Nach Zinsentscheidungen der Notenbanken: Anleger in Asien in Kauflaune

In Fernost zeigen sich die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag im Plus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gab im Donnerstagshandel nach.

Der ATX blieb nach einem negativen Start auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone. Schlussendlich ging er 0,81 Prozent tiefer bei 3.185,17 Punkten in den Feierabend.

Die Euro-Währungshüter legten im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation mit der achten Zinserhöhung in Folge nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um weitere 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,0 Prozent. Einen höheren Stand gab es zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008 mit damals 4,25 Prozent. Ökonomen hatten mit der Anhebung im Schnitt gerechnet.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Do&Co mit präsentierten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Eine gute Nachfrage in allen Divisionen hat dem Caterer im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 deutlich höhere Ergebnisse beschert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag letztlich kaum verändert.

Zwar war der DAX mit einem Abschlag gestartet und baute diesen zunächst aus. Dank einer freundlichen Wall Street schaffte er jedoch am Nachmittag die Kehrtwende und beendete den Handelstag lediglich mit einem kleinen Minus von 0,13 Prozent bei 16.290,12 Punkten.

Die Euro-Währungshüter legten im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation mit der achten Zinserhöhung in Folge nach. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss eine Anhebung der Leitzinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte. Ökonomen hatten mit der Anhebung im Schnitt gerechnet. Zudem geht die EZB in diesem Jahr von einem etwas geringeren Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation in der Eurozone aus als noch vor drei Monaten erwartet. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte dagegen nach zehn Zinserhöhungen in Folge vorerst eine Pause eingelegt und ihren Leitzins am Mittwoch unverändert belassen.

"Die Europäische Zentralbank hält am Zinserhöhungskurs fest und sie lässt die Tür für weitere Schritte offen", konstatierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass die Inflation den neuen Projektionen der EZB zufolge für eine zu lange Zeit zu hoch bleibt. "Gleichwohl gilt es zu berücksichtigen, dass die konjunkturellen Perspektiven eher getrübt sind. Vor allem die rückläufige Geldmengenentwicklung und die schwachen Stimmungsbarometer in der Industrie weisen auf Risiken hin. Vor diesem Hintergrund sollte der Zinserhöhungszyklus bereits weit vorangeschritten sein", so Wortberg.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag nach durchwachsenen heimischen Konjunkturdaten sowie der Zinserhöhung der EZB von ihrer freundlichen Seite.

Zwar eröffnete der Dow Jones Index 0,10 Prozent leichter bei 33.945,98 Punkten, doch schon kurz darauf konnte er ins Plus drehen und schloss am Ende 1,27 Prozent höher bei 34.409,64 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte in grünes Terrain vorrücken, wogegen er zum Start noch 0,39 Prozent auf 13.572,88 Zähler verloren hatte. Mit einem Plus von 1,15 Prozent ging der Techwerteindex bei 13.782,82 Zählern in den Feierabend.

Damit knüpfte der Dow nach dem Rücksetzer vom Mittwoch an seine vorangegangene Gewinnserie an. Der Leitindex hatte am Mittwoch besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte. Die Währungshüter der Eurozone setzten derweil am Donnerstag ihren Zinserhöhungszyklus fort: Sie schraubten den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte nach oben und kündigten - ähnlich wie die Fed - weitere Anhebungen an.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten notieren am Freitag mit Gewinnen.

Der japanische Leitindex Nikkei legt zeitweise 0,15 Prozent auf 33.547,60 Punkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es nach oben: Der Shanghai Composite notiert derweil 0,36 Prozent fester bei 3.264,61 Punkten. Der Hang Seng gewinnt währenddessen in Hongkong 0,85 Prozent auf 19.997,16 Punkte zu (7.20 Uhr MESZ).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Wochenausklang mit Aufschlägen. Die Börsen folgen damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Hier wurden neue 14-Monatshochs erreicht. Im Fokus steht die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ).

Diese hat die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen und hielt auch den Einlagensatz unverändert bei minus 0,1 Prozent. Sie hält damit weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest.

Kazuo Ueda, Gouverneur der BoJ, sagte, das Risiko einer verfrühten Zinserhöhung in Japan könnte größer sein als eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung. Ueda erwartet, dass die Inflation in Japan im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich unter das 2%-Ziel der Notenbank fallen wird.

Marktteilnehmer verweisen auf die von der People's Bank of China (PBoC) im Wochenverlauf gesenkten Zinsen. Am Markt wird erwartet, dass die Notenbank am kommenden Dienstag auch noch die Loan Prime Rate (LPR) absenken wird, um die sich verlangsamende Wirtschaftsentwicklung im Land aufzuhalten. Erwartet wird auch das Peking die Wirtschaft mit einem Stimulierungspaket ankurbeln wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX