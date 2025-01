ATX & DAX höher erwartet -- Asiens Märkte in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer gut behaupteten Eröffnung erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag nach oben.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt wird mit einer positiven Eröffnung gerechnet.

Der ATX wird im Plus erwartet.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für die Sitzung am Donnerstag. "Nachdem die US-Verbraucherpreise die Rentenmärkte auf Erholungskurs getrieben haben, ist der Weg nach oben frei", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Ausbruch des DAX auf neue Rekorde. "Einzelkurse könnten an potenziellen Basispreisen festhängen", so der Marktteilnehmer. Am Freitagmittag verfallen die Januar-Index-Optionen, am Abend die Optionen auf die Einzelaktien. Am Donnerstag könnte unter anderem der Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia für Impulse sorgen, der so genannte Philly-Fed. Zudem geht die Berichtssaison bei den Banken mit den Zahlen der Bank of America und von Morgan Stanley weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex soll am Donnerstag eine positive Entwicklung verbuchen.

Der DAX wird nach seinem Vortagsrekord am Donnerstag mit Gewinnen erwartet.

Mit dem Vortagesrekord im DAX nach den US-Verbraucherpreisen bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst positiv. Tags zuvor hatte er diese Marke erstmals übertroffen und war zwischenzeitlich bis auf 20.629 Punkte geklettert. Auch an der Wall Street reagierten Anleger positiv auf die Inflationszahlen, gerade im besonders zinssensiblen Technologiebereich. Asiens Börsen nahmen die Erleichterungsrally allerdings nicht auf. Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate des Preisauftriebs (ohne Energie und Nahrungsmittel) war zum Ende 2024 überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch zu.

Der Dow Jones ging bei 43.221,55 Punkten aus dem Handel und legte damit um 1,65 Prozent zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem Plus von 2,45 Prozent bei 19.511,23 Punkten in den Feierabend.

Der trendlose Handel an der Wall Street endete am Mittwoch dank günstiger Preisdaten und überzeugender Geschäftsausweise im Bankensektor. Zwar hat die Inflationsrate in den USA im Dezember in der Gesamtbetrachtung leicht zugenommen, doch entscheidend für den Aktienmarkt war der leichte Rückgang der Kernberechnung. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 3,2 (Vormonat: 3,3) Prozent auf Jahressicht. Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,3 Prozent erwartet.

Damit sehen Anleger wieder mehr Spielraum für künftige Zinssenkungen, nachdem die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in jüngster Zeit deutlich geschwunden war. Da nun auch der Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump ansteht und mit ihm seine potenziell inflationstreibende Zollpolitik, hätte eine über Gebühr gestiegene Teuerung schon vor Trumps Amtseinführung die Kauflaune an der Wall Street sicherlich geschmälert. "Die Desinflation in den USA hat sich abgeflacht und das beunruhigt Investoren (...). Wenn die heutigen Inflationsdaten eine Überraschung nach oben liefern, könnte dies die Befürchtungen verstärken, dass eine steigende Inflation im Jahr 2025 die Märkte durcheinanderbringen wird", warnte Analystin Kathleen Brooks von XTB vor der Datenveröffentlichung.

ASIEN

An den Märkten in Asien werden am Donnerstag Gewinne eingefahren.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 0,63 Prozent nach auf 38.686,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,30 Prozent auf 3.236,91 Zähler.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,19 Prozent aufwärts auf 19.515,54 Einheiten (MEZ: 07:35).

Nach den günstig ausgefallenen US-Erzeugerpreisen für Dezember am Mittwoch, geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen nach oben. Sie folgen damit der Wall Street, wo die dank der Preisdaten wieder besseren Aussichten auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank insbesondere bei den technologielastigen und damit zinsempfindlicheren Nasdaq-Indies für sehr kräftige Kursgewinne gesorgt hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX