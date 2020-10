ATX und DAX gehen deutlich fester ins Wochenende -- Börsen in Asien leztlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex wiesen am Freitag grüne Vorzeichen aus. Der Wall Street-Handel ist von leichten Zuwächsen geprägt. Die asiatischen Märkte schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Der heimische Markt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

Der Leitindex ATX hat den Handel am Freitag mit moderaten Kursgewinnen aufgenommen und legte auch anschließend zu. Am frühen Nachmittag fiel er dann jedoch an den Vortagesschluss zurück, stand letztlich jedoch 0,85 Prozent im Plus bei 2.195,32 Zählern.

Trotz positiven Vorzeichens zum Wochenausklang blieben die Sorgenkinder Corona-Neuinfizierte, US-Wahlen und Brexit weiterhin im Fokus der Marktteilnehmer. Von letzterem gab es am frühen Nachmittag Neuigkeiten: Der britische Premierminister Boris Johnson erwartet nach eigenen Worten nun einen harten Bruch ohne Vertrag mit der Europäischen Union am 1. Jänner. Allerdings ließ sich Johnson eine Hintertür offen, doch noch weiter mit der EU über einen Handelspakt zu verhandeln. Dafür müsse die EU allerdings ihre Haltung ändern, sagte der Premier.

Neuigkeiten gab es zur Erste Group: Gerda Holzinger-Burgstaller wird ab 1. Jänner 2021 Vorstandsvorsitzende in der Erste Group Oesterreich, sie war bisher im Vorstand für Finanzen und Risiko (CFO/CRO) zuständig. Am Vorabend wurde zudem nach Börsenschluss bekannt, dass das Institut für 2019 doch eine Dividende auszahlen will.

Der deutsche Leitindex konnte am Freitag zulegen.

Der DAX stand auch im Verlauf klar im Plus, nachdem er bereits höher in den letzten Handelstag der Woche gestartet war. Er ging schlussendlich 1,62 Prozent fester bei 12.908,99 Punkten ins Wochenende.

Der DAX ist am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der Kursrutsch am Vortag hatte laut Beobachtern Schnäppchenjäger in den Markt gelockt. Auch der positive Auftakt an der Wall Street und unerwartet starke US-Einzelhandelsumsätze stützten. Dass Großbritannien sich inzwischen auf einen harten Bruch mit der EU einstellt, tat der Aufwärtsbewegung im deutschen Leitindex dabei keinen Abbruch. Börsianer warnten gleichwohl, dass die Stimmung unter den Investoren angesichts der vielen politischen Unsicherheiten und der weiter steigenden Corona-Zahlen angegriffen sei.

Die Lage bleibt jedoch fragil. Nach Einschätzung der Marktexperten der Hessischen Landesbank (Helaba) dürfte die Verunsicherung der Marktteilnehmer angesichts weiter steigender Corona-Fallzahlen und politischer Unwägbarkeiten wie der US-Präsidentschaftswahl, dem Ringen um das US-Hilfspaket und die Hängepartie beim Brexit erhöht bleiben.

WALL STREET

Am Freitag geht es an den US-Börsen aufwärts.

Der Dow Jones startete mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 28.570,72 Punkten und kann auch anschließend zulegen. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete daneben mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent bei 11.761,83 Zählern und verbleibt auch anschließend in der Gewinnzone.

An den US-Börsen geht es wieder bergauf. Als Kursstützen machten Beobachter vor allem gute Einzelhandelsumsätze aus. Diese waren im September mehr als doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Die Konsumausgaben sind ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft. Zudem hellte sich das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen im Oktober stärker als erwartet auf. Dagegen blieben Daten zur Industrieproduktion und -auslastung hinter den Prognosen von Ökonomen zurück.

ASIEN

Asiens Börsen wiesen am Freitag keine einheitliche Tendenz aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,41 Prozent bei 23.410,63 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,13 Prozent auf 3.336,36 Stellen. Gesucht waren vor allem Aktien von Banken, die abermals von der wieder gestiegenen Kreditnachfrage in China profitierten.

In Hongkong konnte der Hang Seng hingegen um 0,94 Prozent auf 24.386,79 Punkte zulegen. Allerdings hatte der HSI am Donnerstag deutlicher nachgegeben. Vor allem Technologiewerte waren verkauft worden nach einem Vorstoß des US-Außenministeriums, im Handelsstreit zwischen Washington und Peking die Alibaba-Beteiligung Ant auf die schwarze Liste zu setzen.

Vielerorts herrschte gedämpfte Stimmung wegen der gestiegenen Corona-Fallzahlen, auf die viele Länder mit wieder verschärften Kontakt- und Reisebeschränkungen reagiert haben. Dazu hätten die überraschend stark gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA Konjunktursorgen befeuert, hieß es aus dem Handel. Die gerade anlaufende Bilanzsaison überraschte bislang vorwiegend positiv, stützte aber meist nur die Kurse der betreffenden Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX