ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch voraussichtlich leichter eröffnen, wogegen der deutsche DAX stabil bleiben dürfte. Asiens Börsen können sich am Mittwoch auf keine gemeinsame Richtung einigen. An der Wall Street drehte die Stimmung am Dienstag im späten Verlauf.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch leichter starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX mit einem Verlust von 1,1 Prozent bei 2.213 Zählern.

DEUTSCHLAND

Die Anleger an der deutschen Börse werden sich am Mittwoch voraussichtlich zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX quasi unverändert bei 13'218 Stellen.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend dürfte der Dax wie schon in den vergangenen Tagen um die Marke von 13 200 Punkten pendeln. "Das ist heute wieder einer dieser Tage, die erst abends richtig losgehen. Alle warten auf die Fed", sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Im Blick stehen laut Altmann bei wohl unverändertem Zins zwei Themen: Details zur neuen Inflationsstrategie der Fed sowie der Ausblick auf die Wirtschaft. "Die Börsianer werden genau hinhören, ob die Fed eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung sieht", so Altmann.

WALL STREET

An der Wall Street drehte die Stimmung im späten Verlauf.

Der Dow Jones startete mit einem Zuschlag von 0,52 Prozent bei 28.139,76 Zählern in den Handel und verlieb auch anschließend in der Gewinnzone. Im späten Verlauf gab der US-Leitindex seine Gewinne aber ab und ging auf Vortagesniveau bei 27.995,60 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone unterdessen zwar verteidigen, musste seine Tageshöchststände aber hinter sich lassen. Am Ende stand ein Plus von 1,21 Prozent auf 11.190,32 Punkte.

Konjunkturdaten aus China hätten die Stimmung nach dem erfreulichen Wochenstart weiter aufgehellt, schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda Europe. Im August entwickelten sich sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz sowie die Investitionen in Sachanlagen besser als zuletzt und als erwartet.

Den entscheidenden Unterschied könnte Erlam zufolge in dieser Woche aber der am Mittwoch anstehende Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed machen. Nachdem die Währungshüter ihr geldpolitisches Rahmenwerk geändert hätten, sei nun die erste Gelegenheit, es auch anzuwenden. Große Weichenstellungen werden Beobachtern zufolge indes nicht erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:52 Uhr) einen Gewinn von 0,14 Prozent bei 23.488,81 Zählern. Leicht stützend wirken Daten zu den japanischen Exporten. Diese sind im August zwar kräftig zurückgegangen, aber nicht so stark wie befürchtet und auch nicht mehr so heftig wie noch im Juli. Eine deutlichere Erholung von den Verlusten des Vortags verhindert der feste Yen. Die japanische Währung hat zum US-Dollar seit dem Vortag nochmals etwas aufgewertet. Der stärkere Yen belastet die Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilindustrie.

Dagegen ging es in China abwärts. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 0,24 Prozent auf 3.287,93 Punkte. In Hongkong gab der Hang Seng um 0,24 Prozent auf 24.672,32 Indexeinheiten ab. Die chinesische Notenbank hat den Yuan zum Dollar auf dem höchsten Stand seit Mai 2019 gefixt.

Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung der Anleger vor den Zinssitzungen der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch und der Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX