf das gewünschte Mass zu drücken. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen darauf regelrecht abgestürzt. In Tokio sinkt die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um gut 5 Basispunkte auf 0,8 Prozent.

Dazu kommt, dass der in den USA drohende sogenannte Shutdown zunächst abgewendet wurde. Erneut einigte man sich im Repräsentantenhaus zumindest auf eine Übergangslösung - diesmal bis Mitte Januar.

Konjunkturdaten wie ein stärker als gedacht ausgefallener Rückgang des japanischen BIP im dritten Quartal sowie eine in China im Oktober höher als gedacht ausgefallene Industrieproduktion gehen in der allgemeinen Zinseuphorie eher unter.

Im Blick haben die Akteure nun das im Tagesverlauf stattfindende Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping, bei dem beide Seiten offenbar ihre Beziehungen wieder verbessern wollen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX