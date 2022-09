Rezessionssorgen belasten: ATX und DAX in Rot erwartet -- Asiatische Indizes schwächer

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zum Wochenausklang Verluste einfahren. An den asiatischen Börsen geht es am Freitag abwärts. Die Wall Street präsentierte sich schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag klar im Minus erwartet.

Der ATX verliert vorbörslich 0,92 Prozent auf 2.931 Punkte. Am Vortag schloss er 0,28 Prozent tiefer bei 2.958,56 Zählern.

Die Abwärtsbewegung dürfte sich am Freitag zunächst fortsetzen. Risk-off heißt weiter das Gebot der Stunde. Es deutet sich an, dass sich die Käufer zurückhalten werden. Mit der aktuellen Gemengelage besteht die Option, dass sie in den kommenden Wochen noch tiefer bei Aktien zum Zuge kommen. Für Volatilität könnte am Mittag der Verfall am Terminmarkt sorgen, wenn die Futures und die Optionen auf mehrere Indizes verfallen. Am Abend folgen die Abrechnungen auf die Einzelwerte mit dem September-Verfall.

Im Fokus steht in der kommenden Woche die Sitzung der US-Notenbank. Während eine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte ausgemachte Sache zu sein scheint, sehen die Fed-Fund-Futures eine Anhebung um 100 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Ein Blick auf die US-Zinsen zeigt, dass die Zinskurve nochmals inverser geworden ist. Sie wird gerne als Frühwarnsystem für eine sich abschwächende US-Wirtschaftsleistung oder auch eine Rezession interpretiert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steuert auf einen schwachen Start in den Freitagshandel zu.

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikatione 0,95 Prozent afuf 12.834 Punkte. Am Vortag stand zum Handelsschluss ein Minus von 0,55 Prozent auf 12.956,66 Punkte an der Kurstafel.

Vor dem grossen Verfallstermin dürfte sich am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag die jüngste Talfahrt fortsetzen. Schwache Signale kommen von der Wall Street, die am Vorabend neuerliche Verluste insbesondere bei Technologiewerten verzeichnete. Teils positive Konjunkturdaten aus China, wo sich Einzelhandel und Industrie zuletzt unerwartet gut entwickelten, würden damit am Markt kaum honoriert, hiess es von Börsianern. So blieb die erdölverarbeitende Industrie des grössten Ölimporteurs der Welt unter Druck. Zudem begleiten die Sorgen um die hohe Inflation und die Angst vor einem Wirtschaftsabschwung das Handelsgeschehen weiter, ebenso wie die Frage nach der weiteren Geldpolitik der Notenbanken.

Die Anleger zeigen sich nunmehr nervös mit Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Von den Währungshütern der Fed wird ein drastischer Zinsschritt von mindestens 0,75 Prozentpunkten erwartet, aber immer mehr spekulieren auch über eine Leitzinsanhebung um einen ganzen Prozentpunkt.

Darüber hinaus steht der große Verfall an den Terminbörsen im Fokus. Hier kommt es oft zu grösseren Kursschwankungen, weil manche Anleger versuchen, die Kurse noch in eine für sie günstige Richtung zu treiben. "Besondere interessant und richtungsweisend könnte der heutige Optionsverfall beim DAX werden", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die 13'000 war zuletzt die hart umkämpfte Marke zwischen Bullen und Bären. Mit dem heutigen Verfalltermin könnte der Optionsmarkt über die zukünftige Richtung beim DAX mitentscheiden."

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag schwächer.

So sackte der Dow Jones im Handel um 0,56 Prozent auf 30.962,02 Zähler ab. Der NASDAQ Composite gab daneben 1,43 Prozent auf 11.552,36 Punkte nach.

Nach dem Kursrutsch vom Dienstag und einer Stabilisierung am Vortag wagten sich die Anleger am Donnerstag weiter nur vorsichtig auf das New Yorker Börsenparkett. US-Konjunkturdaten ergaben ein durchwachsenes Bild und boten damit nur wenig Orientierung.

Nach dem unerwartet deutlichen Preisauftrieb für die US-Verbraucher habe die Abschwächung auf Herstellerebene am Vortag geholfen, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, hiess es bei der Credit Suisse. Davon ungeachtet wächst aber die Überzeugung der Experten, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Zinskurs weiterfährt, selbst wenn das Wachstum leidet. Sie rechnen nun damit, dass die Fed den Leitzins bis auf 4,50 Prozent anheben wird.

Neue US-Konjunkturdaten lieferten kein klares Bild. Die Industrieproduktion ist im August überraschend etwas gesunken, die Einzelhandelsumsätze dagegen haben überraschend zugelegt. Im Bundesstaat New York hat sich die Industriestimmung überraschend deutlich aufgehellt, in der Region Philadelphia hat sich das Geschäftsklima aber deutlich verschlechtert.

ASIEN

Zum Wochenausklang verzeichnen die wichtigsten asiatischen Indizes Verluste.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 1,07 Prozent auf 27.577 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,45 Prozent abwärts auf 3.153 Punkte. In Hongkong verliert der Hang Seng indes 0,58 Prozent auf 18.821 Stellen.

An den asiatischen Börsen herrscht am Freitag Katerstimmung. Ausgerechnet mit der in der kommenden Woche näher rückenden US-Leitzinsanhebung warnen Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) vor einer möglichen globalen Rezession und sehen die Konjunktur im Abschwung. Die Weltbank betont in diesem Zusammenhang die Rolle der globalen Zinserhöhungen im Kampf gegen die ausufernde Rezession. Neben Nordamerika und Europa wird auch die trübe Konjunkturentwicklung in China erwähnt.

Angesichts dieser Warnungen verpuffen positive Daten aus China, wo die Konjunktur ein Lebenszeichen aussendet. Denn Chinas Wirtschaftstätigkeit hat im August Anzeichen einer Verbesserung gezeigt und die Markterwartungen übertroffen. Die Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung des Wachstums haben begonnen zu greifen, so das Nationale Statistikamt. Die chinesische Industrieproduktion stieg im August stärker als im Juli und auch kräftiger als gedacht. Auch die Einzelhandelsumsätze überraschten positiv.

An den chinesischen Börsen stützen die Daten nicht, die Kurse rutschen nach den Vortagesverlusten weiter ab. Angesichts der steigenden Zinsdifferenzen zwischen China und den USA, die chinesische Notenbank befindet sich in einem Zyklus geldpolitischer Lockerungen, sprechen Händler auch von möglichem Kapitalabfluss Richtung USA. Zudem könnten die positiven Daten den Willen für weitere Stimuli in China dämpfen, heißt es weiter. !-- sh_cad_19

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX