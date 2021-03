ATX fester -- DAX nähert sich Rekordhoch -- Indizes in Fernost letztlich mit Gewinnen

Am Dienstag präsentieren sich der heimische Markt und der deutsche Leitindex mit positiver Tendenz. Asiens Börsen konnten am Dienstag zulegen.

AUSTRIA

An der Börse in Wien zeigen sich Anleger am Dienstag optimistisch.

Der ATX notierte bereits im frühen Handel etwas höher und hält sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Positive Vorgaben lieferte die Wall Street. Der Dow Jones hatte den siebenten Tag in Folge mit Gewinnen geschlossen und ein neues Rekordhoch markiert.

Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft und besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten hatten Rückenwind verliehen. Die Anleger setzen weiter auf einen "Post-Virus Boom", hieß es. Deswegen wird auch europaweit mit Aufschlägen am zweiten Handelstag der Woche gerechnet.

Unter den Einzelwerten richten sich die Blicke hierzulande auf die Aktien von Mayr-Melnhof. Der Konzern hatte heute seine Bücher geöffnet. Die Wertpapierexperten der Erste Group schrieben hierzu, dass der Jahresausweis 2020 des Kartonherstellers eine "positive Botschaft" schicke.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Dienstag Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,40 Prozent stärker bei 14.519,72 Zählern und hält sich auch weiterhin auf grünem Terrain.

Nach dem verhaltenen Wochenstart geht es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder klarer aufwärts. Dabei überwindet der DAX die Marke von 14.500 Punkten, die er tags zuvor untersschritten hatte. Damit bleibt der DAX in Sichtweite des Rekordhochs von 14.595 Punkten aus der Vorwoche.

An der Wall Street setzte sich die Rekordserie im Dow Jones Industrial fort und bei erholten Technologiewerten zog auch der marktbreite S&P 500 nach. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind.

Die Anleger setzen weiter auf einen "Post-Virus Boom", erklärte Marktstratege Stephen Innes von Axi. Dabei vertrauten sie auch auf eine maßvolle Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten Inflationssorgen und ein Renditeanstieg punktuell immer wieder für Unruhe gesorgt.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenbeginn freundlich.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert in den Handel und bewegte sich anschließend um seinen Schlusskurs vom Freitag, im Verlauf schaffte er jedoch den Sprung ins Plus und kletterte bis zum Handelsende um 0,53 Prozent auf 32.953,46 Punkte. Bei 32.973,40 Punkten erreichte er eine neue historische Bestmarke. Auch der NASDAQ Composite startete nur marginal höher, konnte seine Gewinne anschließend jedoch ausbauen und ging mit plus 1,05 Prozent bei 13.459,71 Zählern in den Feierabend.

Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten hielten die Wall Street am Montag auf Rekordkurs.

Positive Signale gab es durch Konjunkturdaten: Der Empire State Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst, hellte sich im März überraschend deutlich auf.

ASIEN

An den Börsen in Asien griffen Anleger am Dienstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztlich 0,52 Prozent auf 29.921,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis zum Handelsende um 0,78 Prozent auf 3.446,73 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,67 Prozent auf 29.027,69 Einheiten zulegte.

Getrieben von Indexrekorden an der Wall Street haben sich die Börsenplätze in Asien am Dienstag freundlich gezeigt. In Japan folgten die Teilnehmer den US-Vorgaben und kauften insbesondere Halbleiterwerte, während Energie- und Pharmawerte auf den Verkaufslisten standen. Ermutigt hätten sich die Anleger auch von der nachlassenden Dynamik der COVID-Pandemie gezeigt, die weitere Lockerungen im Wirtschaftsleben ermöglichen dürfte, hieß es.

In Hongkong warnten die Experten von KGI Securities, dass die Aufwärtsdynamik begrenzt sein dürfte und verwiesen auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch, die viele Anleger im Vorfeld an der Seitenlinie belasse. In Festlandchina sprachen Teilnehmer von einer Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten seit Mitte des vergangenen Monats.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX