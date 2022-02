Asiens Börsen verbuchen Gewinne

Die asiatischen Indizes zeigen sich zur Wochenmitte stark. Anleger am heimischen Aktienmarkt zeigten sich im Dienstagshandel in Kauflaune. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls aufwärts. Die Wall Street setzte am Dienstag zur Erholung an.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt forcierten am Dienstag eine Erholung.

Der ATX verlor im frühen Verlauf noch leicht, bereits früh stiegen aber Käufer in den Markt ein und verhalfen dem Leitindex auf grünes Terrain. Schlussendlich notierte der Leitindex 1,24 Prozent höher bei 3.938,58 Punkten.

Nach den gestrigen Verlusten haben leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt die Stimmung an den Börsen wieder etwas gehoben. Weiterhin blieb die Unsicherheit am Markt aufgrund des derzeitigen Ukraine-Konflikts zwar hoch. Solange russische Truppen im Grenzgebiet versammelt bleiben, bleibe das Bedrohungsszenario präsent, hieß es im Tagesausblick der Helaba.

Jedoch dürften einerseits Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow laut den Experten der Bank ING die gestrige Unruhe etwas dämpfen. Lawrow sehe im derzeitigen Konflikt noch Verhandlungsspielraum. Unterdessen gehen auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten weiter.

Datenveröffentlichungen gerieten angesichts der vorherrschenden Themen Zinsen, Inflation und Ukraine-Krise etwas in den Hintergrund. Am Vormittag stand einerseits die Zweitschätzung zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Schlussquartal 2021 an. Die Wirtschaft im Euroraum ist im vierten Quartal 2021 moderat gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 31. Januar bestätigt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag grüne Vorzeichen zu sehen.

Der DAX war zunächst mit einem kleinen Verlust in den Handel eingestiegen, eroberte aber bereits früh die Gewinnzone und verteidigte das grüne Terrain im Verlauf weiter. Zum Handelsschluss standen noch Gewinne von 1,98 Prozent auf 15.412,71 Punkte an der Kurstafel.

Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt hatten den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Nach Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax zog Russland offenbar einige Truppen im Süden und Westen in die Kasernen zurück.

Neben den geopolitischen Risiken blieb gleichwohl die schärfere Gangart der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation eine der zentralen Belastungen für den Aktienmarkt. Viele Marktbeobachter rechnen im März mit einer Anhebung des US-Leitzinses um bereits 0,50 Prozentpunkte.

Beachtung fanden am Vormittag zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen als einer der ersten Frühindikatoren für Februar. Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im Februar in etwa wie erwartet entwickelt, wobei die Beurteilung der aktuellen Lage positiv überraschte. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex stieg auf 54,3 (Januar: 51,7) Punkte, wie das ZEW mitteilte.

Bei aller Zuversicht mit Blick auf eine abklingende Corona-Pandemie und geringere Lieferengpässe dürften sich der Ukraine-Konflikt, die Sorge vor einer zu hohen Inflation und einer schnelleren Reaktion der Europäischen Zentralbank dämpfend bemerkbar machen, hieß es.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Dienstag optimistischer.

Der Dow Jones konnte am zweiten Handelstag der Woche 1,22 Prozent auf 34.988,31 Punkte zulegen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich um 2,53 Prozent und verabschiedete sich bei 14.139,76 Zählern.

Die Gefahr eines Krieges zwischen der Ukraine und Russland hat in den vergangenen Tagen die ohnehin schon wegen der Zinsängste aufgeschreckten Märkte um ein geopolitisches Element erweitert. Die Warnungen der USA und ihrer Verbündeten über die Wahrscheinlichkeit einer russischen Invasion waren lauter geworden und hatten die Anleger verunsichert, die sich über die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Konflikts oder die daraus resultierenden Sanktionen gegen die russische Wirtschaft sorgen.

Diese Befürchtungen ließen am Dienstag etwas nach, nachdem das russische Verteidigungsministerium nach Angaben russischer Medien mitteilte, dass einige Truppen an der ukrainischen Grenze in ihre Stützpunkte zurückkehren. "Der Markt glaubt, was er in den Schlagzeilen hört, aber man muss bei diesen Dingen vorsichtig sein", sagt Hani Redha, Multi-Asset-Fondsmanager bei PineBridge Investments.

ASIEN

An den Börsen in Asien greifen die Käufer am Mittwoch zu.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 2,19 Prozent auf 27.454 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland weist zur gleichen Zeit bei 3.467 Zählern einen Gewinn von 0,61 Prozent aus. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 1,21 Prozent auf 24.650 Einheiten.

Entspannungssignale in der Ukraine-Krise sorgen am Mittwoch auch an den asiatischen Aktienmärkten für Erleichterung und eine Erholung bei Aktien. Auslöser waren bereits am Dienstag in Europa Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Ausserdem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin weiter gesprächsbereit. Gleichwohl könne von einer Lösung der Krise kann noch keine Rede sein, heißt es.

Für etwas zusätzliche Entspannung in Schanghai und Hongkong sorgen chinesische Konjunkturdaten. Der Inflationsdruck hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise leicht abgeschwächt, der Anstieg sowohl der Verbraucher- als auch der Erzeugerpreise verlangsamte sich, was potenziell Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik eröffnet, über die am Markt immer wieder spekuliert wird.

